Durgapur Incident: মর্মান্তিক! দুই বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু প্রতিশ্রুতিবান ফুটবলার-সহ ২ জনের

Durgapur Incident: মর্মান্তিক! দুই বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু প্রতিশ্রুতিবান ফুটবলার-সহ ২ জনের
Durgapur Incident: আশঙ্কাজনক অবস্থায় ৬ জনকেই দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা দু'জনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন
চিত্তরঞ্জন দাস: দুটি বাইকের সংঘর্ষে মর্মান্তিক মৃত্যু দুই যুবকের। মৃত ২ যুবকের নাম লাল্টু বাগদি (৩২) এবং সুকান্ত হাঁসদা(২০)। ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার রাতে পশ্চিম বর্ধমান জেলার নিউটাউনসিপ থানা এলাকার জেমুয়ার জঙ্গলে।
পুলিস সূত্রে জানা গেছে, একটি বাইকে সুকান্ত, লাল্টু সহ ৪ জন ছিল। সুকান্ত ভালো ফুটবলার ছিল। তাঁরা পাড়দই এলাকায় ফুটবল খেলতে যাচ্ছিল। আরেকটি বাইকে দুজন ছিল। দ্রুত গতিতে থাকা দুটি বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। ঘটনাস্থলেই চুরমার হয়ে যায় দুটি বাইক। চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে বাইকের যন্ত্রাংশ। যে জায়গায় দুর্ঘটনাটি ঘটেছে সেটি একটি জঙ্গলঘেরা এলাকা। দুই দিকে গাছাপালা, মাঝখান দিয়ে রাস্তা। ফলে এমনিতেই রাস্তাটি ফাঁকাই থাকে। ফলে তাদের উদ্ধার করে নিয়ে যেতেও খানিকটা দেরি হয়ে যায়।
এদিকে, আশঙ্কাজনক অবস্থায় ৬ জনকেই দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা দু'জনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। আরো তিনজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় বর্ধমান মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। আরেকজন দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এই মর্মান্তিক মৃত্যুকে ঘিরে গোটা এলাকা শোকস্তব্ধ।
আরও পড়ুন-বিহারে এবার কাদের সরকার! ওপিনিয়ন পোল-এ চাঞ্চল্যকর রেজাল্ট...
আরও পড়ুন-পুলিসের পোশাক পরে চলছিল পাচার! লরি উল্টে মৃত কমপক্ষে ২০ গোরু
উল্লেখ্য, গতকালই উলুবেড়িয়ার পানপুর মোড়ে এক বাইক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান এক মহিলা। একটি ডাম্পার এসে ধাক্কা মারে বাইক আরোহী ওই মহিলাকে। বাইকে থেকে ছিটকে পড়ে যান তাঁর স্বামী ও মেয়ে। তাদের দুজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। মৃত মহিলার নাম সীমা দত্ত। হাওড়ার লিলুয়ায় থাকতেন। রবিবার সকালে স্বামী মাধব দত্ত ও মেয়েকে নিয়ে বাইকে করে ঝাড়গ্রাম যাচ্ছিলেন। সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ তাঁদের বাইক উলুবেড়িয়ার পানপুর মোড়ের কাছে পৌঁছতেই দুর্ঘটনা ঘটে। একটি ডাম্পার হঠাৎই তীব্র গতিতে এসে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধাক্কা মারে তাঁদের বাইকে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)