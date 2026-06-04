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Asit Majumder Jail custody: তৃণমূলে বিরাট ধাক্কা: এবার জেল প্রাক্তন হেভিওয়েট বিধায়কের, বড় অভিযোগ এল সামনে

Hoogly TMC EX MLA Asit Majumder: গত ৩০ মে সোনারপুরে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে হেনস্থা করার একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজ্য রাজনীতি উত্তাল হয়ে ওঠে। এর প্রতিবাদে প্রাক্তন বিধায়ক অসিত মজুমদারের নেতৃত্বে হুগলির চুঁচুড়া পিপুলপাতি মোড়ে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন তৃণমূলের কর্মী-সমর্থকরা। 

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jun 04, 2026, 05:48 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 06:01 PM IST
Asit Majumder Jail custody: তৃণমূলে বিরাট ধাক্কা: এবার জেল প্রাক্তন হেভিওয়েট বিধায়কের, বড় অভিযোগ এল সামনে

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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