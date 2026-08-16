'আত্মহত্যা নয় প্রাতিষ্ঠানিক খুন', প্রাক্তন ডেপুটি স্পিকারের মৃ্ত্যুতে এবার কাঠগড়ায় কালীঘাট তৃণমূল?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'এটা আত্মহত্যা নয় প্রাতিষ্ঠানিক খুন'। বিধানসভার প্রাক্তন ডেপুটি স্পিকার আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে এবার কাঠগড়ায় কালীঘাট তৃণমূল! বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্য়ায় বললেন, 'যারা টেন্ডার করত তারা ক্যামাক স্ট্রিটে যেত। সোমবার মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দেব। পুলিস প্রশাসনকেও জানাব'।
আজ, রবিবার রামপুরহাটে গিয়ে সদ্য প্রয়াত নেতার পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন ঋতব্রত। সঙ্গে ছিলেন আখরুজ্জামান, স্নেহাশিষ চক্রবর্তীরা। ঋতব্রত বলেন, 'আশিসদার মৃত্যু অনেক অপ্রিয় প্রশ্নকে সামনে নিয়ে আসছে। আমরা পারিনি প্রতিবাদ করতে দায় আমাদের। অরগানাইজ লুট হয়েছে, এই জেলাতেই হয়েছে'।
বিরোধী দলনেতার স্পষ্ট কথা, 'আশিসদার অ্যাকাউন্টে তো ৩৬০ কোটি টাকা তো ঢোকেনি। যাঁরা এটা করলেন... মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানাব। টেন্ডার কোথা থেকে হত? কলকাতার অফিস থেকে হত। মাফিয়া সিন্ডিকেট, আমি মুখ্যমন্ত্রীকে সোমবার চিঠি দেব'। জানান, 'শুক্রবার শেষবার কথা হয়েছে। সুইসাইড নোটে রয়েছে দলীয় মত মেনে নিতে না পারলেও প্রতিবাদ করতে পারিনি,বেদনাদায়ক। ভদ্রলোক একটাই কথা বলত, অ্যাটেনডেন্ট যেন পার্মানেন্ট হতে পারে'।
এদিকে বিস্ফোরক মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়। তাঁর দাবি, 'একজন পাঁচবারের বিধায়ক, প্রাক্তন ডেপুটি স্পিকার এবং চেয়ারম্যান হিসেবে আশীষ দা রামপুরহাটের সার্বিক উন্নয়নে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন এবং স্থানীয় মানুষের জন্য বহু গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছিলেন। তবুও, জনসেবায় তাঁর এত কাজ সত্ত্বেও, তাঁকে বারবার অপবাদ দেওয়া হয়েছে,মিথ্যা অভিযুক্ত করা হয়েছে এবং ক্রমাগত মানসিক চাপের মুখে ফেলা হয়েছে। মৃত্যুর আগের দিনগুলিতে চরম হয়রানি ও মানসিক চাপের সম্মুখীন হয়েছিলেন'।
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