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মহালয়াতেই সমাপ্তি! এক দিনেই ষষ্ঠী থেকে দশমীর আচার, এই দুর্গাপুজোর আসল ইতিহাস কী?

Durga Puja 2026: আসানসোলের ধেনুয়া গ্রামের কালীকৃষ্ণ আশ্রমে মহালয়ার দিনেই সম্পন্ন হয় ব্যতিক্রমী 'আগমনী দুর্গাপুজো'। এখানে একদিনের মধ্যেই ষষ্ঠী থেকে দশমী পর্যন্ত সমস্ত আচার-অনুষ্ঠান ও বিসর্জন সম্পন্ন করা হয়। এই প্রতিমায় লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক ও গণেশ থাকেন না; বদলে দেবী দুর্গার পাশে থাকেন জয়া ও বিজয়া। সাধক তেজানন্দ ব্রহ্মচারীর শুরু করা এই বহু পুরোনো ঐতিহ্য দেখতে প্রতি বছর বহু ভক্ত দামোদরের তীরে ভিড় জমান।

Written BySoumita Khan
Published: Oct 10, 2026, 12:10 PM IST|Updated: Oct 10, 2026, 12:10 PM IST
মহালয়াতেই সমাপ্তি! এক দিনেই ষষ্ঠী থেকে দশমীর আচার, এই দুর্গাপুজোর আসল ইতিহাস কী?

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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