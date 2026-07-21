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একের পর এক মৃত্যুর খবর, সিকিমের টানেলের ধস যেন আছড়ে পড়ল জলপাইগুড়ির চা বাগানে, আত্মীয়দের চোখে জল...

Sikim Tunnel Collapse: ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে ওই এলাকা থেকে সিকিমে কর্মরত অন্যান্য শ্রমিকদের খোঁজ নেওয়ার কাজও শুরু হয়েছে

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jul 21, 2026, 06:24 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 06:24 PM IST
একের পর এক মৃত্যুর খবর, সিকিমের টানেলের ধস যেন আছড়ে পড়ল জলপাইগুড়ির চা বাগানে, আত্মীয়দের চোখে জল...
Source: Bureau

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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