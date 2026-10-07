/ঢাকের তালে আগমনী, দুর্গার সাজে খুদে কন্যারা— আসানসোলে নজর কাড়ল বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা

বাসুদেব চট্টোপাধ্যায়: মহালয়ার আগে শহর জুড়ে যখন পুজোর গন্ধ, তখনই ঢাকের তালে দেবী দুর্গাকে বরণ করে নেওয়ার প্রস্তুতি। সেই আবহেই আসানসোল উত্তর বিধানসভা এলাকায় দেখা গেল বর্ণাঢ্য আগমনী শোভাযাত্রা। ধাদকা মোড় থেকে শুরু হয়ে রামকৃষ্ণ ডাঙা, তরিহি মহল্লা, কে টি রোড, ধাদকা রোড হয়ে শোভাযাত্রা গিয়ে শেষ হয় ইসিএল ট্রেনিং স্কুলের মাঠে।
আগমনী শোভাযাত্রা
প্রতি বছর দুর্গাপুজোর আগে এলাকার মহিলা, শিশু-কিশোরী এবং সাধারণ মানুষকে নিয়ে এই আগমনী শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। এ বারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। বরং মহালয়ার ঠিক আগে অনুষ্ঠিত এই শোভাযাত্রায় উৎসাহ-উদ্দীপনা ছিল চোখে পড়ার মতো। শোভাযাত্রার অন্যতম আকর্ষণ ছিল খুদে কন্যাদের দুর্গা সাজ। ছোট ছোট মেয়েরা সুন্দর করে সেজে হাতে ত্রিশূল, পদ্ম, মুকুট-সহ দেবীর নানা সাজে অংশ নেয় শোভাযাত্রায়। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন মহিলারাও। কারও হাতে কাশফুল, কারও পরনে লাল পাড় সাদা শাড়ি। সঙ্গে মহিলা ঢাকিদের ঢাকের বাদ্যি এবং ধুনুচি নাচ—সব মিলিয়ে রাস্তা জুড়ে তৈরি হয়েছিল একেবারে পুজোর আগমনী আবহ।
দুর্গা সাজ প্রতিযোগিতা
শোভাযাত্রা শেষে ইসিএল ট্রেনিং স্কুলের মাঠে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সেখানে দুর্গা সাজা প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া খুদে প্রতিযোগীদের দু’টি বিভাগে ভাগ করা হয়। পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত এক বিভাগ এবং ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত অন্য বিভাগ। পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত বিভাগে প্রথম হয়েছেন ইয়াসিকা সিংহ, দ্বিতীয় অনন্যা কুশওয়াহা এবং তৃতীয় হয়েছেন দীক্ষা ঠাকুর। ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণির বিভাগে প্রথম হয়েছেন অনন্যা মাহাতো, দ্বিতীয় মান্নত কুমারী এবং তৃতীয় হয়েছেন চাঁদা কুমারী। প্রতিযোগীদের মধ্যে দেবীর সাজ, উপস্থাপনা এবং সামগ্রিক পরিবেশনার ভিত্তিতে বিচার করেন প্রদীপ মজুমদার। অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পাণ্ডবেশ্বরের বিধায়ক জিতেন্দ্র তেওয়ারি, আসানসোল পুরনিগমের প্রাক্তন বিরোধী দলনেত্রী তথা প্রাক্তন কাউন্সিলর চৈতালি তেওয়ারি, বিজেপি নেতা গৌরব গুপ্ত-সহ এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।
রাজনীতি নয়, শুধুই উৎসব
তবে এ দিনের অনুষ্ঠানের বিশেষত্ব ছিল, রাজনৈতিক পরিচয়কে সামনে না রেখে একেবারেই উৎসবের আবহে আগমনী শোভাযাত্রা করা। কোনও রাজনৈতিক ভাষণ বা দলীয় প্রচার ছাড়াই মহিলা, শিশু এবং সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণে দুর্গাকে বরণ করে নেওয়ার আয়োজন করা হয়। ঢাকের বাদ্যি, ধুনুচির ধোঁয়া, কাশফুল হাতে লাল পাড় সাদা শাড়ির মহিলাদের সারি আর দুর্গার সাজে খুদে কন্যাদের উপস্থিতি—সব মিলিয়ে ধাদকার রাস্তা যেন কয়েক ঘণ্টার জন্য হয়ে উঠেছিল পুজোর আগমনী মঞ্চ। মহালয়ার আগে এমন বর্ণাঢ্য আয়োজন ঘিরে এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যেও ছিল উৎসাহ ও আনন্দ।
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