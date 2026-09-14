/Big Breaking: NCPI থেকে BJP-তে যোগ দিচ্ছেন ১৭ সাংসদ, পুজোর আগেই দলবদল?

দেবজ্যোতি কাহালি ও রাজীব চক্রবর্তী: এনসিপিআই থেকে বিজেপিতে যোগ দিচ্ছেন ১৭ সাংসদ। সেই যোগদান হবে পুজোর আগেই। এমনটাই দাবি করেছেনব সাংসদ জগদীশ বর্মা বসুনিয়া। সোমবার নিজের বাড়িতে বসে বসুনিয়ার বক্তব্য, আমরা বিজেপিতে যোগ দিতেই চেয়েছিলাম। কিন্তু ৩ সাংসদ যেতে চাননি। তাই বিজেপির নির্দেশেই আমরা এনসিপিআইতে যোগ দিই। তবে খুব শীঘ্রই আমরা বিজেপিতে যোগ দিচ্ছি এবং সেটা পুজোর আগেই।
তৃণমূল কংগ্রেস ভাঙার পর একদিকে যেমন অধিকাংশ বিধায়ক ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্ব পৃথক শিবির তৈরি করে করেন তেমনি কাকলি ঘোষ দস্তিদারের নেতৃত্বে বিদ্রোহ করেন অধিকাংশ তৃণমূল সাংসদ। জল্পনা ছিল ওইসব সাংসদরা বিজেপিতেই যোগ দেবেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত তারা অনামী এনসিপিআইতে যোগ দেন। এবার কি সেই এনসিপিআইয়ের খোলস ছেড়ে সোজাসুজি বিজেপিতে যোগদানের পালা? যে ৩ সাংসদ বিজেপিতে যোগ দিতে চাননি তারা কী করবে? এনিয়ে কোনও কিছু স্পষ্ট করেননি বসুনিয়া।
এনিয়ে মমতাপন্থী তৃণমূল নেতা বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায় বলেন, উনি নিজের এলাকায় ঢুকতে পারেন না বলে খবরে দেখছিলাম। এলাকার বিজেপি কর্মীরা ওঁকে মেনে নিচ্ছেন না। এইসব কথার কোনও মূল্য নেই। ওরা জিতেছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি দেখিয়ে।
বর্তমানে লোকসভায় তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ ২৮ জন। এনসিপিআই নিয়ে এখনও আলোচনা চলছে। ৩ জন বিজেপিতে যেতে চান, ১৭ জন বিজেপিতে যোগ দিচ্ছেন এই দাবির সত্যাত্য কতটা তা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। কিন্তু যে ২০ জন এনসিপিআইয়ের নাম নিয়ে থাকতে চান না। তারা সরাসরি বিজেপিতে যেতে চান। এমনটাই রাজনৈতিক মহলের খবর। এনডিএতে যোগ দিলে তারা অনেক সুবিধে পাবেন বলে তাদের দাবি। তবে তিনি সাংসদ খলিলুর রহমান, আবু তাহের ও ইউসুফ পাঠান যদি এনসিপিআই থেকে বেরিয়ে যান তাহলে সমস্যায় পড়তে পারে বিদ্রোহীদের রাজনৈতিক সমীকরণ। দলবদলের এই জল্পনা নিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার বলেন, জগদীশ বসুনিয়া নিজের বাড়িতে আগে ঢুকুন, তার পরে না হয় এসব বলুন।
অন্যদিকে, এনিয়ে কুণাল ঘোষ বলেন, বিষয়টি বিচারাধীন। এর বাইরে গিয়ে বলতে পারি, নীতিহীন রাজনীতির একটা সীমা থাকা উচিত। এদের নাম ঠিকানা জিজ্ঞসা করুন তারা তারা বলতে সময় নেবে। এদের দেখলে নতুন প্রজন্ম ভাববেটা কী? রাজনীতি করতে গিয়ে কখনও এনসিপিআই কখনও বিজেপি! মানুষ দেখছে।
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