/তৃণমূলে যারা টাকা তুলেছে তাদের জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে বিস্ফোরক অনুরোধ কল্যাণের

বিধান সরকার: মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে ছেড়ে যারা বিক্ষুব্ধদের দলে যোগ দিয়েছেন তাদের একহাত নিলেন তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। হুগলি জেলা সভাপতি অসিত মজুমদারের ডাকে ২১ জুলাই প্রস্তুতি সভায় উপস্থিত হয়ে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ওরা প্রচুর মাল কামিয়েছে, তাই চোরের সঙ্গে চোরগুলো গিয়েছে।
তারতলা গোডাউন ভেঙেপড়া কাণ্ডে পুলিস গ্রেফতার করেছে তত্কালীন কলকাতা পুরসভার মেয়র ফিরহাদ হাকিমের ওএসডি কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে। খোদ মুখ্যমন্ত্রী কালীচরণ সম্পর্কে বলেছিলেন, কলকাতায় কোনও প্ল্যান হয় না কালী ছাড়া। এই কালী বাইপাসে ২০০ কোটি টাকা দিয়ে তৃণমূলের অফিস তৈরি করছে। মুখ্যমন্ত্রীর সেই কথা মনে করিয়ে দিয়ে কল্যাণ বলেন, শুধু কালীকে ধরলে হবে! কলম-দোয়াতকেও ধরতে হবে। নাম না করে ফিরহাদ হাকিমকে নিশানা করেন কল্যাণ।
স্নেহাশিষ চক্রবর্তীর পাশাপাশি চণ্ডীতলার বিধায়ক স্বাতী খন্দকর, চাঁপদানীর প্রাক্তন বিধায়ক অরিন্দম গুঁইন, কল্যাণের ছায়াসঙ্গী সন্তোষ সিং ওরফে পাপ্পুকে নিয়েও বিস্ফোরক কল্যাণ। তিনি বলেন, ২০০৯ সালে ভাঙাচোরা ঘর ছিল। এখন দেখুন বিরাট বড় প্রাসাদ হয়ে গিয়েছে। বেডরুম থেকে ওয়াশিং রুম, ফাইভ স্টার হোটেলকেও হার মানাবে। স্নেহাশিসের সঙ্গে যারা থাকতো তারা এত মাল কামিয়েছে, এখন বলছে আর তৃণমূল করি না।
কল্যাণ বলেন, মুখ্যমন্ত্রীকে আমি অনুরোধ করব, আপনি যে বলেছেন তৃণমূলের যারা যারা চুরি করেছে, মাল কামিয়েছে তাদের অ্যারেস্ট করবেন। এতে আমার সমর্থন আছে। ঋতব্রতর সঙ্গে যারা গেছে আগে তাদের দেখুন। সব চোরগুলো গেছে। চোরের সঙ্গে চোর মিলেছে তবেই না বিক্ষুব্ধ তৃণমূল তৈরি হয়েছে! এরা প্রচুর মাল কামিয়েছে। প্রথম ভেবেছিল বিজেপিতে যাবে। বিজেপি এখন নেবে না। তার জন্য এখন একটা বিজেপির বি ব্লক তৈরি করেছে। এখানে হচ্ছে ঋতব্রত ব্যানার্জির বি ব্লক আর দিল্লিতে হয়েছে এনডিএ বি ব্লক। সব বাঁচার জন্য হয়েছে।
চিন্তা করবেন না একটাও কর্মী মিটিং করতে পারেনি ওরা। আমি মুখ্যমন্ত্রীকে বলব আমাদেরকে টার্গেট করছেন কেন? সব চোর ডাকাত যারা সবথেকে বেশি মাল তুলেছে তারা ঋতব্রত দলে ঢুকে গিয়েছে, তাদের ধরুন।
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