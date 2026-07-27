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শিবের মাথায় জল ঢালতে এসে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা, শিলাবতীতে তলিয়ে গেলেন ৭ পুণ্যার্থী

Garbeta Tragedy: চোখের সামনে মানুষজনকে তলিয়ে য়েতে দেখে নৌকা চালকেরা এবং স্থানীয় বাসিন্দারা তাদের উদ্ধার করার চেষ্টা করে

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jul 27, 2026, 01:27 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 01:31 PM IST
শিবের মাথায় জল ঢালতে এসে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা, শিলাবতীতে তলিয়ে গেলেন ৭ পুণ্যার্থী

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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