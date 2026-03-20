Asit Majumdar Campaigns for Debangshu Bhattacharya: 'তিন দিনের যোগী ভাতকে বলে অন্ন', দেবাংশুর সমর্থনে মাঠে নেমেই রচনাকে তোপ অসিত মজুমদারের

Asit Majumdar vs Rachna Banerjee: চুঁচুড়ার তৃণমূল শিবিরে এখন নাটকীয় মোড়। টিকিট না পাওয়া থেকে অভিমান, আর তারপর সব পদ ছেড়ে সরাসরি দলীয় প্রার্থীর হয়ে মাঠে নামা— বিধায়ক অসিত মজুমদারকে কেন্দ্র করে এখন সরগরম হুগলির রাজনীতি। চুঁচুড়ায় তৃণমূলের অন্দরে 'বরফ' গলল? সব পদ ছেড়ে দেবাংশুর হয়ে প্রচারে বিদায়ী বিধায়ক অসিত মজুমদার।

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Mar 20, 2026, 09:10 PM IST
বিধান সরকার: রাজনীতির ময়দানে মান-অভিমান নতুন কিছু নয়, তবে সেই অভিমান ঝেড়ে ফেলে দলের প্রতি আনুগত্য দেখানোই আসল চ্যালেঞ্জ। সেই পথেই হাঁটলেন চুঁচুড়ার বিদায়ী তৃণমূল বিধায়ক অসিত মজুমদার। টিকিট না পেয়ে একসময় রাজনীতি ছাড়ার ঘোষণা করলেও, তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি ফোনেই সব সমীকরণ বদলে গেল। দলের প্রার্থী দেবাংশু ভট্টাচার্যের সমর্থনে এবার কোমর বেঁধে প্রচারে নামলেন তিনি।

শুক্রবার সুগন্ধার অমরপুরে নিজের হাতে রঙ-তুলি তুলে নিয়ে দেওয়াল লিখতে দেখা গেল অসিত মজুমদারকে। দলের স্থানীয় নেতৃত্বকে সঙ্গে নিয়ে তিনি বুঝিয়ে দিলেন, টিকিট না পেলেও দলের সৈনিক হিসেবে তিনি মাঠ ছাড়ছেন না। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথা হওয়ার পর তার সেই পুরনো অভিমানের পাহাড় যে গলেছে, তা এদিন তার শরীরী ভাষাতেই স্পষ্ট ছিল।

প্রচারে নামার পাশাপাশি একটি বড় পদক্ষেপ নিয়েছেন অসিত। চুঁচুড়া এলাকার যে সমস্ত স্কুল ও কলেজের পরিচালনা সমিতিতে তিনি ছিলেন, সেই সব পদ থেকে তিনি পদত্যাগ করেছেন। তবে এই পদত্যাগ নিয়ে তৈরি হয়েছে বিতর্ক। ব্যান্ডেল সার্ভে কলেজ থেকে তাকে পদত্যাগ করার চিঠি দেওয়া হলে অসিতবাবু বিস্ময় প্রকাশ করেন। তিনি জানান, ২০২৪ সাল থেকে তিনি ওই কলেজের সদস্য ছিলেন সেটা তার জানাই ছিল না এবং কোনোদিন কোনো মিটিংয়েও তিনি যাননি।

এদিন প্রচারে নামলেও হুগলির বর্তমান সাংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি মন্তব্যকে কেন্দ্র করে বিতর্ক দানা বেঁধেছে। অসিত মজুমদারের নাম না নিয়ে রচনা মন্তব্য করেন যে, প্রার্থীদের মানুষের ভালোবাসা ও বিশ্বাস অর্জন করা প্রয়োজন। এর পাল্টায় কড়া জবাব দিয়েছেন অসিত। সাংসদকে ‘তিন দিনের যোগী’ বলে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, "তিন দিনের যোগী ভাতকে বলে অন্ন। ওকে নিয়ে আমি কিছু বলতে চাই না।" সব মিলিয়ে প্রার্থী দেবাংশু ভট্টাচার্যের হয়ে অসিত মজুমদার প্রচারে নামলেও, দলের অন্দরে সম্পর্কের সমীকরণ যে এখনও বেশ জটিল, তা রাজনৈতিক মহলের ধারণা।

About the Author

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।তারকাদের প্রশ্ন করাতেই সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

