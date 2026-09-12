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টেকনিশিয়ান থেকে এমবিবিএস ডাক্তার! সরকারি চিকিৎসাতেও যুক্ত ৩ ভুয়ো চিকিৎসক!

Fake Doctor: সংগঠনের দাবি, অভিযুক্তদের মধ্যে একজন পূর্ব বর্ধমান জেলার প্রায় ২৫-২৬টি নার্সিংহোমে নিয়মিত অস্ত্রোপচার করতেন

Written BySekender Abu Zafar
Published: Sep 12, 2026, 09:52 PM IST|Updated: Sep 12, 2026, 09:52 PM IST
টেকনিশিয়ান থেকে এমবিবিএস ডাক্তার! সরকারি চিকিৎসাতেও যুক্ত ৩ ভুয়ো চিকিৎসক!

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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