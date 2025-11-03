Cow Smuggling: পুলিসের পোশাক পরে চলছিল পাচার! লরি উল্টে মৃত কমপক্ষে ২০ গোরু

Cow Smuggling: পুলিসের পোশাক পরে চলছিল পাচার! লরি উল্টে মৃত কমপক্ষে ২০ গোরু
Cow Smuggling: পুলিসের এগরা থানার আইসি অরুণ খান জানিয়েছেন, এই অভিযোগ ঠিক নয়। ওড়িশা থেকে পাচার হয়ে আসার সময় ধরা পড়েছে
কিরণ মান্না: পুলিসের পোশাক পরে চোরাপথে গরু পাচার! খারাপ রাস্তার ফলে লরি উল্টে ধরা পড়ল পাচারচক্র, দুর্ঘটনায় মৃত ২০টি গরু। এনিয়ে ব্যাপক উত্তেজনা পূর্ব মেদিনীপুরের এগরার চাতলা এলাকায়। স্থানীয়দের দাবি, রাতের অন্ধকারে চোরাপথে চলছিল গরু পাচার। পুলিসের পোশাক পরে পাচারকারীরা ওড়িশা থেকে নিয়ে আসছিল গরুবোঝাই লরি। তবে খারাপ রাস্তার কারণে দুর্ঘটনা ঘটে। এগরা থানার চাতলা এলাকার কাছে গরু বোঝাই লরিটি উল্টে যায়। ঘটনাস্থলেই প্রায় ২০টি গরুর মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গেছে।
এই ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, এই গরু পাচারের সঙ্গে পুলিসের যোগসাজশ রয়েছে। তাদের দাবি—“রাতের অন্ধকারে যখন গরু পাচার হয়, তখন পাচারকারীদের সঙ্গে আগ্নেয়াস্ত্রধারী ব্যক্তিরাও থাকে, এমনকি পুলিসের লোকজনও উপস্থিত থাকে।”
পুলিসের এগরা থানার আইসি অরুণ খান জানিয়েছেন- "এই অভিযোগ ঠিক নয়। ওড়িশা থেকে পাচার হয়ে আসার সময় ধরা পড়েছে, ওড়িশা পুলিস প্রশাসন বলতে পারবে। আমরা তদন্ত করে দেখছি। পুলিসের পোশাক ধারীরা আদতে পাচারকারীরাই হওয়ার আশঙ্কা।" পুলিসর সূত্রে আরো জানা গিয়েছে, গাড়ি থেকে কোনও বৈধ কাগজপত্র উদ্ধার হয়নি।
স্থানীয়দের দাবি, “একটার পর একটা গাড়ি পুলিসের নাকের ডগা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, অথচ কেউ কিছু জানে না! এটা মানা যায় না!” ঘটনায় জোর তদন্ত শুরু করেছে এগরা থানার পুলিস। এলাকায় উত্তেজনা জারি রয়েছে।
