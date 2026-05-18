/Bangladeshi Arrested: প্যান-আধার-জন্ম সার্টিফিকেটও রয়েছে, নিমতা থেকে গ্রেফতার ৮ বাংলাদেশি

Bangladeshi Arrested: ধৃতদের কাছ থেকে ভারতীয় আধার কার্ড প্যান কার্ড ডেবিট কার্ড এমনকি জন্ম শংসাপত্র উদ্ধার হয়। সেগুলোকে ইতিমধ্যেই বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।
সৌমেন ভট্টাচার্য: অর্থের বিনিময়ে ভারতে অবৈধভাবে প্রবেশ। নিমতা থেকে গ্রেফতার ৮ বাংলাদেশি নাগরিক। ভারতে প্রবেশ করে আধার কার্ড থেকে ব্যাঙ্ক একাউন্ট-সহ বহু নথি তৈরি করে এখানে তারা থাকছিলেন।
কীভাবে গ্রেফতার? রবিবার নিমতা গোলবাগান অঞ্চলে সন্দেহজনক ভাবে এক নাগরিককে ঘোরাঘুরি করতে দেখে নিমতা থানার পুলিস জিজ্ঞাসবাদ করলে তিনি সবকিছু বলে দেন। এরপরেই গতকাল রাতে নিমতার ফতুল্লাপুর অঞ্চল থেকে তাদের আশ্রয়দাতা এক ভারতীয় নাগরিক শহিদুল ইসলাম সহ ৮ বাংলাদেশি নাগরিককে গ্রেফতার করে নিমতা থানার পুলিস। ধৃতদের আজ ব্যারাকপুর আদালতে তোলা হবে।
পুলিস সূত্রে খবর, জিজ্ঞাসাবাদে তারা স্বীকার করেছে বাংলাদেশ থেকে অর্থের বিনিময়ে তারা এই দেশে আসে। এরপরে নিমতা ফতুল্লাপুর অঞ্চলে ভারতীয় নাগরিক শহিদুল ইসলামের বাড়িতে থাকতে শুরু করেন। পুলিস সূত্রে আরও খবর, শহিদুল এদের অর্থের বিনিময়ে এখানে রাখে।
ধৃতদের কাছ থেকে ভারতীয় আধার কার্ড প্যান কার্ড ডেবিট কার্ড এমনকি জন্ম শংসাপত্র উদ্ধার হয়। সেগুলোকে ইতিমধ্যেই বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, বাংলাদেশ কোভিড ভ্যাকসিনের সার্টিফিকেটও এই বাংলাদেশি নাগরিকদের থেকে উদ্ধার করা হয়েছে।
ধৃত বাংলাদেশী নাগরিকদের নাম সুমন গাইন, বাহারুল মন্ডল, আব্দুল রহমান সর্দার, রিয়াজ মন্ডল, ইলিয়াস সর্দার, জাহারা বিবি, আনোয়ারা বিবি, সুমি বিবি। এদের আশ্রয়দাতা হিসেবে ভারতীয় নাগরিক শহিদুল ইসলামকেও গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতদের আদালতে তুলে হেফাজতে নিয়ে আরো জিজ্ঞাসাবাদ চালানো হবে বলে পুলিস সূত্রে খবর।
