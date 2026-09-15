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চন্দ্রনাথকে খুন করানোর খরচ ২ কোটি টাকা; কোন গ্যাং অপারেশনের পিছনে? বিস্ফোরক শুভেন্দু অধিকারী

Chandranath Rath murder case: ৬ মে কাজ সেরে মধ্যমগ্রামের ফ্ল্যাটে ফেরার পথে গুলিতে ঝাঁঝরা করা হয় শুভেন্দু অধিকারীর আপ্তসহায়ক চন্দ্রনাথ রথকে

Written BySekender Abu Zafar
Published: Sep 15, 2026, 02:58 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 04:18 PM IST
চন্দ্রনাথকে খুন করানোর খরচ ২ কোটি টাকা; কোন গ্যাং অপারেশনের পিছনে? বিস্ফোরক শুভেন্দু অধিকারী

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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