/Nadia Accident: সন্ধেয় বাড়ি থেকে বেরিয়ে আর ফিরল না ছেলেরা, ভয়ংকর দুর্ঘটনায় সন্তানহারা ৪ মা

অনুপ দাস: নদিয়ার কালীগঞ্জ-পলাশি গ্রামীণ সড়কে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল ৪ যুবকের। শনিবার গভীর রাতে ভুরুলিয়া মাঠপাড়া এলাকায় ২ মোটরবাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনায় আরও দুই যুবক গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দ্রুতগতিতে আসা দুটি মোটরবাইক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মুখোমুখি ধাক্কা খায়। সংঘর্ষের জেরে ছয়জন যুবক গুরুতর জখম হন। তাঁদের মধ্যে কালীগঞ্জের বড় কুলবেড়িয়া গ্রামের অমর ফারুক (১৮), আরিফ মল্লিক (১৮) এবং নাকাশিপাড়ার আকন্দডাঙা গ্রামের মনিরুল মল্লিক (২৯) ও জাকির মল্লিক (২৫) ছিলেন।
স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত আহতদের উদ্ধার করে পলাশি হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা অমর ফারুক, মনিরুল মল্লিক ও জাকির মল্লিককে মৃত ঘোষণা করেন। আশঙ্কাজনক অবস্থায় আরিফ মল্লিককে বহরমপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হচ্ছিল। তবে হাসপাতালে পৌঁছানোর আগেই তাঁর মৃত্যু হয় বলে জানা গিয়েছে।
অপরদিকে, দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত বড়কুলবেড়িয়ার ইদ মহম্মদ শেখ এবং আকন্দডাঙার সুমন মল্লিক বর্তমানে বহরমপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনায় এলাকাজুড়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।
আরিফের মা আনারকলি বলেন, সন্ধে সাড়ে আটটা নাগাদ বড়ি থেকে ছেলে বেরিয়ে গেল। বলল, একটু আসছি। রাতে ছেলের বন্ধু খবর দিল আরিফের খবর শুনেছ? আরিফ অ্যাক্সিটেন্ট করেছে। বাড়ির লোকজনকে বললাম আমকে নিয়ে চল। বহরমপুর হাসপাতালে যেতে গিয়ে মারা গিয়েছে।
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