/টেকনিশিয়ান থেকে এমবিবিএস ডাক্তার! সরকারি চিকিৎসাতেও যুক্ত ৩ ভুয়ো চিকিৎসক!

অরূপ লাহা: টেকনিশিয়ান হিসেবে কাজ করার পর রাতারাতি এমবিবিএস ডাক্তার! এমনই চাঞ্চল্যকর অভিযোগ উঠেছে রাজ্যে। অভিযোগ, পাঁচজন ভুয়ো চিকিৎসককে চিহ্নিত করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে তিনজন সরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত বলে দাবি করা হয়েছে। বাকি দু’জন রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় বেসরকারি ক্ষেত্রে চিকিৎসা করছেন বলে অভিযোগ।
অ্যাসোসিয়েশন অফ প্রাইভেট হসপিটাল অ্যাণ্ড নার্সিংহোম’ (এপিএইচএন)-এর সম্পাদক চিকিৎসক রাজীব পাণ্ডের দাবি, বিহার মেডিক্যাল কাউন্সিলের ভুয়ো শংসাপত্র দেখিয়ে তিনজন পশ্চিমবঙ্গ মেডিক্যাল কাউন্সিল থেকে রেজিস্ট্রেশন নম্বর সংগ্রহ করে চিকিৎসার লাইসেন্স নিয়েছিলেন। বিষয়টি সামনে আসতেই চিকিৎসক মহলে ব্যাপক চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে।
সংগঠনের দাবি, অভিযুক্তদের মধ্যে একজন পূর্ব বর্ধমান জেলার প্রায় ২৫-২৬টি নার্সিংহোমে নিয়মিত অস্ত্রোপচার করতেন। অন্য একজন উত্তর ২৪ পরগনার বারাসতে একটি নার্সিংহোম চালানোর পাশাপাশি কলকাতার উপকণ্ঠ নিউ টাউনে একটি ডার্মা ক্লিনিকও চালান বলে অভিযোগ। একই ব্যক্তি কীভাবে গাইনি এবং ডার্মাটোলজি দুই ক্ষেত্রেই চিকিৎসা করেন, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন চিকিৎসকদের একাংশ।
এপিএইচএনের অভিযোগ, অভিযুক্ত ওই দুই চিকিৎসক স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের মাধ্যমে কোটি কোটি টাকা উপার্জন করেছেন। পাশাপাশি আরও তিনজন ভুয়ো চিকিৎসক সরকারি চাকরির সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন বলেও দাবি সংগঠনের।
ঘটনার গুরুত্ব বুঝে ইতিমধ্যেই বিষয়টি স্বাস্থ্য দফতরের নজরে আনা হয়েছে বলে জানিয়েছেন এপিএইচএনের সম্পাদক রাজীব পাণ্ডে। তাঁদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও মেডিক্যাল রেজিস্ট্রেশনের বৈধতা পরীক্ষা করাও জরুরি বলে মনে করছেন চিকিৎসকদের একাংশ।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)