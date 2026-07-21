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২১ জুলাইয়ের সকালেই নাটকীয় মোড়! থানায় আটকে কালীঘাটপন্থী প্রবীণ তৃণমূল নেতা

Asit Mazumder: ২১ জুলাই কালীঘাট তৃণমূলের সভায় যাওয়া কথা ছিল হুগলি শ্রীরামপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি অসিত মজুমদারের। সেই মত তৈরি হচ্ছিলেন তিনি। তাঁর বাড়িতে হাজির হয় চুঁচুড়া থানার পুলিসের একটি দল। প্রাক্তন তৃনমূল বিধায়ককে থানায় নিয়ে আসে।

Written BySoumita Khan
Published: Jul 21, 2026, 10:02 AM IST|Updated: Jul 21, 2026, 10:02 AM IST
২১ জুলাইয়ের সকালেই নাটকীয় মোড়! থানায় আটকে কালীঘাটপন্থী প্রবীণ তৃণমূল নেতা
Source: Bureau

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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