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বন্ধ কারখানার স্মৃতি আঁকড়ে ৫১ বছরে দুর্গাপুজো, থাইল্যান্ডের বুদ্ধমন্দিরের আদলে মণ্ডপ

৫১ বছরে আসানসোলের সেন-র‍্যালে সি-ব্লকের দুর্গাপুজো। থাইল্যান্ডের বুদ্ধমন্দিরের আদলে মণ্ডপ, সাবেকি প্রতিমা। বন্ধ হয়ে যাওয়া সেন-র‍্যালে কারখানার স্মৃতি ও কয়েক প্রজন্মের আবেগকে সঙ্গী করে আজও আয়োজন করা হয় এই পুজো। 

Written ByDebasmita Das
Published: Oct 17, 2026, 02:22 PM IST|Updated: Oct 17, 2026, 02:22 PM IST
বন্ধ কারখানার স্মৃতি আঁকড়ে ৫১ বছরে দুর্গাপুজো, থাইল্যান্ডের বুদ্ধমন্দিরের আদলে মণ্ডপ
Image Credit: প্রতীকী ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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