  খবর
  রাজ্য
  • Asansol Dakshin Assembly election result 2026 Live: হাইভোল্টেজ আসানসোল দক্ষিণ: অগ্নিমিত্রা বনাম তাপস লড়াইয়ে ফুটবে কোন ফুল?

West Bengal Assembly Election 2026: রেকর্ড ৯২.৯৩% ভোটদান এবং ভোটার তালিকা নিয়ে তীব্র বিতর্কের আবহে ২০২৬-এর বাংলা নির্বাচনে নজরে শিল্পাঞ্চল আসানসোল দক্ষিণ। ২০২১-এ বিজেপির অগ্নিমিত্রা পলের কাছে হারলেও, চব্বিশের লোকসভা ট্রেন্ডে এগিয়ে তৃণমূলের তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়। মোদী-শাহের 'পরিবর্তন' বনাম মমতার 'অস্মিতার' লড়াইয়ে এই কেন্দ্রের ফলাফলই হতে পারে বড় নির্ণায়ক।

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: May 4, 2026, 10:59 AM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পশ্চিম বর্ধমান জেলার ২৮০ নম্বর আসানসোল দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রটি শিল্পাঞ্চল ভিত্তিক এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আসন। ১৯৫১ সালে আসানসোল কেন্দ্র হিসেবে এর যাত্রা শুরু হয়। ১৯৭৭ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত এখানে বামপন্থীদের (বিশেষ করে সিপিআইএম) উল্লেখযোগ্য প্রভাব ছিল। ২০১১ সালে সীমানা পুনর্নির্ধারণের পর এটি 'আসানসোল দক্ষিণ' নামে আত্মপ্রকাশ করে এবং ২০১১ ও ২০১৬ সালে তৃণমূল কংগ্রেসের তাপস বন্দ্যোপাধ্যায় এখান থেকে জয়ী হন। ২০২১ সালে রাজনৈতিক পট পরিবর্তন ঘটে এবং বিজেপি এই কেন্দ্রটি তৃণমূলের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়। ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে আসানসোল দক্ষিণে লড়াই অত্যন্ত হাড্ডাহাড্ডি।

২০২৬-এর প্রধান প্রার্থীরা হলেন:

তৃণমূল (TMC): তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়
বিজেপি (BJP): অগ্নিমিত্রা পল
সিপিআইএম(CPIM): শিল্পী চক্রবর্তী

ভোটগ্রহণ : ২৯ এপ্রিল, ২০২৬
ভোটগণনা: ৪ মে ফলাফল
ফলাফলের স্ট্যাটাস: ২০১৪৪ ভোটে এগিয়ে অগ্নিমিত্রা পল (বিজেপি)

২০২১ বিধানসভা:
বিজেপির অগ্নিমিত্রা পল ৮৭,৮৮১ ভোট পেয়ে জয়ী হন।
তিনি তৃণমূলের সায়নী ঘোষকে ৪,৪৮৭ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করেন।
সিপিআই(এম)-এর প্রশান্ত ঘোষ ১৫,৭২০ ভোট পেয়ে তৃতীয় স্থানে ছিলেন।

২০২৪ লোকসভা ট্রেন্ড:
আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত এই বিধানসভা খণ্ডে ২০২৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের লিড ছিল। শত্রুঘ্ন সিনহা আসানসোল লোকসভা আসনটি ধরে রাখতে সক্ষম হন এবং আসানসোল দক্ষিণেও তৃণমূল তাদের শক্তি প্রদর্শন করে।

উপনির্বাচন:
২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের পর আসানসোল দক্ষিণ কেন্দ্রে কোনো বিধানসভা উপনির্বাচন হয়নি। তবে আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রে ২০২২ সালে একটি উপনির্বাচন হয়েছিল যেখানে তৃণমূলের শত্রুঘ্ন সিনহা জয়ী হন।

বাংলার লড়াই ২০২৬: যে ভোট শুধু ভোট নয়
এবারের বিধানসভা ভোট কোনো সাধারণ নির্বাচন ছিল না। দুই দফায়, দুটো আলাদা তারিখে, ২৯৪টি আসনে যে লড়াই হয়েছে তা আসলে দুটো রাজনৈতিক দর্শনের সংঘাত। একদিকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাংলা অস্মিতার আওয়াজ, অন্যদিকে মোদী-শাহের হিন্দুত্বের ঢেউ। বাংলার মাটিতে কোনটা জিতল, সেই হিসেব মিলছে আজ।

দুই দফায় মিটল ভোটের পর্ব
প্রথম দফায় ২৩ এপ্রিল ১৫২টি আসনে ভোট পড়েছে। দ্বিতীয় দফায় ২৯ এপ্রিল বাকি ১৪২টি আসনে। রাজ্যজুড়ে মোট ৮০,৭১৯টি বুথে ভোট গ্রহণ হয়েছে। মোট নথিভুক্ত ভোটার ছিলেন ৬ কোটি ৮২ লাখের কিছু বেশি। দুই দফা মিলিয়ে ভোট পড়েছে ৯২.৯৩ শতাংশ, যা রাজ্যের ইতিহাসে সর্বোচ্চ।

সেই বিতর্কিত ভোটার তালিকা
ভোটের আগে থেকেই উত্তাপ ছড়িয়েছিল বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর (SIR) ইস্যু। নির্বাচন কমিশনের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এই প্রক্রিয়ায় রাজ্য থেকে প্রায় ৯১ লাখ ভোটারের নাম বাদ পড়েছে, মোট ভোটারের প্রায় ১২ শতাংশ। এদের মধ্যে ৬০ লাখের বেশিকে অনুপস্থিত বা মৃত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের হিসেবে, অনিশ্চিত তালিকার প্রায় ৬৫ শতাংশ মুসলিম ভোটার, পাশাপাশি মতুয়া সম্প্রদায়ের দলিত হিন্দু ভোটাররাও ক্ষতিগ্রস্ত। তৃণমূল দাবি করেছে, আসল ভোটার মুছে দেওয়া হয়েছে। বিজেপি বলেছে, বেআইনি অনুপ্রবেশকারীদের নাম ছাঁটাই হয়েছে।

মোদী-শাহের বাংলা অভিযান
কেন্দ্র সরকার এবারের বাংলা ভোটে পুরোদস্তুর ময়দানে নেমেছিল। কেন্দ্রীয় বাহিনীর পাশাপাশি এই প্রথম কোনো রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে জাতীয় তদন্ত সংস্থা বা এনআইএ (NIA) মোতায়েন করা হয়েছে। দুই দফায় রাজ্যে সাড়ে তিন লাখের বেশি নিরাপত্তাকর্মী কাজ করেছেন। ভোটের আগে থেকে ইডি-সিবিআই তদন্তের চাপ, বিদ্যালয় নিয়োগ দুর্নীতির মামলা, আরজি কর কাণ্ডের প্রতিক্রিয়া মিলিয়ে বিজেপি রাজ্যে পরিবর্তনের ন্যারেটিভ তৈরির চেষ্টা করেছে।

মমতার বাংলা অস্মিতা
তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শুরু থেকেই এই লড়াইকে বাংলার আত্মসম্মানের প্রশ্ন হিসেবে তুলে ধরেছেন। কেন্দ্রীয় এজেন্সির ব্যবহার, এসআইআর বিতর্ক এবং মোদী-শাহের সরাসরি প্রচারে বাংলায় আসাকে রাজ্যের স্বায়ত্তশাসনে হস্তক্ষেপ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন তিনি। লক্ষ্মীর ভান্ডার, যুবসাথী-সহ একাধিক কল্যাণ প্রকল্পকে ঢাল করে ভোটে গিয়েছে তৃণমূল।

About the Author

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।তারকাদের প্রশ্ন করাতেই সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

