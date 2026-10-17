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উত্‍সবের মরশুমে মানবিকতার বার্তা! নিজের পুজোয় রক্তদান শিবিরের আয়োজন বিজেপি বিধায়কের

Durga Puja 2026: প্রতিটি পুজো কমিটি যদি অন্তত একটি করে রক্তদান শিবিরের উদ্যোগ নেয়, তা হলে রক্তের ঘাটতি অনেকটাই কমানো সম্ভব'।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Oct 17, 2026, 04:47 PM IST|Updated: Oct 17, 2026, 04:47 PM IST
উত্‍সবের মরশুমে মানবিকতার বার্তা! নিজের পুজোয় রক্তদান শিবিরের আয়োজন বিজেপি বিধায়কের
Image Credit: বিজেপি বিধায়কের পুজো রক্তদান শিবির

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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