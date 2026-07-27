/শিবের মাথায় জল ঢালতে এসে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা, শিলাবতীতে তলিয়ে গেলেন ৭ পুণ্যার্থী

চম্পক দত্ত: গড়বেতার আমলাশুলীতে বাবা কানতোড় মন্দিরে জল ঢালতে এসে শিলাবতী নদীতে তলিয়ে গেল ৭ পূর্ণার্থী। ৫জনকে উদ্ধার করা সম্ভব হলেও ২ জন দীর্ঘক্ষণ নিখোঁজ থাকে। তার মধ্যে মিলন দাস নামে এক পূর্ণার্থী মৃত অবস্থায় উদ্ধার হয়। বিক্রম খান নামে অপর পূর্ণার্থী এখনও নিখোঁজ রয়েছে।
শ্রাবণ মাসে বিভিন্ন শিব মন্দিরে জল ঢালার রীতি রয়েছে। আর সোমবার কে বাবার বার বলা হয়। তাই সোমবার মন্দিরে জল ঢালার জন্য ভিড় জমায় পূর্ণার্থীরা। এদিন সেরকমই গড়বেতা গ্রাম থেকে ৭ জনের একটি দল জল ঢালতে আসে আমলাশুলিতে থাকা বাবা কানতোড় মন্দিরে। সেখানেই পাশে থাকা শিলাবতি নদী থেকে জল নিতে গেলে হঠাৎই তলিয়ে যায় তারা।
হঠাত্ চোখের সামনে মানুষজনকে তলিয়ে য়েতে দেখে নৌকা চালকেরা এবং স্থানীয় বাসিন্দারা তাদের উদ্ধার করার চেষ্টা করে। ৫ জনকে জল থেকে উদ্ধার করতে সমর্থ হলেও দুজন নিখোঁজ হয়ে যায়। পরে মৃত অবস্থায় একজনকে উদ্ধার করা হয়। তবে একজন এখনো পর্যন্ত নিখোঁজ রয়েছে। নিখোঁজের খোঁজে চলছে নদীতে তল্লাশি।
স্থানীয়রা এই ঘটনার জন্য তৃণমূলের আমলে অবৈধ ভাবে বালি তোলাকেই দায়ী করেছে। তাদের বক্তব্য, সেই বালি তোলার ফলে নদীর ভিতরে গর্ত তৈরি হয়েছে। মানুষ নদীতে নেমে বুঝতে না পেরে গর্তে পড়ে তলিয়ে যাচ্ছে। তারা চাইছেন মানুষকে সতর্ক করতে এইসব বিপদজনক এলাকাগুলোকে চিহ্নিত করে বোর্ড লাগানোর ব্যবস্থা করুক।
স্থানীয় বাসিন্দা তপন বেরা বলেন, কাকার সঙ্গে ওর ছেলে যাচ্ছিল। কাকা নদী পার হয়ে গিয়েছিল। ওর ছেলেকে ও বলেছিল দাঁড়িয়ে থাকতে। কিন্তুসে শোনেনি জলে নামতেই নদীতে তলিয়ে যায়। পরে আমরা পানার নীচে থেকে ওকে উদ্ধার করি।
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