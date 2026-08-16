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রাজনীতি করতে চাইছেন কুণাল, আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু নিয়ে বড় কথা বলে দিলেন সুকান্ত

Sukanta Majumdar: আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর তদন্ত নিয়ে সুকান্ত মজুমদার বলেন, বিজেপি সরকার এসেছে। নিরপেক্ষ তদন্ত হবে। পুলিস-প্রশাসন কোনও রাজনৈতিক ব্যক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না

Written BySekender Abu Zafar
Published: Aug 16, 2026, 02:31 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 02:31 PM IST
রাজনীতি করতে চাইছেন কুণাল, আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু নিয়ে বড় কথা বলে দিলেন সুকান্ত

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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