/Asit Majumder Jail custody: তৃণমূলে বিরাট ধাক্কা: এবার জেল প্রাক্তন হেভিওয়েট বিধায়কের, বড় অভিযোগ এল সামনে

বিধান সরকার: তৃণমূলের আইনি ও রাজনৈতিক সংকটের আবহেই এবার বড় ধাক্কা খেলেন প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক অসিত মজুমদার। পুলিসের কাজে বাধা দেওয়া ও রাস্তা অবরোধের মামলায় চুঁচুড়া আদালত থেকে জামিন পেলেও, একটি নতুন তোলাবাজির মামলায় নাম জড়ানোয় এখনই জেলমুক্তি হচ্ছে না এই হেভিওয়েট নেতার। বর্তমানে হুগলি জেলে রয়েছেন অসিত মজুমদার। তাকে আদালতে নিয়ে আসা হয়নি। আইনজীবী তার হয়ে সওয়াল করেন।
পুলিসের কাজে বাধা ও বেআইনিভাবে রাস্তা অবরোধের মামলায় জামিন পেলেও, এখনই জেল থেকে মুক্তি পাচ্ছেন না প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক অসিত মজুমদার। একটি নতুন তোলাবাজির মামলায় নাম জড়ানোয় তাঁকে এবং তাঁর সহযোগীদের জেলেই থাকতে হচ্ছে। বৃহস্পতিবার চুঁচুড়া আদালত অসিতবাবু ছাড়াও চুঁচুড়া পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান পার্থ সাহা এবং তৃণমূল কর্মী মির্জা সানোয়ার আলির জামিনের আবেদন নাকচ করে দেয়।
গত ৩০ মে সোনারপুরে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে হেনস্থা করার একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজ্য রাজনীতি উত্তাল হয়ে ওঠে। এর প্রতিবাদে প্রাক্তন বিধায়ক অসিত মজুমদারের নেতৃত্বে হুগলির চুঁচুড়া পিপুলপাতি মোড়ে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন তৃণমূলের কর্মী-সমর্থকরা। সেই সময় পুলিসের কাজে বাধা দেওয়া, হেনস্থা এবং বেআইনিভাবে রাস্তা আটকে রাখার অভিযোগে অসিত মজুমদার-সহ ১০ জনের বিরুদ্ধে একটি স্বতঃপ্রণোদিত (Suo Motu) মামলা দায়ের করে পুলিস। ওই দিনই ধৃতদের চুঁচুড়া আদালতে পেশ করা হলে আদালত ৫ জনকে পুলিস হেফাজত এবং বাকি ৫ জনকে জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছিল।
বৃহস্পতিবার ছিল এই মামলার পরবর্তী কোর্ট প্রোডাকশনের দিন। অসিত মজুমদারের পক্ষের আইনজীবী নির্মাল্য চক্রবর্তী জানান, এই নির্দিষ্ট মামলায় আগেই নির্মল চক্রবর্তী নামের এক অভিযুক্তের জামিন হয়েছিল। এদিন আদালত অসিতবাবু-সহ বাকি ৯ জনেরই জামিন মঞ্জুর করে।
আইনজীবীর বক্তব্য, অসিত মজুমদারের বিরুদ্ধে নতুন করে একটি তোলাবাজির মামলা রুজু করা হয়েছে। এই নতুন মামলায় নাম রয়েছে ভাইস চেয়ারম্যান পার্থ সাহা এবং তৃণমূল কর্মী মির্জা সানোয়ার আলিরও। তোলাবাজির এই মামলাটিতে জামিন না মঞ্জুর হওয়ায় আপাতত তাঁদের সংশোধনাগারেই থাকতে হচ্ছে।
আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, এই নতুন তোলাবাজির মামলার প্রেক্ষিতে আগামী কাল, শুক্রবার অসিত মজুমদারকে পুনরায় আদালতে পেশ (কোর্ট প্রোডাকশন) করা হবে। অন্যদিকে, মামলার বাকি দুই অভিযুক্ত পার্থ সাহা ও মির্জা সানোয়ার আলিকে আগামী পরশু অর্থাৎ শনিবার আদালতে হাজির করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দলের একাধিক নেতার বিরুদ্ধে যখন নিয়োগ ও পুরসভা দুর্নীতি নিয়ে কেন্দ্রীয় এজেন্সির চাপ বাড়ছে, ঠিক তখনই রাজ্যের প্রাক্তন বিধায়কের এই আইনি জটিলতা তৃণমূলকে বিপাকে ফেলেছে।
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