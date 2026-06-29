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'কাউকেই ছাড়ব না', কালীর পর এবার 'দোয়াত'-কে জেলে পুড়বেন শুভেন্দু?

Suvendu Adhikari:  'কালীর সঙ্গে যদি পেনও যায়, তাহলে দোয়াতকেও যেতে হবে। একসঙ্গে সবাইকে যেতে হবে'।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jun 29, 2026, 09:26 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 09:32 PM IST
'কাউকেই ছাড়ব না', কালীর পর এবার 'দোয়াত'-কে জেলে পুড়বেন শুভেন্দু?
Image Credit: কালীর পর এবার &#039;দোয়াত&#039; জেলে পুড়বেন শুভেন্দু?Source: Bureau

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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