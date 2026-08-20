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আমি বাঁচতে চাই, সাংবাদিক হতে চাই! অপূর্ণ স্বপ্নের বোঝা নিয়েই বিদায় নিলেন ১৯ বছরের পায়েল

Ashoknagar Payel Halder death: মনের জোর রেখে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করেন এবং সাংবাদিকতা পড়ার জন্য অশোকনগর নেতাজী শতবার্ষিকী কলেজে ভর্তি হন। মানুষের জীবনের গল্প তুলে ধরাই ছিল তাঁর প্রধান লক্ষ্য। কিন্তু সব স্বপ্নই পায়েলের অধরা থেকে গেল।

Written BySoumita Khan
Published: Aug 20, 2026, 12:25 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 12:26 PM IST
আমি বাঁচতে চাই, সাংবাদিক হতে চাই! অপূর্ণ স্বপ্নের বোঝা নিয়েই বিদায় নিলেন ১৯ বছরের পায়েল

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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