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Big Breaking: NCPI থেকে BJP-তে যোগ দিচ্ছেন ১৭ সাংসদ, পুজোর আগেই দলবদল?

NCPI: তৃণমূল কংগ্রেস ভাঙার পর একদিকে যেমন অধিকাংশ বিধায়ক ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্ব পৃথক শিবির তৈরি করে করেন তেমনি কাকলি ঘোষ দস্তিদারের নেতৃত্বে বিদ্রোহ করেন অধিকাংশ তৃণমূল সাংসদ

Written BySekender Abu Zafar
Published: Sep 14, 2026, 02:10 PM IST|Updated: Sep 14, 2026, 02:34 PM IST
Big Breaking: NCPI থেকে BJP-তে যোগ দিচ্ছেন ১৭ সাংসদ, পুজোর আগেই দলবদল?

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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