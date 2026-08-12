Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /রাজ্য
  • /বিজেপি কর্মীদের ধন্যবাদ...! শিউলি সাহাকে কুৎসিত আক্রমণ, গ্রেফতার অভিষেক ঘনিষ্ঠ টয়

বিজেপি কর্মীদের ধন্যবাদ...! শিউলি সাহাকে 'কুৎসিত' আক্রমণ, গ্রেফতার অভিষেক ঘনিষ্ঠ টয়

শিউলি সাহাকে 'বালিশ পন্থী বিধায়িকা' বলে কটাক্ষ। কেশপুরে বিক্ষোভের মুখে পড়া শিউলিকে হেনস্থা হওয়ায় বিজেপি কর্মীদের ধন্যবাদ জানিয়ে একটি কুরুচিপূর্ণ পোস্ট করেন আশিক। ইতোমধ্যেই গ্রেফতার অভিষেক ঘনিষ্ঠ নেতা।

Written BySoumita Khan
Published: Aug 12, 2026, 01:50 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 01:50 PM IST
বিজেপি কর্মীদের ধন্যবাদ...! শিউলি সাহাকে 'কুৎসিত' আক্রমণ, গ্রেফতার অভিষেক ঘনিষ্ঠ টয়

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
কাকভোরে হুড়মুড়িয়ে নেমে এলে পাথর-কাদামাটির স্রোত, মুহূর্তে চাপা পড়ে মৃত্যু ৬ জনে
2
3
4
5