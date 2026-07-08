Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /রাজ্য
  • /৬ কাউন্সিলরের ইস্তফা, কড়া শোকজ! কালীঘাট টপকে ঋতব্রতর দরজায় আসানসোলের মেয়র

৬ কাউন্সিলরের ইস্তফা, কড়া শোকজ! কালীঘাট টপকে ঋতব্রতর দরজায় আসানসোলের মেয়র

Asansol Municipal Corporation: ​ইতিমধ্যেই ৬ জন কাউন্সিলর ইস্তফা দেওয়ায় আসানসোল পুরবোর্ডে ভাঙন স্পষ্ট। এই আবহে ঋতব্রতকে বিধানসভার নিরিখে ‘বিরোধী দলনেতা’ হিসেবে মেনে নিয়ে মেয়রের মন্তব্য জল্পনার আগুনে ঘি ঢেলেছে।

Written BySoumita Khan
Published: Jul 08, 2026, 11:33 AM IST|Updated: Jul 08, 2026, 11:33 AM IST
৬ কাউন্সিলরের ইস্তফা, কড়া শোকজ! কালীঘাট টপকে ঋতব্রতর দরজায় আসানসোলের মেয়র
Source: Bureau

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
চিত্কার থামাতে নাবালিকার গলায় পা দিয়ে চেপে ধরা হয়, বারুইপুরকাণ্ডে অভিযুক্তদের হাড়হি
Baruipur Incident26 min ago
2
Baruipur encounter1 hr ago
3
Bengal Weather Update1 hr ago
4
Baruipur encounter1 hr ago
5
Baruipur Incident2 hrs ago