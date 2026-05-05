Asit Mazumdar slams Trinamool leadership: 'অভিজ্ঞতা বাদ দিয়ে ভাড়ায় দল চালানো যায় না', হারের পরেই বিস্ফোরক অসিত

Asit Mazumdar: রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের আবহে এখন সবচেয়ে উত্তপ্ত চুঁচুড়া। একদিকে ঘাসফুল শিবিরের পরাজয়ের পর দলের অন্দরেই বিদ্রোহের সুর চড়ালেন বর্ষীয়ান নেতা অসিত মজুমদার, অন্যদিকে এলাকার শান্তি বজায় রাখতে রাস্তায় নামল বিজেপি। 

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: May 5, 2026, 08:57 PM IST
বিধান সরকার: রাজ্যে বড়সড় রাজনৈতিক পটপরিবর্তন ঘটতেই তৃণমূলের অন্দরে দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ এবার আগ্নেয়গিরির মতো ফেটে বেরোতে শুরু করেছে। চুঁচুড়ায় দলের বিপর্যয়ের পর কার্যত সরাসরি দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ভোট কুশলী সংস্থা 'আইপ্যাক'-এর ভূমিকা নিয়ে বিস্ফোরক প্রশ্ন তুললেন প্রাক্তন বিধায়ক অসিত মজুমদার। তাঁর সাফ কথা, দলের পুরনো ও অভিজ্ঞ ঘোড়াদের বসিয়ে দিয়ে 'ভাড়াটে' দিয়ে দল চালাতে যাওয়ার মাসুল দিতে হয়েছে এই নির্বাচনে।

এদিন সংবাদমাধ্যমের সামনে নিজের ক্ষোভ উগরে দিয়ে অসিত মজুমদার বলেন, "১৫ বছর ধরে আমি যে উন্নয়ন করেছি, তা মানুষের কাছে ঠিকমতো পৌঁছানোই হয়নি। যারা নতুন প্রার্থী হয়েছিলেন, তাঁদের কী অভিজ্ঞতা আছে আমি জানি না।" প্রার্থী তালিকা থেকে বাদ পড়া নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করে তিনি আরও যোগ করেন, "যাঁদের বাদ দেওয়া হলো, তাঁদের সঙ্গে অন্তত আলোচনার প্রয়োজন ছিল। আইপ্যাকের প্রয়োজন আমাদের কখনও হয়নি। সিপিএমের চরম অত্যাচারের সময় যখন আমরা দুটো নির্বাচন জিতেছি, তখন তো কোনও ভাড়ার লোক লাগেনি!"

অসিতবাবুর দাবি, তাঁকে বা অভিজ্ঞ নেতাদের প্রার্থী করলে হয়তো চুঁচুড়া-সহ সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলিতে পরাজয় এড়ানো যেত। তিনি আবেগতাড়িত কণ্ঠে বলেন, "চুঁচুড়ার মানুষ জানে আমি কারও ক্ষতি করিনি। বিরোধী দলের কাউকে কখনও অসম্মান করিনি। সেই সুবিধাটা নিশ্চয়ই ভোটে পেতাম।"

রাজ্যে গেরুয়া ঝড় ওঠার পর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অশান্তির খবর আসলেও চুঁচুড়ায় এক ভিন্ন ছবি দেখা গেল। মঙ্গলবার সকাল থেকেই এলাকায় শান্তি বজায় রাখার আবেদন জানিয়ে মাইক প্রচার শুরু করেছে বিজেপি নেতৃত্ব। ভোটের ফলাফল প্রকাশের পর কোনওরকম বিশৃঙ্খলা যাতে না হয়, সেদিকে কড়া নজর রাখা হচ্ছে।

বিজেপির পক্ষ থেকে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, "যারা অশান্তি পাকানোর চেষ্টা করছে, তারা আমাদের দলের কেউ নয়। বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করলে পুলিশ আইনানুগ ব্যবস্থা নেবে।" জয়ী হলেও জয়ের উন্মাদনায় যাতে সাধারণ মানুষের কোনও সমস্যা না হয়, সেটাই এখন গেরুয়া শিবিরের মূল লক্ষ্য।

 

About the Author

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।তারকাদের প্রশ্ন করাতেই সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

Asit MazumdarTMCWest Bengal Election Results 2026Mamata Banerjee
