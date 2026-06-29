'কাউকেই ছাড়ব না', কালীর পর এবার 'দোয়াত'-কে জেলে পুড়বেন শুভেন্দু?

জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিধানসভায় পাস গুন্ডাদমন বিল। এবার কি খোদ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে গ্রেফতারির বার্তা দিয়ে রাখলেন মুখ্য়মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। জল্পনা তুঙ্গে।
কুণাল ঘোষের নাম না করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'বলছেন, আপনি প্রাক্তন মেয়রের নাম বলেছেন, বিকেল পাঁচটা মধ্যে গ্রেফতার করতে হবে। তাই নাকি! যাকে তোলার তুলেছি। আর একজন বলছেন কালী তো গিয়েছে. দোয়াত আর পেন নেয়নি কেন? পেন যদি ফিরহাদ হাকিম হয়, তাহলে দোয়াতটার নাম মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়। কালীর সঙ্গে যদি পেনও যায়, তাহলে দোয়াতকেও যেতে হবে। একসঙ্গে সবাইকে যেতে হবে। এই সরকার প্রমাণ ছাড়া কিছু করবে না। জোগাড় করছি। প্রমাণ থাকলে কাউকেই ছাড়ব না'।
ঘটনাটি ঠিক কী? তারাতলা কাণ্ডে মুখ্যমন্ত্রীর হুঁশিয়ারির পর গ্রেফতার হয়েছেন প্রাক্তন মেয়র ফিরহাদ হাকিমের ওএসডি কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। শুভেন্দু কিন্তু নথি দেখিয়ে বলেছিলেন,'প্রাক্তন মেয়র জড়িত। দেখুন মাননীয় ফিরহাদ হাকিমের সই। দেখুন কীভাবে স্ট্রাকচারে ডিফেক্ট থাকা অবস্থাতেও প্ল্যান অ্যাপ্রুভ করেছেন'। এরপর ফিরহাদে গ্রেফতারির দাবি তোলেন তৃণমূল বিধায়ক কুণাল। বলেন, 'ফিরহাদ হাকিমের সই অন্যায় হলে গ্রেফতার করা উচিত'।
এদিকে ধর্মতলায় একুশের জুলাই সমাবেশ রাশ কার হাতে থাকবে, তা নিয়ে তৃণমূলে অন্দরে এখন রীতিমতো দড়ি টানাটানি চলছে। এরমধ্যেই রবিবার ফিতে হাতে ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনে দড়ি হাতে রাস্তায় নেমেছিলেন কুণাল ঘোষ, দোলা সেনরা।
মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'অনুমতি নিয়ে রাজনৈতিক কর্মসূচি করবেন। আমাকে একশো চারবার হাইকোর্টে যেতে হয়েছে। আমি বললাম যানজট হয়ে যাবে। আমরা ধারণা ছিল প্রচুর লোক আসবে। আমরা ধারণা ছিল না, পাঁচ-ছয়শো লোক হবে। আমি বললাম, ওয়াই চ্যানেলে করুন। করলেন, কে বাধা দিয়েছে? তা বলে আপনি অ্যাপ্লিকেশন করে দিয়ে, কলকাতার রাস্তায় ফিতে চলে যাবেন, মামার বাড়ি নাকি! কে অধিকার দিয়েছে আপনাকে! অনুমতি চাইবেন, কোথায় দেব বলে দেব'।
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