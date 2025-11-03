English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

Cow Smuggling: পুলিসের পোশাক পরে চলছিল পাচার! লরি উল্টে মৃত কমপক্ষে ২০ গোরু

Cow Smuggling: পুলিসের এগরা থানার আইসি অরুণ খান জানিয়েছেন, এই অভিযোগ ঠিক নয়। ওড়িশা থেকে পাচার হয়ে আসার সময় ধরা পড়েছে

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Nov 3, 2025, 02:10 PM IST
Cow Smuggling: পুলিসের পোশাক পরে চলছিল পাচার! লরি উল্টে মৃত কমপক্ষে ২০ গোরু

কিরণ মান্না: পুলিসের পোশাক পরে চোরাপথে গরু পাচার! খারাপ রাস্তার ফলে লরি উল্টে ধরা পড়ল পাচারচক্র, দুর্ঘটনায় মৃত ২০টি গরু।  এনিয়ে ব্যাপক উত্তেজনা পূর্ব মেদিনীপুরের এগরার চাতলা এলাকায়। স্থানীয়দের দাবি, রাতের অন্ধকারে চোরাপথে চলছিল গরু পাচার। পুলিসের পোশাক পরে পাচারকারীরা ওড়িশা থেকে নিয়ে আসছিল গরুবোঝাই লরি। তবে খারাপ রাস্তার কারণে দুর্ঘটনা ঘটে। এগরা থানার চাতলা এলাকার কাছে গরু বোঝাই লরিটি উল্টে যায়। ঘটনাস্থলেই প্রায় ২০টি গরুর মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গেছে।

Add Zee News as a Preferred Source

এই ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, এই গরু পাচারের সঙ্গে পুলিসের যোগসাজশ রয়েছে। তাদের দাবি—“রাতের অন্ধকারে যখন গরু পাচার হয়, তখন পাচারকারীদের সঙ্গে আগ্নেয়াস্ত্রধারী ব্যক্তিরাও থাকে, এমনকি পুলিসের লোকজনও উপস্থিত থাকে।”

আরও পড়ুন-বিহারে এবার কাদের সরকার! ওপিনিয়ন পোল-এ চাঞ্চল্যকর রেজাল্ট...

আরও পড়ুন-হস্টেলে নাবালকের অস্বাভাবিক মৃত্যু! পরিবারের চাঞ্চল্যকর অভিযোগে ঘটনার মোড় ঘুরছে...

পুলিসের এগরা থানার আইসি অরুণ খান জানিয়েছেন- "এই অভিযোগ ঠিক নয়। ওড়িশা থেকে পাচার হয়ে আসার সময় ধরা পড়েছে, ওড়িশা পুলিস প্রশাসন বলতে পারবে। আমরা তদন্ত করে দেখছি। পুলিসের পোশাক ধারীরা আদতে পাচারকারীরাই হওয়ার আশঙ্কা।" পুলিসর সূত্রে আরো জানা গিয়েছে, গাড়ি থেকে কোনও বৈধ কাগজপত্র উদ্ধার হয়নি।

স্থানীয়দের দাবি, “একটার পর একটা গাড়ি পুলিসের নাকের ডগা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, অথচ কেউ কিছু জানে না! এটা মানা যায় না!” ঘটনায় জোর তদন্ত শুরু করেছে এগরা থানার পুলিস। এলাকায় উত্তেজনা জারি রয়েছে।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author
Tags:
Cow smugglingMidnapurcattle smugglingCow death
পরবর্তী
খবর

Teen Death: হস্টেলে নাবালকের অস্বাভাবিক মৃত্যু! পরিবারের চাঞ্চল্যকর অভিযোগে ঘটনার মোড় ঘুরছে...
.

পরবর্তী খবর

Bengal Weather Update: শীতের রেণুও নেই দিগন্তে! এখন গাল্ফ অফ থাইল্যান্ডের ঘূর্ণাবর্তটানে ভয়া...