/২১ জুলাইয়ের সকালেই নাটকীয় মোড়! থানায় আটকে কালীঘাটপন্থী প্রবীণ তৃণমূল নেতা

মনোজ মণ্ডল, বিধান সরকার: ২১ জুলাই কালীঘাটে তৃণমূলের শহীদ সভায় যাওয়ার কথা ছিল হুগলি শ্রীরামপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি অসিত মজুমদারের। সেই মতো প্রস্তুতি নেওয়ার সময় তাঁর বাড়িতে হাজির হয় চুঁচুড়া থানার পুলিসের একটি দল এবং প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ককে থানায় নিয়ে আসা হয়। ফলে তাঁর শহীদ সভায় যাওয়া নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। অসিতের অনুগামীদের অভিযোগ, অন্যায়ভাবে তাঁকে আটকে রাখা হয়েছে যাতে তিনি মমতার শহীদ সভায় যেতে না পারেন। তৃণমূল নেতা সোশ্যাল মিডিয়ায় লেখেন, 'একুশে জুলাই যাতে আমি বিরলা তারামণ্ডলে পৌঁছতে না পারি উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে চুঁচুড়া থানার পুলিস আমাকে থানার ভেতর আটক করে রেখেছে। এভাবে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীদের আটকানো যায় না এবং যাবে না।'
তবে পুলিস সূত্রে খবর, সিবিআই পরিচয় দিয়ে অসিতের বাড়িতে গিয়ে হুমকি, ভয় দেখানো ও টাকা চাওয়ার অভিযোগে হাবরা থেকে এক যুবককে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতকে চিহ্নিত করতেই অসিতকে থানায় ডাকা হয়েছে। তদন্তে জানা গিয়েছে, গত ২৯ জুন চুঁচুড়া থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন অসিত মজুমদার। তাঁর অভিযোগ ছিল, এক ব্যক্তি তাঁর বাড়িতে এসে নিজেকে সিবিআই (CBI) অফিসার পরিচয় দিয়ে কেন্দ্রীয় এজেন্সির ভয় দেখায় এবং ১৭ লক্ষ টাকা দাবি করে। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে চুঁচুড়া থানার পুলিস।
সেখান থেকে জানা যায় অভিযুক্তের বাড়ি হাবড়া থানা এলাকায়। এরপর চুঁচুড়া ও হাবড়া থানার যৌথ পুলিস দল হাবড়া স্টেশন চত্বরে অভিযান চালিয়ে প্রকাশ রায় নামের ওই অভিযুক্তকে হাতেনাতে গ্রেফতার করে। তাকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে হুগলীর উদ্দেশ্যে রওনা দেয় চুঁচুড়া থানার পুলিস।
ঠিকানা জানার পর আর সময় নষ্ট করেনি পুলিস। চুঁচুড়া থানা এবং হাবড়া থানার পুলিস যৌথ দল গঠন করে হাবড়া স্টেশন চত্বর এলাকায় হানা দেয়। সেখান থেকেই হাতেনাতে গ্রেফতার করা হয় অভিযুক্ত প্রকাশ রায়কে। গ্রেফতারির পর চুঁচুড়া থানার পুলিস তাকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে হুগলীর উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছে। পুলিসি তদন্তে ধৃত প্রকাশ রায়ের অতীত অপরাধের এক লম্বা তালিকা সামনে এসেছে।
জানা যায়, ২০১৪ সালে হাবড়া থানায় মাদক পাচার মামলায় প্রথমবার গ্রেফতার হয়েছিলেন প্রকাশ। পরবর্তীতে ২০২১ সালে আবারও মাদক পাচারের অভিযোগে পুলিসের জালে জড়ান তিনি। প্রতারণার নয়া ছক কষে নিজেকে শুভেন্দু অধিকারীর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি এবং সিবিআই অফিসার হিসেবে পরিচয় দিয়ে বিভিন্ন প্রভাবশালী মানুষকে হুমকি ও ব্ল্যাকমেইল করা শুরু করেছিলেন। এই চক্রের সঙ্গে আর কেউ জড়িত আছে কি না এবং এর আগে প্রকাশ এভাবে আর কতজনের কাছ থেকে টাকা হাতিয়েছেন, তা জানতে তদন্তে নেমেছে পুলিস।
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