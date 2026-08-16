/রাজনীতি করতে চাইছেন কুণাল, আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু নিয়ে বড় কথা বলে দিলেন সুকান্ত

মৌমিতা চক্রবর্তী: আত্মঘাতী হয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের বর্ষীয়ান নেতা ও বিধানসভার প্রাক্তন ডেপুটি স্পিকার আশিস বন্দ্য়োপাধ্য়ায়। প্রশ্ন উঠছে, কী এমন হল যে জীবনের এতটা পথ পেরিয়ে তাঁকে আত্মঘাতী হতে হল? শুরু হয়েছে চাপানউতোর। এনিয়ে এবার মুখ খুললেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার।
সুকান্ত মজুমদার বলেন, তৃণমূল বলছে যেভাবে সবাইকে দোষী করে দেওয়া হচ্ছে, ডিম ছোড়া হচ্ছে, ধরপাকড় হচ্ছে, চোর চোর স্লোগান দেওয়া হচ্ছে তাতে একটা অপমানবোধ কাজ করে। সে কারণেই এই সুইসাইড। তবে যে কোনও মৃত্যুই দুর্ভাগ্যজনক। যাঁর মৃত্যু হয়েছে তিনি একজন বর্ষীয়ান নেতৃত্ব। তিনি কীভাবে এই ধরনের সিদ্ধান্ত নিতে পারলেন বা নিলেন সেটা অবশ্যই তদন্ত সাপেক্ষ। মৃত্যু নিয়ে কোনও রাজনীতি করতে চাই না। তবে কুণাল ঘোষ রাজনীতি করতে চাইছেন। তাই বলছি, তৃণমূল যেভাবে চুরি করছে তার থেকে অনেকটাই দূরে ছিলেন আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে ওনাদের ভাইপোর খোঁজ করুন। তৃণমূলের ভাইপো কালচার দলটাকে শেষ করল।
আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর তদন্ত নিয়ে সুকান্ত মজুমদার বলেন, বিজেপি সরকার এসেছে। নিরপেক্ষ তদন্ত হবে। পুলিস-প্রশাসন কোনও রাজনৈতিক ব্যক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না। এটা কুণালবাবুর মনে রাখা দরকার। তাই নিরপেক্ষ তদন্ত হবে। আসল সত্যি বেরিয়ে আসবে।
উল্লেখ্য, আশিস বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের মৃত্যু নিয়ে আজ কুণাল ঘোষ বলেন, আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের রহস্যমৃত্যু হয়েছে। পুলিস তদন্ত করছে। বাংলার রাজনীতির অবস্থা কদর্য। ডিম মারো, পুলিস দিয়ে ভয় দেখাও, সামাজিকভাবে কলঙ্কিত করা হচ্ছে। আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু তার প্রমাণ। তাকে এক বিজেপি নেতা যে ভাবে কথা বলেছেন তাতে আত্মহত্যার প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগে তাকে অ্যারেস্ট করা দরকার। গোট বীরভূম তো ভালো তৃণমূল হয়ে গিয়েছে। কেউ পাশে দাঁড়ালেন না! প্রাক্তন ডেপুটি স্পিকারের মৃত্যু, সিটিং জাজ দিয়ে তদন্ত হবে না কোন? পুলিস দিয়ে তদন্ত করা যাবে না।
আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের শেষ চিঠিতে তিনি বহু কথা লিখে গিয়েছেন। সেখানে তিনি লিখেছেন, ছাত্রাবস্থা থেকেই রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। কোনওদিনই কোনও দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত হইনি। ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক হয়েছি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে - সেখানেও কোনো দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত হইনি। রাজনৈতিক বাকবিতণ্ডা হয়েছে, কখনও শত্ৰুতার রূপ নেয়নি। সর্বদা সব দলীয় অপরাধে প্রশ্রয় দিতে না পারলেও প্রতিবাদ করতে পারিনি। সারাজীবনে এক পয়সা কোনও কাজের বিনিময়ে নিইনি। এমনকি আমার যেসব ছেলেরা অ্যাটেনডেন্ট হয়েছে, তাঁদের কাছ থেকেও একটা মিষ্টি পর্যন্ত খাইনি। কোনো আর্থিক দুর্নীতির সঙ্গে কোনও ছেলেই জড়িত হয়নি। আমাকে Malign করার জন্য যা সব করা হল তাতে ধিক্কার জানানোর ভাষা নেই। মনে হচ্ছে রাজনীতিতে আসাটাই ভুল হয়েছে। আমার বয়সের ছেলেদের রাজনীতি না করারই পরামর্শ দিচ্ছি; ওরা ওদের নিজ নিজ কাজের মধ্যেই থাক। নীলকে- রিঙ্কুকে বলো ওকে মানুষ করতে। সারাজীবন শিক্ষকতা করেছি। কোনোদিন ক্লাস ফাঁকি দিইনি। Spl. class নিয়েছি। ছাত্রদের অনার্সে বিনাপয়সায় পড়িয়েছি। ওদের প্রচুর ভালোবাসা পেয়েছি।
সব আত্মহত্যার কপিতে বাধ্যতামূলক বিজ্ঞপ্তি
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