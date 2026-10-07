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ঢাকের তালে আগমনী, দুর্গার সাজে খুদে কন্যারা— আসানসোলে নজর কাড়ল বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা

Durga Puja 2026: প্রতি বছর দুর্গাপুজোর আগে এলাকার মহিলা, শিশু-কিশোরী এবং সাধারণ মানুষকে নিয়ে এই আগমনী শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। শোভাযাত্রার অন্যতম আকর্ষণ খুদে কন্যাদের দুর্গা সাজ। 

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Oct 07, 2026, 06:14 PM IST|Updated: Oct 07, 2026, 06:35 PM IST
ঢাকের তালে আগমনী, দুর্গার সাজে খুদে কন্যারা— আসানসোলে নজর কাড়ল বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা
Image Credit: নিজস্ব ছবি

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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ঢাকের তালে আগমনী, দুর্গার সাজে খুদে কন্যারা— আসানসোলে নজর কাড়ল বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা
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