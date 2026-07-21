/একের পর এক মৃত্যুর খবর, সিকিমের টানেলের ধস যেন আছড়ে পড়ল জলপাইগুড়ির চা বাগানে, আত্মীয়দের চোখে জল...

অরূপ বসাক: সিকিমের নামচিতে এনএইচপিসির টানেলে ধসে মৃত্যু হল জলপাইগুড়ির মাটিয়ালি ব্লকের ৬ শ্রমিকের। এদের মধ্যে এখনওপর্যন্ত ৫ জনের দেহ সনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে। এদের অধিকাংশ চা বাগানের বাসিন্দা।
মৃতদের মধ্যে ৩ জন মাটিয়ালি ব্লকের কিলকোট চা বাগানের ১১ নম্বর লাইনের বাসিন্দা। তাঁরা হলেন বিকেশ্বর ওঁরাও,গ্যাবরিয়েল টিগ্গা এবং শিবা ওঁরাও। এছাড়াও নাগেশ্বরী চা বাগানের বাসিন্দা অমিত লাল করে এবং ইংডং চা বাগানের বাসিন্দা শ্যাম ওরাওয়ের মৃত্যুর খবরও নিশ্চিত হয়েছে। অপর এক মৃত ব্যক্তির পরিচয় সম্পর্কে প্রশাসনের পক্ষ থেকে এখনও বিস্তারিত জানানো হয়নি।
মঙ্গলবার সকালে কিলকোট চা বাগানের ১১ নম্বর লাইনে মৃত শ্রমিকদের বাড়িতে যান মাটিয়ালি ব্লকের বিডিও সুমন্ত ভৌমিক, মেটেলি থানার আইসি মিংমা লেপচা এবং অন্যান্য বিজেপি নেতৃত্ব। তাঁরা এলাকায় গিয়ে সিকিমের ওই টানেলে কাজ করতে যাওয়া শ্রমিকদের বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করেন।
পাশাপাশি, ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে ওই এলাকা থেকে সিকিমে কর্মরত অন্যান্য শ্রমিকদের খোঁজ নেওয়ার কাজও শুরু হয়েছে। এদিন মেটেলি থানার উদ্যোগে মৃতদের পরিবারের সদস্যদের সিকিমে পৌঁছে দেওয়ার জন্য একটি অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করা হয়।
মৃত বিকেশ্বর ওঁরাওয়ের স্ত্রী দেবীকা ওঁরাও বলেন, সিকিমে কাজে গিয়েছিল। আজ কাজে গিয়েছিলাম। আমার কাছে একটা ফোন এল। বলা হল ঘরে এস। একটা সমস্যা হয়েছে। ২ সপ্তাহ আগে ও কাজে সিকিম গিয়েছিল। এখন ওইসব হয়ে গেল। ঘরে ৩টে বাচ্চা রয়েছে। কী করব বুঝে পারছি না।
নামচি প্রশাসনের তরফে জানা গিয়েছে, সোমবার বিকেলে সন্দেহভাজন মিথেন গ্যাসের বিস্ফোরণের পর টানেলের প্রবেশপথ ধসে পড়ে। তার জেরেই এই দুর্ঘটনা। টানেলের প্রায় ১.৫ কিলোমিটার ভিতরে মিথেন গ্যাস জমে ছিল। সেই গ্যাস বের করার চেষ্টা চলাকালীন বিস্ফোরণ ঘটে এবং তার জেরে টানেলের একটি অংশ ধসে পড়ে। প্রায় ১৬ জন শ্রমিক ঘটনাস্থল থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হলেও ২৭ জনেরও বেশি শ্রমিক এখনও টানেলের গভীরে আটকে পড়েন। যাদের মধ্যে ১৯ জন শ্রমিক, ২ জন পেটেল ইঞ্জিনিয়ারিং স্টাফ, ৬ জন NHPC অফিসিয়াল রয়েছেন।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)