বিজেপি কর্মীদের ধন্যবাদ...! শিউলি সাহাকে 'কুৎসিত' আক্রমণ, গ্রেফতার অভিষেক ঘনিষ্ঠ টয়

পিয়ালী মিত্র: ঋতব্রতপন্থী শিউলি সাহাকে নিয়ে কুরুচিপূর্ণ পোস্ট। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ আশিফ ইকবাল ওরফে টয় গ্রেফতার। কেশপুরে পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ আশিক ইকবাল। ইনফরমেশন টেকনোলজি আইনের ধারাতে গ্রেফতারি। ২০২১ সালের তাঁর বিরুদ্ধে তোলাবাজির একটি তোলাবাজি মামলা রয়েছে সেটাতেও শোন অ্যারেস্ট।
আশিক ইকবাল কী পোস্ট করেছিলেন?
সোশ্যাল মিডিয়ায় আশিক লিখেছিলেন, 'বালিশ পন্থী একজন বিধায়িকাকে বিজেপির সাধারণ কর্মীরা যেভাবে পালিশ করেছে কেশপুরে, ধন্যবাদ জানাবো সে সব বিজেপি কর্মীদেরকে। এইসব সুযোগ সন্ধানীকে কোনভাবেই মদত দেওয়া উচিত নয়। এরা বিষধর সাপের থেকেও খারাপ।'
কেশপুরে ঠিক কী হয়েছিল?
গত মঙ্গলবার কেশপুরের মোহবনিতে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ক্ষুদিরাম বসুর আত্ম বলিদান দিবসে স্মরণ অনুষ্ঠান আয়োজিত। সেখানেই শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে ব্যাপক বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয় কেশপুরের বিধায়ক শিউলি সাহাকে। অনুষ্ঠান মঞ্চে শিউলি সাহার নাম ঘোষণা হতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন দর্শক। দর্শক আসন থেকে ওঠে গো ব্যাক স্লোগান। পুলিস পরিস্থিতি সামাল দেয়।
দর্শকাসন থেকে বিভিন্ন জন এক-এক রকম অভিযোগ বলতে থাকে। এক মহিলা অভিযোগ করেন, শিউলি সাহা খুব অত্যাচার করেছে, লোক দিয়ে ধর্ষণ করিয়েছে। সে কেন এখানে থাকবে। আবার একজন অভিযোগ করেন, আমাদের অনেক জ্বালিয়েছে… অনেক অত্যাচার করেছে। অনেক মেরেছে, অনেক গাল দিয়েছে। আমার স্বামীকে মেরে পঙ্গু করে রেখেছে। লোক লাগিয়ে মেরেছে।
উল্লেখ্য, গত জুন মাসে কোলাঘাটে আয়োজিত প্রশাসনিক বৈঠকে মুখোমুখি হয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং কেশপুরের বিধায়ক শিউলি সাহা। বৈঠকের অভিজ্ঞতা জানিয়ে উচ্ছ্বসিত প্রাক্তন এই মন্ত্রী অত্যন্ত পজিটিভ প্রতিক্রিয়া দিয়েছিলেন।
সেইবার শিউলি সাহা জানিয়েছিলেন, মুখ্যমন্ত্রী খুব মন দিয়ে তাঁর এলাকার কথা এবং বিভিন্ন প্রস্তাব শুনেছেন। কেশপুরে একটি কলেজ তৈরির প্রস্তাব দেওয়া মাত্রই তিনি আধিকারিককে ভিডিয়ো কলে তা করার নির্দেশ দেন। বাকি সব প্রস্তাবও তাঁর সচিবের কাছে জমা দিতে বলেন।
একই সঙ্গে আগের সরকার নিয়ে নিজের অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন শিউলি সাহা। তিনি জানান, আগের সরকারের আমলে বৈঠকে একটা কথা বলার পর দ্বিতীয় কথা বলতে দেওয়া হত না তাঁকে, থামিয়ে দেওয়া হত। এমনকী মন্ত্রী থাকা সত্ত্বেও তিনি কোনও কাজ বা ফাইল দেখার সুযোগ পেতেন না।
তিনি আরও বলেন, আগের সরকারের আমলে কিছু ভালো সামাজিক কাজ অবশ্যই হয়েছে এবং বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী সেগুলো বন্ধও করেননি। তবে প্রশাসনিক বৈঠকে কথা বলার সুযোগ দেওয়া ও শোনার ক্ষেত্রে নতুন মুখ্যমন্ত্রী আগের চেয়ে অনেক বেশি যত্নশীল।
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