SIR in Bengal: নবাবের বংশধর, ৩০০ বছরের বাসিন্দা, ৩৪৬ জনের নামই নেই ভোটের তালিকায়

SIR in Bengal: নবাবের বংশধর, ৩০০ বছরের বাসিন্দা, ৩৪৬ জনের নামই নেই ভোটের তালিকায়
SIR in Bengal: রেজা আলি মির্জা সংবাদমাধ্যমে বলেন, এতবছরের বসবাস। এতদিন ভোটে দিয়ে এসেছেন। তার পরেও ভোটার তালিকা থেকে বাতিল কীভাবে!
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নবাব সিরাজ উদ দৌল্লার সেনাপতি ও পরে বাংলা-বিহার-ওড়িশার নবাব। তার নামে যে অভিযোগই থাকুক না কেন সেই মীর জাফরের বংশধরদের মধ্যে ৩৪৬ জনের নাম বাদ পড়েছে এসআইআর-এ।
একসময় যারা বাংলা-বিহার-ওড়িশায় রাজত্ব করতেন তাদের নামই নেই ভোটের লিস্টে। অর্থাত্ মীর জাফরের বংশধররাই এখন লড়াই করছেন নিজেদের ভারতীয় নাগরিক হিসেবে প্রমাণ করার জন্য। শুনানির তালিকায় নাম থাকায় ওইসব ভোটার শুনানিতে গিয়েছিলেন। তার তরেও তাদের ফেলে দেওয়া হয়েছে ডিলিটের তালিকায়। এমনটাই অভিযোগ পরিবারের।
সিরাজ উদ দৌল্লার উত্খাতের পর ইংরেজরা বাংলার মসনদে বসায় মীর জাফরকে। সেই মীর জাফরের বংশধর রেজা আলি মির্জা। মুর্শিদাবাদে তিনি ছোটে নবাব নামে পরিচিত। তাঁর পরিবারের ৯ সদস্য বাতিলের তালিকায় পড়ে গিয়েছেন বলে অভিযোগ। তালিকায় রয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের কাউন্সিলর সৈয়দ মোহাম্মদ ফাহিম মীরজা-ও।
রেজা আলি মির্জা সংবাদমাধ্যমে বলেন, এতবছরের বসবাস। এতদিন ভোটে দিয়ে এসেছেন। তার পরেও ভোটার তালিকা থেকে বাতিল কীভাবে! শুনানিতে উপযুক্ত কাগজপত্র জমা দিয়েছিলেন, তার পরেও তালিকার বাইরে। এক সময় যারা বিচার করত তাদেরই এখন বিচারের লাইনে দাঁড়াতে হচ্ছে।
মুর্শিদাবাদ পুরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার ফাহিম আলি মির্জা। তিনি মীর জাফরের ১৬তম বংশধর। সংবাদমাধ্য়মে ফাহিম বলেন, বাবা একসম রাজ্য সরকারের চাকরি করতেন। ২০০২ সালে বাবার নাম ভোটার তালিকায় ছিল। ভোটও দিয়েছিলেন। কিন্তু এবার নাম নেই। দেশভাগের পর মুর্শিদাবাদ পূর্ব পাকিস্তানে পড়ে যায়। সেইসময় সৈয়দ ওয়াসিফ আলি মির্জাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি হওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তিনি সেই প্রস্তাব প্রত্যাখান করেন। আমাদের পরিবারের হস্তক্ষেপে খুলনার বিনিময়ে মুর্শিদাবাদ ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়। জ্যাঠা আব্বাস আলী মির্জা নবাবী অধিকার ফিরে পেতে কলকাতা হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টে মামলা করেছিলেন। সুপ্রিম কোর্ট তাঁকে নবাবের বংশধর হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে মামলা চালানোর অধিকারও দিয়েছিল। এতদিন পর ভোটের তালিকা থেকেই নাম বাদ!
