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Nadia Accident: সন্ধেয় বাড়ি থেকে বেরিয়ে আর ফিরল না ছেলেরা, ভয়ংকর দুর্ঘটনায় সন্তানহারা ৪ মা

Nadia Accident: দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত বড়কুলবেড়িয়ার ইদ মহম্মদ শেখ এবং আকন্দডাঙার সুমন মল্লিক বর্তমানে বহরমপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jun 07, 2026, 04:37 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 04:37 PM IST
Nadia Accident: সন্ধেয় বাড়ি থেকে বেরিয়ে আর ফিরল না ছেলেরা, ভয়ংকর দুর্ঘটনায় সন্তানহারা ৪ মা

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Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

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