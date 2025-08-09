Mother tries to flee abandoning newborn: সদ্যোজাত কন্যাকে হাসপাতালেই ফেলে পালানোর চেষ্টা! প্রসূতিকে ধরে ফেলতেই...
Asansol News: হাসপাতাল চত্বরে সদ্যোজাত কন্যা সন্তানকে ফেলে রেখে পালানোর চেষ্টা করলেন এক প্রসূতি। ঘটনাটি ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে হাসপাতাল এলাকায়। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ শিশুটিকে উদ্ধার করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছে। প্রশাসন সূত্রে খবর, ওই প্রসূতিকে শনাক্ত করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। কেন তিনি এমন কাজ করলেন?
বাসুদেব চট্টোপাধ্যায়: সদ্যোজাত কন্যা সন্তানকে হাসপাতাল চত্বরে ফেলে দিয়ে পালানোর চেষ্টা প্রসূতির। দেখতে পেয়ে হাসপাতালের পার্কিংয়ের কর্মীরা ওই প্রসূতিকে ধরে ফেলে তাদের হাসপাতালে ভর্তি করে। এখন তারা দুইজনেই সুস্থ আছে বলে জেলা হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে।
আসানসোল জেলা হাসপাতালের এই ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্যকর পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী মোটরবাইক স্ট্যান্ড কর্মী রাজা দাসের বক্তব্য, শুক্রবার গভীর রাত্রে এক মহিলা হাসপাতালের ইমার্জেন্সি বিভাগের ঠিক সামনে দেওয়ালের পাশে হঠাৎ করে বসে পড়েন। তখন তাদের মনে হয় হয়তো ওই মহিলা প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে কিছু করছেন। পরে তারা লক্ষ্য করেন ওই প্রসূতি কিছু ফেলে পালাচ্ছেন।
সঙ্গে সঙ্গে মহিলাকে ধরে উক্ত স্থানে নিয়ে যায়। সেখানে দেখে এক নবজাতক সন্তান পড়ে আছে ওই জায়গায়। স্ট্যান্ডের কর্মীরা মহিলাকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে জানা যায়, তিনি আসানসোলের রেল পাড়ের বাসিন্দা। তবে কি কারণে তিনি নবজাতককে ফেলে যাচ্ছেন তার সদুত্তর দিতে পারেননি। নবজাতক ও মহিলাকে নিজেদের উদ্যোগে জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
এই বিষয় নিয়ে হাসপাতাল সুপার নিখিল চন্দ্র দাস জানান, আমি জানতে পেরেছি গতকাল রাতে এক মহিলা বাইরে থেকে এসেছিলেন। তিনি হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন না। তার হাসপাতাল চত্বরেই প্রসব হয়ে যায়। স্থানীয়দের সাহায্যে পুলিস ওই মহিলাকে ভর্তি করেছে। আপাতত ওই মহিলা এবং শিশু সুস্থ আছে।
