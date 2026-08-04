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'চুরি করে চাকরি পেয়েছেন', বিজেপি বিধায়কের অপমানে আশাকর্মীর মৃত্যু?

ASHA worker death:  কলকাতায় স্বাস্থ্যভবনে পশ্চিবঙ্গ আশা কর্মীদের সংগঠনের সদস্যদের। গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায়।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Aug 04, 2026, 08:35 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 09:33 PM IST
'চুরি করে চাকরি পেয়েছেন', বিজেপি বিধায়কের অপমানে আশাকর্মীর মৃত্যু?
Image Credit: বিজেপি বিধায়কের অপমানে আশাকর্মীর মৃত্যু?

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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