Asit Majumder: বিরাট খবর: তৃণমূলের টিকিট না পাওয়ায়, তিন বারের হেভিওয়েট বিধায়ক রাজনীতি ছাড়ছেন

Hoogly Politics| TMC Candidates List: টিকিট পাওয়া নিয়ে কি কোনো সংশয় তৈরি হয়েছে? এই আলোচনা শুরু হয়েছে বিধায়কের সাম্প্রতিক আচরণের কারণে। গত কয়েকদিন ধরে তিনি হঠাতই বিরোধী শিবিরের অসুস্থ নেতাদের বাড়িতে ছুটছেন।

নবনীতা সরকার | Updated By: Mar 17, 2026, 07:02 PM IST
তৃণমূলের বিদায়ী বিধায়ক অসীত মজুমদার

বিধান সরকার: টিকিট না পেয়ে অভিমানী অসিত, রাজনীতি থেকে সন্ন্যাস নিলেন! 

হুগলির রাজনীতিতে এখন বইছে উল্টো পুরাণ। এককালে যে বিধায়ক আর সাংসদকে একই মঞ্চে দেখা যেত, আজ তাঁদের মুখ দেখাদেখি পর্যন্ত বন্ধ হওয়ার জোগাড়। চুঁচুড়ার তৃণমূল বিধায়ক অসিত মজুমদার এবং সাংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই প্রকাশ্য যুদ্ধ এখন কেবল দলের অস্বস্তি নয়, বরং আগামী দিনের প্রার্থী তালিকায় বড়সড় রদবদলের ইঙ্গিত দিচ্ছে।

বিধানসভা নির্বাচনের প্রার্থী তালিকা ঘোষণার প্রাক্কালে চুঁচুড়া তৃণমূলের অন্দরের ফাটল এখন কার্যত চওড়া খাদে পরিণত হয়েছে। একদিকে এলাকার দাপুটে বিধায়ক অসিত মজুমদারের ‘বিরোধী’ প্রীতি, অন্যদিকে সাংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একের পর এক তোপ— সব মিলিয়ে সরগরম হুগলির রাজনীতি। বিধায়ক টিকিট না পেলে কি রাজনীতি ছেড়ে দেবেন? নাকি অন্য কোনো চাল চালবেন? এই প্রশ্নই এখন ঘুরপাক খাচ্ছে চুঁচুড়ার অলিতে-গলিতে।

 

তাহলে কি রচনাই কাল হল?

টিকিট না পেয়ে চুঁচুড়ার বিদায়ী তৃণমূল বিধায়ক অসিত মজুমদার বললেন, জানালেন-- তিনি আর রাজনীতি আর করবেন না। টানা তিন বারের বিধায়ক। ২০১১ সালে যখন বামফ্রন্টের রাজত্ব। সেই সময় চুঁচুড়া থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হয়ে প্রথমবার জয় লাভ করেন অসিত মজুমদার। 

আজ দলের সুদিন, কিন্তু ২০২৬ বিধানসভা ভোটে প্রার্থী করা হলনা অসিত মজুমদারকে। গলায় আক্ষেপের সুর বিদায়ী বিধায়কের। আমরা তো চুনোপুঁটি লোক, তাহলে আমাদের সাথে কেন কথা বলবে। আমি মনে করেছি খামতি নেই, ওরা মনে করেছে আমার খামতি আছে। না হলে তিনবার আমাকে দিল এবার দিল না কেন। 

দলের লোকের আমার ভালোবাসে তাই ওদের মন ভেঙে গেছে এটা আবেগ। আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যাবে। তিনবার আমায় টিকিট দিয়েছে, এখন মনে করেছে দেবাংশু ভালো হবে তাই দিয়েছে। ধন্যবাদ জানালাম দলকে। 

বিবাদের মূলে ‘অহং’ ও ‘অমর্যাদা’

সাংসদ ও বিধায়কের এই সংঘাতের সূত্রপাত একটি স্কুলের ক্লাসঘর তৈরিকে কেন্দ্র করে। পরিস্থিতি এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে, বুধবার বিধায়ক অসিত মজুমদারের নাম শুনতেই বিরক্ত হলেন সাংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়। সাফ জানিয়ে দিলেন, আগামী দিনে বিধায়কের কোন কর্মসূচিতে তিনি থাকবেন না। এমনকি বিধায়কের স্বপ্নের ‘চুঁচুড়া বিধানসভা উৎসব’-এর খুঁটিপুজোতেও গরহাজির ছিলেন তিনি। রচনার মন্তব্য, “ওঁকে ওঁর মতো থাকতে দাও, আমাকে আমার মতো থাকতে দাও। আমি তো ওঁর মনের ভিতরে ঢুকে নেই।”

এবার থেকে বই আছে, ক্লাব আছে, বই পড়ে সময় কাটাবো। একদম তো বেকার হয়ে যায়নি, আবার দরকার বলে ওকালতি শুরু করব। উকিলের ডিগ্রী আছে, বার কাউন্সিলের সার্টিফিকেট আছে আবার কোর্টে যাব। তবে রাজনীতি আর করব না। রাজনীতি থেকে বিশ্রাম নিলাম। দল কাজ করতে বললেই করতে হবে নাকি? আমি তাহলে ঠ্যাকা নিয়েছি নাকি। 

অসিত মজুমদারের ‘বিরোধী’ তোষণ ও টিকিটের জল্পনা

টিকিট পাওয়া নিয়ে কি কোনো সংশয় তৈরি হয়েছে? এই আলোচনা শুরু হয়েছে বিধায়কের সাম্প্রতিক আচরণের কারণে। গত কয়েকদিন ধরে তিনি হঠাতই বিরোধী শিবিরের অসুস্থ নেতাদের বাড়িতে ছুটছেন। কখনও সিপিএম নেতা, কখনও ফরোয়ার্ড ব্লকের প্রাক্তন কাউন্সিলর প্রবীর রায়ের বাড়ি— সর্বত্রই হাজিরা দিচ্ছেন তিনি। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, নিজের এলাকায় সর্বজনগ্রাহ্য ভাবমূর্তি গড়তেই কি এই ‘সৌজন্য’? নাকি টিকিট না পাওয়ার কোনো ‘খবর’ পেয়েই আগাম রাস্তা পরিষ্কার করছেন?

তবে অন্য দলে যাচ্ছেন কিনা সে বিষয়ে অসিত মজুমদার বলেন, এখনও ভেবে দেখিনি। তবে আমারও দলের একটা পরিবার আছে। তাদের সাথে আলোচনা করব। এরপর ভেবে দেখব কী করা যায়।

 

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

