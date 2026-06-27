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তৃণমূলে যারা টাকা তুলেছে তাদের জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে বিস্ফোরক অনুরোধ কল্যাণের

Kalyan Banerjee:  কল্যাণ বলেন, শুধু কালীকে ধরলে হবে! কলম-দোয়াতকেও ধরতে হবে

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jun 27, 2026, 09:31 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 09:31 PM IST
তৃণমূলে যারা টাকা তুলেছে তাদের জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে বিস্ফোরক অনুরোধ কল্যাণের
Source: Bureau

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Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

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