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'আত্মহত্যা নয় প্রাতিষ্ঠানিক খুন', প্রাক্তন ডেপুটি স্পিকারের মৃ্ত্যুতে এবার কাঠগড়ায় কালীঘাট তৃণমূল?

Former WB Deputy Speaker Death:   'আশিসদার মৃত্যু অনেক অপ্রিয় প্রশ্নকে সামনে নিয়ে আসছে। আমরা পারিনি প্রতিবাদ করতে দায় আমাদের। অরগানাইজ লুট হয়েছে, এই জেলাতেই হয়েছে'।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Aug 16, 2026, 08:26 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 08:45 PM IST
'আত্মহত্যা নয় প্রাতিষ্ঠানিক খুন', প্রাক্তন ডেপুটি স্পিকারের মৃ্ত্যুতে এবার কাঠগড়ায় কালীঘাট তৃণমূল?
Image Credit: কাঠগড়ায় কালীঘাট তৃণমূল?

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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