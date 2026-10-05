'রাজ্যে ১ লাখ চাকরি হবে; নিশ্চিন্তে থাকুন', পুজোর আগে বিরাট ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নতুন সরকারের কাছে রাজ্যবাসীর সবচেয়ে বড় প্রত্যাশা ছিল চাকরি। সেই কর্মসংস্থান নিয়েই বড় ঘোষণা করে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। নবান্নে আজ রাজ্যের ৪টি বিমানবন্দর নির্মাণের জন্য মৌ সাক্ষর হয়ে গিয়েছে। তার পরেই রাজ্যে এই অর্থবর্ষে মোট ১ লাখ চাকরি দেওয়ার কথা ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী।
শুভেন্দু অধিকারী বলেন, কর্মসংস্থান নিয়ে মানুষের বিরাট প্রত্যাশা রয়েছে। আগের সরকার চাকরি চুরি করেছে। চাকরি দেয়নি। ওবিসি জট পাকিয়ে ঝুলিয়ে দিয়েছিল। এই যে ১২,০০০ কনস্টেবলের নিয়োগ হল, আগের সরকার থাকলে তা হত না। পিএসসি এখন সব পেন্ডিং পরীক্ষাগুলো করছে। আমরা ১ লাখ চাকরি দেব। আপনারা নিশ্চিন্তে থাকুন। অন গোয়িং এবং কামিং সব মিলিয়ে এই অর্থবর্ষে ১ লক্ষ নিয়োগপত্র দিয়ে দেব। ১২০০০ তো নিয়োগ হয়েইছে। আগের সরকার যদি রিপিট হত তাহলে এটা কখনওই হত না। কারণ ওবিসি জট থেকে তো বের হতে পারত না। আমরা সেই জট থেকে বেরিয়ে এসেছি। সুপ্রিম কোর্ট থেকে জিতে এসেছি। এসএসসিও ধীরে ধীরে ফাংশান করছে।
বিরোধীদের সমালোচনা কথা তুলে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সমালোচনা তো হবে। সমালোচকরা তো থাকবে। ওরা বলবেন পুরনো আমলের নিয়োগ এইগুলো। পুরনো আমলের নোটিফিকেশন। কিন্তু একজিকিউশন তো এখন। কিন্তু যে গিঁটটা পাকিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন সেটা আমাকে খুলতে হয়েছে। ১১ তারিখে পুলিসের প্রথম ব্যাচকে নিয়োগপত্র তুলে দেব। আমি নিজে থাকব। ওদের মেডিক্যাল ও ভেরিফিকেশন চলছে। যতজনের ১১ তারিখের আগে শেষ হবে তাদের হাতে অ্য়াপয়েন্টমেন্টে লেটার ও পোশাক তুলে দেব।
মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিভিন্ন দফতর মিলে ১৪৪৫৪টি নতুন নিয়োগের সিদ্ধান্ত হয়েছে। পাবলিক সার্ভিস কমিশন, পুলিস রিক্রুটমেন্ট বোর্ড ইত্যাদির মাধ্যমে হবে। এর মধ্যে রয়েছে হেল্ফ অ্যান্ড ফ্য়ামিলি ওয়েলফেয়ার, জুডিশিয়াল ডিপার্টমেন্ট, মাস এডুকেশন, ফায়ার অ্যান্ড ইমার্জেন্সি সার্ভিস, কারেকশনাল হোম। সবমিলিয়ে , কলকাতা পুলিস, ওমেন স্টেট পুলিস, জি আর সেকশন অব কোর্ট, ২৯ ওমেন পুলিস স্টেশন-সবেমিলিয়ে ১৪৪৫৪টি নিয়োগ হবে। ক্যাবিনেট তা অ্যাপ্রুভ করেছে। আগামী ৬-৮ মাসের মধ্য সব দফতরে পরীক্ষা শেষ করে এরা নিয়োগ পেয়ে যাবে।
রাজ্যের থানাগুলিকে নতুন করে সাজানো হচ্ছে। কোনও ঘটনা ঘটলে পুলিস যাতে দ্রুত ঘটনাস্থলে যেতে পারে তার ব্য়বস্থা করছে রাজ্য সরকার মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আগামী ১০ তারিখে ব্রিগেড প্যারেড ময়দানে আমাদের সকালে বড় ইভেন্ট রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে ১১২ চালু হচ্ছে, যাতে পুলিস দ্রুত রেসপন্স করতে পারে। ওইদিন থানাতে দেওয়ার জন্য ৪৫০ গাড়ি ও ১১২ এর মোটর সাইকেল এক দিনেই উদ্বোধন করছি। উত্তর প্রদেশে প্রতিটি থানায় রয়েছে ৪টি গাড়ি। ৬ মিনিটে রেসপন্স করে। বাংলায় রেসপন্স করতে পুলিসকে দেড় থেকে দুই ঘণ্টা সময় লাগে। এখানে ১১২ চালু ছিল না। এখানে থানায় য়ে চার হাজার গাড়ি রয়েছে তাদের ইন্স্যুরেন্স ফেল হয়ে রয়েছে। আমরা সব নতুন গাড়ি কিনেছি। ধীরে ধীরে আমাদের থানাগুলিতে ১১২-এর গাড়ি ধরে ৪টি করে গাড়ি, চারটে করে গাড়ি থাকবে।
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