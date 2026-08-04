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  • /কোথাও ১০৩ বছরের বৃদ্ধ, কোথাও বাইক আরোহী তরুণ, ২৪ ঘণ্টায় একই জেলায় মর্মান্তিক দুর্ঘটনা কাড়ল ৪ প্রাণ

কোথাও ১০৩ বছরের বৃদ্ধ, কোথাও বাইক আরোহী তরুণ, ২৪ ঘণ্টায় একই জেলায় মর্মান্তিক দুর্ঘটনা কাড়ল ৪ প্রাণ

Bardhaman Accident: সোমবার সন্ধ্যায় ভাতার থানার বড়া চৌমাথা এলাকায় যাত্রী নামিয়ে ফেরার পথে একটি টোটোকে ধাক্কা মারে একটি ডাম্পার

Written BySekender Abu Zafar
Published: Aug 04, 2026, 07:48 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 08:02 PM IST
কোথাও ১০৩ বছরের বৃদ্ধ, কোথাও বাইক আরোহী তরুণ, ২৪ ঘণ্টায় একই জেলায় মর্মান্তিক দুর্ঘটনা কাড়ল ৪ প্রাণ

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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কোথাও ১০৩ বছরের বৃদ্ধ, কোথাও বাইক আরোহী তরুণ, ২৪ ঘণ্টার একই জেলায় মার্মান্তিক দুর
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