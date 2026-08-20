/আমি বাঁচতে চাই, সাংবাদিক হতে চাই! অপূর্ণ স্বপ্নের বোঝা নিয়েই বিদায় নিলেন ১৯ বছরের পায়েল

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মাত্র ১৯ বছরেই থমকে গেল পায়েলের জীবন। বিরল ক্যানসারের সঙ্গে দীর্ঘ লড়াইয়ের অবসান। গত মঙ্গলবার রাতে মুম্বইয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন অশোকনগরের পায়েল। উত্তর ২৪ পরগনার অশোকনগর কল্যাণগড় পৌরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা ছিলেন পায়েল হালদার। ছোটবেলা থেকেই তাঁর স্বপ্ন ছিল সাংবাদিক হওয়ার। কিন্তু শরীরে প্লেটলেট অনেকটাই কমে যাওয়ায় শেষ পর্যন্ত চিকিৎসকরা তাঁর কেমোথেরাপি শুরু করতে পারেননি। অদম্য লড়াকু এই মেয়ের মৃত্যুতে গোটা অশোকনগর ও রাজ্যজুড়ে চরম শোকের ছায়া নেমে এসেছে।
পায়েল ছিলেন মিতালী হালদার ও পরেশ হালদারের ছোট মেয়ে। পড়াশোনায় তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। ২০২৩ সালে অশোকনগর বাণীপীঠ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে একাদশ শ্রেণীতে পড়ার সময় আচমকাই তাঁর মুখ ফুলে যেতে শুরু করে। পরীক্ষার পর জানা যায়, তিনি 'র্যাবডোমায়োসারকোমা' নামের এক বিরল মাংসপেশীর ক্যানসারে আক্রান্ত। টাটা মেডিক্যাল সেন্টারে টানা দেড় বছর চিকিৎসা চলার পর তিনি অনেকটাই সুস্থ হয়ে ওঠেন। এরপর মনের জোর রেখে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করেন এবং সাংবাদিকতা পড়ার জন্য অশোকনগর নেতাজী শতবার্ষিকী কলেজে ভর্তি হন। মানুষের জীবনের গল্প তুলে ধরাই ছিল তাঁর প্রধান লক্ষ্য।
কিন্তু সেই আনন্দ বেশিদিন টেকেনি। কিছু মাস আগে মারণ রোগটি নতুন করে মারাত্মক রূপ নেয়। ক্যানসার তাঁর মুখের ভেতরে ছড়িয়ে পড়ে। মুখমণ্ডল বিকৃত হয়ে যায়, একটি চোখ প্রায় ঢেকে যায় এবং অন্য চোখের দৃষ্টিও ঝাপসা হয়ে আসে। ক্যানসারের কারণে নাক বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তাঁকে অক্সিজেনের সাহায্য নিতে হচ্ছিল। কথা বলার ক্ষমতা হারিয়ে তিনি মোবাইলে টাইপ করে লিখেছিলেন, 'আমি বাঁচতে চাই'। কিন্তু তাঁর চিকিৎসার জন্য প্রতি মাসে দরকার ছিল প্রায় ২ লক্ষ টাকার ইনজেকশন, যা যোগানো তাঁর পরিবারের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়েছিল।
পায়েলের এই আকুল বার্তা সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়তেই সাধারণ মানুষ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। মানুষের ভালোবাসায় পাওয়া অর্থ সম্বল করে বিমানে তাঁকে মুম্বইয়ের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে সেখানে পৌঁছানোর পর তাঁর অবস্থার আরও অবনতি ঘটে। যন্ত্রণায় তিনি খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে দেন। গত মঙ্গলবার সকালে তাঁর রক্তে প্লেটলেটের সংখ্যা কমে মাত্র ৪০ হাজারে নেমে আসে। চিকিৎসকরা জানান, কেমোথেরাপি শুরু করতে অন্তত ১ লক্ষ ২০ হাজার প্লেটলেট দরকার। তাই তাঁর জরুরি চিকিৎসাটুকুও শুরু করা যায়নি।
গত মঙ্গলবার সারাদিনে পায়েলকে শুধু আধ কাপের মতো তরল দুধ খাওয়ানো সম্ভব হয়েছিল। সেই রাতেই চিকিৎসকদের সব চেষ্টা ব্যর্থ করে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন ১৯ বছরের এই লড়াকু মেয়ে। বর্তমানে পরিবার তাঁর দেহ মুম্বই থেকে অশোকনগরের বাড়িতে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছে। সোশ্যাল মিডিয়া থেকে শুরু করে পাড়া-প্রতিবেশী, সবাই আজ পায়েলের এই লড়াকু মানসিকতাকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন। তাঁর সাংবাদিক হওয়ার স্বপ্নটা অধরা থেকে গেলেও, বাঁচার জন্য তাঁর এই লড়াই বহু মানুষের হৃদয়ে চিরকাল থাকবে।
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