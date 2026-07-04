Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /রাজ্য
  • /মধ্যরাতে প্রাক্তন তৃণমূল নেত্রীর বাড়িতে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড, ঝলসে গেল সপরিবার! কীভাবে লাগল এই ভয়ংকর আগুন?

মধ্যরাতে প্রাক্তন তৃণমূল নেত্রীর বাড়িতে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড, ঝলসে গেল সপরিবার! কীভাবে লাগল এই ভয়ংকর আগুন?

Asansol Fire Incident: মধ্যরাতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে একটি তিন তলা বাড়ি ও কাপড়ের দোকান পুড়ে ছাই। এই ঘটনায় প্রাক্তন তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্যা পম্পা ঘোষ, তাঁর স্বামী ও ১২ বছরের সন্তান গুরুতর অগ্নিদগ্ধ হয়েছেন। বর্তমানে তাঁরা আসানসোলের একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। 

Written BySoumita Khan
Published: Jul 04, 2026, 10:05 AM IST|Updated: Jul 04, 2026, 10:05 AM IST
মধ্যরাতে প্রাক্তন তৃণমূল নেত্রীর বাড়িতে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড, ঝলসে গেল সপরিবার! কীভাবে লাগল এই ভয়ংকর আগুন?
Source: Bureau

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
সাগরে ফুঁসছে নিম্নচাপ, দুর্যোগের 'শনির খাঁড়া' বঙ্গে! জারি অতি ভারী বৃষ্টির সর্তকতা
Kolkata and west Bengal Weather Update1 hr ago
2
West bengal2 hrs ago
3
Kunal Ghosh MLA workshopJul 03
4
Narendrapur Ramkrishna MissionJul 03
5
Argentina vs Cape VardeJul 03