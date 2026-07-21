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'আমার জীবন আইন আর ভাগ্যের মাঝে ঝুলছে', শহিদ দিবসে জামিন পেলেন কালীঘাটপন্থী প্রবীণ তৃণমূল নেতা

Asit Mazumder:  কলকাতায় কালীঘাট তৃণমূলের সভা যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। গ্রেফতার করা হয়  হুগলির শ্রীরামপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি অসিত মজুমদারকে।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jul 21, 2026, 08:01 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 08:01 PM IST
'আমার জীবন আইন আর ভাগ্যের মাঝে ঝুলছে', শহিদ দিবসে জামিন পেলেন কালীঘাটপন্থী প্রবীণ তৃণমূল নেতা
Image Credit: জামিন পেলেন কালীঘাটপন্থী প্রবীণ তৃণমূল নেতাSource: Bureau

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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