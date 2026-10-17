/বন্ধ কারখানার স্মৃতি আঁকড়ে ৫১ বছরে দুর্গাপুজো, থাইল্যান্ডের বুদ্ধমন্দিরের আদলে মণ্ডপ

বাসুদেব চট্টোপাধ্যায়: আসানসোলের সেন-র্যালে সি-ব্লকের দুর্গাপুজো এ বছর ৫১ বছরে পা দিল। দীর্ঘ পাঁচ দশকেরও বেশি সময় ধরে এই পুজোকে ঘিরে তৈরি হয়েছে এলাকার মানুষের আবেগ ও একাত্মতা। সেন-র্যালে কারখানা বহু বছর আগে বন্ধ হয়ে গেলেও কারখানাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা সামাজিক সম্পর্ক এবং পুজোর ঐতিহ্য আজও অটুট। এ বার মণ্ডপসজ্জায় থাইল্যান্ডের গৌতম বুদ্ধের মন্দিরের আদল তুলে ধরেছেন উদ্যোক্তারা। আর প্রতিমায় রাখা হয়েছে সাবেকিয়ানার ছোঁয়া।
থাইল্যান্ডের বুদ্ধমন্দিরের আদলে মণ্ডপ
প্রতি বছর দুর্গাপুজোয় মণ্ডপের থিম নিয়ে দর্শনার্থীদের মধ্যে আলাদা আগ্রহ থাকে। সেন-র্যালে সি-ব্লকের পুজোয় এ বার সেই আকর্ষণ তৈরি করেছে থাইল্যান্ডের বুদ্ধমন্দিরের স্থাপত্যশৈলী। মণ্ডপসজ্জায় সেই আদল ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। অন্যদিকে, প্রতিমার সাজে রয়েছে সাবেকি ভাবনা। আধুনিক থিমের সঙ্গে চেনা দুর্গাপুজোর ঐতিহ্যকে মিলিয়ে দেওয়ার এই উদ্যোগ পুজোয় এনেছে ভিন্ন মাত্রা।
বন্ধ কারখানা, তবু বেঁচে রয়েছে পুজোর ঐতিহ্য
একসময় সেন-র্যালে কারখানাকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল বহু মানুষের কর্মজীবন ও সামাজিক সম্পর্ক। কারখানার ব্যস্ততা, সহকর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ এবং এলাকার মানুষের একসঙ্গে উৎসব পালনের স্মৃতি আজও অনেকের মনে রয়ে গিয়েছে। সময়ের সঙ্গে কারখানার দরজা বন্ধ হয়েছে, বদলেছে জীবনের নানা পরিস্থিতি। কিন্তু সেই অতীতের স্মৃতি ও সম্পর্ককে ধরে রেখেছে দুর্গাপুজো। এই পুজো তাই শুধুমাত্র কয়েক দিনের উৎসব নয়। এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে এলাকার মানুষের দীর্ঘদিনের পরিচয়, স্মৃতি এবং একসঙ্গে পথ চলার ইতিহাস।
অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিকদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন নতুন প্রজন্ম
সেন-র্যালে কারখানার অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিকেরা আজও এই পুজোর অন্যতম ভরসা। একসময় যাঁদের কর্মজীবনের সঙ্গে কারখানার নাম জড়িয়ে ছিল, তাঁরাই এখন পুজোর আয়োজনের দায়িত্ব সামলাতে এগিয়ে আসেন। তাঁদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন ছেলে-মেয়ে এবং নাতি-নাতনিরাও। ফলে এই দুর্গাপুজো এখন আর একটি প্রজন্মের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। পরিবারের ছোটদের মধ্যেও পুরনো ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখার আগ্রহ তৈরি হয়েছে। প্রবীণদের অভিজ্ঞতা এবং নতুন প্রজন্মের অংশগ্রহণ মিলিয়ে এগিয়ে চলেছে পুজোর আয়োজন।
৫১ বছরের পথচলায় সম্পর্কের বন্ধন
দুর্গাপুজো বাঙালির কাছে আনন্দ, আবেগ এবং মিলনের উৎসব। সেন-র্যালে সি-ব্লকের পুজো সেই পরিচিত আবেগের পাশাপাশি বহন করছে একটি এলাকার ইতিহাস। প্রতি বছর পুজোকে কেন্দ্র করে পুরনো পরিচিতদের একসঙ্গে হওয়া, অতীতের স্মৃতি ভাগ করে নেওয়া এবং নতুন প্রজন্মকে সেই ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত করানোর সুযোগ তৈরি হয়। ৫১ বছরের এই পথচলায় মণ্ডপের থিম বদলেছে, সময় বদলেছে, বদলেছে মানুষের জীবনযাত্রাও। তবু পুজোর প্রতি টান এবং ঐতিহ্য ধরে রাখার চেষ্টা একই রয়ে গিয়েছে। থাইল্যান্ডের বুদ্ধমন্দিরের আদলে মণ্ডপ আর সাবেকি প্রতিমার মেলবন্ধনে এ বারও সেই ইতিহাস ও আবেগের ছবিই তুলে ধরছে আসানসোলের সেন-র্যালে সি-ব্লকের দুর্গাপুজো।