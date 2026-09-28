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পেরিয়ে গিয়েছে দীর্ঘ ১৭ বছর, পুলিসি প্রহরায় নানুরে গ্রামে ফিরলেন ঘরছাড়া ৪০ পরিবার

Birbhum: পরিবারগুলির দাবি, ২০১১ ও ২০১৬ সালে পুলিশের সাহায্যে তাঁরা গ্রামে ফিরেছিলেন। কিন্তু গ্রামে যাওয়ার পর তাঁদের জন্য সরকারি জল

Written BySekender Abu Zafar
Published: Sep 28, 2026, 02:32 PM IST|Updated: Sep 28, 2026, 02:32 PM IST
পেরিয়ে গিয়েছে দীর্ঘ ১৭ বছর, পুলিসি প্রহরায় নানুরে গ্রামে ফিরলেন ঘরছাড়া ৪০ পরিবার

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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পেরিয়ে গিয়েছে দীর্ঘ ১৭ বছর, পুলিসি প্রহরায় নানুরে গ্রামে ফিরলেন ঘরছাড়া ৪০ পরিবার
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