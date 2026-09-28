/পেরিয়ে গিয়েছে দীর্ঘ ১৭ বছর, পুলিসি প্রহরায় নানুরে গ্রামে ফিরলেন ঘরছাড়া ৪০ পরিবার

প্রসেনজিত্ মালাকার:দীর্ঘ ১৭ বছর ধরে গ্রামছাড়া। এতদিন পর হাইকোর্টের নির্দেশে বীরভূমের নানুরের পাপুড়ি গ্রামে ফিরলেন প্রায় ৪০টি ঘরছাড়া পরিবারের ৩০ জন। দীর্ঘ দেড় দশক পর গ্রামে ফিরে নিজেদের বাড়িঘর দেখতে এবং গ্রামের সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলতে দেখা যায় তাঁদের।
স্থানীয় সূত্রে খবর, ২০০৯ সালে সিপিআইএম ও তৃণমূলের রানৈতিক সংঘর্ষের পর পাপুড়ি গ্রামের প্রায় ৪০টি পরিবার ঘরছাড়া হয়ে যায়। ওই পরিবারগুলির অভিযোগ, এর আগে একাধিকবার পুলিস প্রশাসনের সহযোগিতায় তাঁরা গ্রামে ফিরেছিলেন। কিন্তু বিভিন্ন সুবিধা থেকে তাদের বঞ্চিত করার ফলে পরিস্থিতির কারণে স্থায়ীভাবে সেখানে থাকতে পারেননি।
পরিবারগুলির দাবি, ২০১১ ও ২০১৬ সালে পুলিশের সাহায্যে তাঁরা গ্রামে ফিরেছিলেন। কিন্তু গ্রামে যাওয়ার পর তাঁদের জন্য সরকারি জল, দোকানপাট-সহ বিভিন্ন পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। পরিষেবা না পাওয়ায় শেষ পর্যন্ত পুলিসের সাহায্য নিয়ে তাঁদের ফের গ্রাম ছাড়তে বাধ্য হতে হয় বলে দাবি ঘর ছাড়া পরিবারগুলির। অভিযোগ, ২০২১ সালে ভোট পরবর্তী হিংসার সময় তাদের পাকা বাড়িগুলি জেসিবি দিয়ে ভেঙে দেওয়া হয়েছিল।
দীর্ঘ ১৭ বছর পর কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের বেঞ্চে চলতি মাসের ৯ তারিখের নির্দেশে নানুর থানার বিশাল পুলিসের সহযোগিতায় ফের পাপুড়ি গ্রামে ঢোকার সুযোগ পেলেন ঘরছাড়া পরিবারগুলি। এদিন তাঁরা নিজেদের বাড়িঘর ঘুরে দেখেন এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলেন।
আনন্দ নামে এক ভুক্তভুগী এক ব্যক্তি সংবাদমাধ্যমে বলেন, ২০০৯ সালে আমারা গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হই। তার পর থেকেই আমরা গ্রামের বাইরে ছিলাম। ২০১১ সালে একবার গ্রামে ঢুকেছিলাম। সেইসময় হুমায়ুন কবীর ছিলেন। তারপর ভোট শেষ হতেই আমাদের বেরিয়ে যেতে হয়। তারপর ২০১৬ সালে একবার ঢুকেছিলাম। তখনও আণরা থাকতে পারিনি। ঘরবাড়ি ভেঙে দিয়েছিল। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। আজ আমরা হাইকোর্টের অর্ডারে গ্রামে ফিরেছি। গ্রামে ঘুরছি। ভালো লাগছে। কিন্তু গ্রামে আমাদের বাড়িঘর নেই। গ্রামের লোকের সঙ্গে কথাবার্তা বলে ফিরে যাবে। পরে আবার আসব। প্রায় ২০ বছর পরে আমরা এলাম। পুলিসের সহযোগিতার ঘরে ফিরেছি। ২০০৯ সালে সেইসময় আমরা সিপিএম করতাম।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)