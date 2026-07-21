'আমার জীবন আইন আর ভাগ্যের মাঝে ঝুলছে', শহিদ দিবসে জামিন পেলেন কালীঘাটপন্থী প্রবীণ তৃণমূল নেতা

বিধান সরকার: কলকাতায় কালীঘাট তৃণমূলের সভা যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। গ্রেফতার করা হয় হুগলির শ্রীরামপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি অসিত মজুমদারকে। পাঁচ হাজার টাকার ব্যক্তিগত বন্ডে জামিন পেলেন চুঁচুড়ার প্রাক্তন বিধায়ক। বললেন, 'আমার জীবন আইন আর ভাগ্যের মাঝে ঝুলছে। যাই হোক মমতার সঙ্গে আছি'।
হুগলির জেলায় হেভিওয়েট তৃণমূল নেতা। ২০১১ থেকে ২০২১ দু'দফায় টানা ১০ বছরে চুঁচুঁড়ার বিধায়ক ছিলেন অসিত। ছাব্বিশে টিকিট পাননি তিনি। সেই অসিত মজুমদার যখন কলকাতায় কালীঘাট তৃণমূল শহিদ সমাবেশ যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, তখন বাড়িতে হাজির হয় পুলিস। প্রাক্তন বিধায়ক নিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় থানায়। শেষে গ্রেফতার করা হয় তাঁকে।
পুলিস সূত্রে খবর, অসিতের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করেছিলেন চুঁচুড়া হরগৌরীতলার বাসিন্দা জ্যোৎস্না হাজরা। তাঁর দাবি, ২০১৩ সালে একটি আবাসের প্ল্যান অনুমোদন করার জন্য একটি গ্য়ারাজ চাঁদু দাস নামে এক ব্যক্তিকে দানপত্র করে দিতে বলেছিলেন চুঁচুড়ার তত্কালীন বিধায়ক অসিত ও পুরসভার চেয়ারম্যান গৌরীকান্ত মুখোপাধ্যায়। না দিলে প্রাণনাশের হুমকিও দেওয়া হয়। বস্তুত, দানপত্র করে দেওয়ার পরই নাকি প্ল্য়ানে অনুমোদন দেওয়া হয়!
পরবর্তীকালে দানপত্র বাতিলের আবেদন জানিয়ে চুঁচুড়া কোর্টে মামলা করেন অভিযোগকারী। তখনও ফের অসিত খুনের হুমকি দেওয়া হয় অভিযোগ। চুঁচুঁড়া কোর্টে মামলাটি এখনও চলছে। এরমাঝে গতকাল সোমবার অভিযোগ দায়ের করা হয় চুঁচুড়া থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। একাধিক ধারায় মামলা রুজু করে প্রাক্তন বিধায়ককে গ্রেফতার করে পুলিস। অসিত মজুমদারের আইনজীবী সুভাশিষ চন্দ বলেন, 'আমরা আদালতকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছি যে মামলায় অসিত মজুমদারকে যুক্ত করা হয়েছিল, তা ঠিক না।তাই আদালত জামিন মঞ্জুর করেছে'।
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