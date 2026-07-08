/৬ কাউন্সিলরের ইস্তফা, কড়া শোকজ! কালীঘাট টপকে ঋতব্রতর দরজায় আসানসোলের মেয়র

বাসুদেব চট্টোপাধ্যায়: পুর পরিষেবা কার্যত ভেঙে পড়েছে। একই সঙ্গে পুরবোর্ডের পরিচালনায় চরম অচলাবস্থা তৈরি হয়েছে। সেই সঙ্গে একের পর এক প্রশাসনিক অনিয়মের অভিযোগও উঠেছে। এই পরিস্থিতিতে রাজ্য প্রশাসনের তীব্র ক্ষোভের মুখে পড়েছে আসানসোল পুরনিগম।
সম্পত্তি কর মকুবের অভিযোগ উঠেছে পুর কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে। পাশাপাশি দীর্ঘদিন ধরে কোনো বোর্ড মিটিং না করার অভিযোগও রয়েছে। এই সব গুরুগম্ভীর বিষয়ে খোদ পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি কড়া শো-কজ নোটিশ পাঠিয়েছেন আসানসোলের মেয়র বিধান উপাধ্যায়কে। সেই শোকজের চিঠি হাতে পাওয়ার পরই তড়িঘড়ি কলকাতায় ছোটেন মেয়র। তবে কলকাতায় পৌঁছে তাঁর গন্তব্য ঘিরে রাজনৈতিক মহলে প্রবল চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। তিনি কালীঘাটের শরণাপন্ন হননি। তার বদলে সোজা হাজির হয়েছেন তৃণমূল নেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের অফিসে।
৬ পাতার দীর্ঘ চিঠিতে সরকারের যাবতীয় অভিযোগ অবশ্য পুরোপুরি অস্বীকার করেছেন মেয়র বিধান উপাধ্যায়। উলটে তিনি আসানসোল পুরনিগমের পুর কমিশনারের অসহযোগিতাকেই দায়ী করেছেন। মেয়রের দাবি, পুর কমিশনারের অসহযোগিতার কারণেই পুরসভার স্বাভাবিক কাজকর্ম ব্যাহত হয়েছে এবং এই অচলাবস্থা তৈরি হয়েছে।
তবে চিঠি চালানের চেয়েও বেশি চর্চা শুরু হয়েছে মেয়রের রাজনৈতিক পদক্ষেপ নিয়ে। নিজের দুই অনুগামীকে সঙ্গে নিয়ে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে এই হঠাৎ সাক্ষাৎ রাজনৈতিক মহলে চরম জল্পনা তৈরি করেছে। কারণ, ইতিমধ্যেই আসানসোল পুরবোর্ডের ৬ জন কাউন্সিলর ইস্তফা দিয়েছেন। ফলে পুরবোর্ডে স্পষ্ট ভাঙন ও অস্থিরতা দেখা দিয়েছে।
এই সংকটজনক আবহে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিধানসভার নিরিখে 'বিরোধী দলনেতা' বলে মন্তব্য করেছেন মেয়র। তাঁর এই মন্তব্য জল্পনার আগুনে আরও ঘি ঢেলেছে। শাসকদলের অন্দরের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব নাকি নতুন রাজনৈতিক সমীকরণ—মেয়রের এই পদক্ষেপে আসানসোলের রাজ্য রাজনীতি এখন সরগরম।
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