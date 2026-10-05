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'রাজ্যে ১ লাখ চাকরি হবে; নিশ্চিন্তে থাকুন', পুজোর আগে বিরাট ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

Suvendu Adhikari: ওবিসির গিঁট ছাড়িয়ে খোলা হয়েছে চাকরির দরজা। এই অর্থবর্ষেই এল লাখ চাকরির ঘোষণা

Written BySekender Abu Zafar
Published: Oct 05, 2026, 05:07 PM IST|Updated: Oct 05, 2026, 05:10 PM IST
'রাজ্যে ১ লাখ চাকরি হবে; নিশ্চিন্তে থাকুন', পুজোর আগে বিরাট ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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