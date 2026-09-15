/চন্দ্রনাথকে খুন করানোর খরচ ২ কোটি টাকা; কোন গ্যাং অপারেশনের পিছনে? বিস্ফোরক শুভেন্দু অধিকারী

কিরণ মান্না: গত বিধানসভা ভোটের ফলাফল প্রকাশের পর সবচেয়ে যে ঘটনাকে বড় বলা যেতে পারে সেটি হল শুভেন্দু অধিকারীর তত্কালীন আপ্তসহায়ক চন্দ্রনাথ রথের হত্যাকাণ্ড। মধ্যমগ্রামে গাড়ির মধ্য়েই তাকে গুলিতে ঝাঁঝরা করে দেয় হামলাকারীরা। এনিয়ে সিবিআই তদন্ত করছে। আজ নন্দীগ্রাম উপনির্বাচনে বিজেপি প্রার্থীর মনোনয়নের পর এনিয়ে সরব হলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।
মুখ্যমন্ত্রী এদিন বলেন, 'আমার যেটুকু জানা আছে যে ২ কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে ওকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য। টাকা সরবারহের কাজ ভাইপো গ্যাং করেছে। এটুকু আমি বলতে পারি। এর বেশি তদন্তের কিছু বলা উচিত নয়। বাকীটা সিবিআই করছে। ৭ জনকে গ্রেফতার করেছে। চার্জশিট দেওয়া হয়েছে। আমার বিশ্বাস তাদের ফাঁসি হবে।'
উল্লেখ্য, তাঁর প্রাক্তন আপ্তসহায়ক চন্দ্রনাথ রথের খুন নিয়ে বারেবারে কথা বলেছেন শুভেন্দু অধিকারী। মঞ্চ থেকেও বলেছেন। আজ হলদিয়ায় নন্দীগ্রাম উপনির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী হাসিরানি রথের মনোনয়ন দাখিলের পর শুভেন্দু অধিকারী বলেন, চন্দ্রনাথ তাঁর আপ্তসহায়ক ছিলেন। তাঁকে সহায়তা করতেন। তাই তাকে হত্যা করা হয়েছে। হাসিরানি রথ প্রার্থী কিন্তু তিনি চন্দ্রনাথের মা। তাই তিনি এসেছেন।
৬ মে কাজ সেরে মধ্যমগ্রামের ফ্ল্যাটে ফেরার পথে গুলিতে ঝাঁঝরা করা হয় শুভেন্দু অধিকারীর আপ্তসহায়ক চন্দ্রনাথ রথকে। মধ্যমগ্রামের দোহাড়িয়ায় চন্দ্রনাথের গাড়িটিকে সামনে থেকে আটকে দেয় একটি স্টিল কালারের গাড়ি। আর সেই সুযোগই বাইক আরোহী দুষ্কৃতীরা পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে গুলিতে ঝাঁঝরা করে দেয় চন্দ্রনাথ ও তার গাড়ির চালককে। গোটা ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে রাজ্য জুড়ে।
গোটা তদন্তে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এলাকায় সিসিটিভি। সেই ফুটেজ দেখেই অপরাধে ব্যবহৃত গাড়ি এবং একটি বাইককে পুলিস চিহ্নিত করতে পারে। রবিবার নিবেদিতা সেতুর কাছে সিসিটিভিতে ধরা পড়ে ওই সিলভার রংয়ের গাড়ির ছবি। জানা যায়, খুনের ঘটনার আগে প্রবেশের ছবি। UPI - র মাধ্যমে পেমেন্ট হয় টোলের টাকা। সেই টাকা যে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে কেটেছে সেই অ্যাকাউন্টের সূত্রে অভিযুক্তকে চিহ্নিত করে পুলিস।
চন্দ্রনাথের বাড়ি পূর্ব মেদিনীপুরের চণ্ডীপুরে। মা হাসিরানি রথ আর ভাইকে নিয়ে তার পরিবার। হাসিরানি রথ একসময় ছিলেন তৃণমূলের নেতা। ২০২০ সালে তিনি বিজেপিতে যোগ দেন। আগাগোড়া মেধাবী ছাত্র ছিলেন চন্দ্রনাথ। পড়াশোনা করেছিলেন রহড়া রামকৃষ্ণ মিশনে। ২০০০ সালে মাধ্যমিক দেন। নজরকাড়া রেজাল্টও করেছিলেন। শৈশবের বন্ধু এলাকাবাসী এবং সহপাঠীদের মতে তাঁর মতো দেশভক্ত বিরল। দেশ সেবার টানেই ভারতীয় বায়ুসেনায় যোগ দিয়েছিলেন। যদিও পূর্ণ সময়ের জন্য নয়, শর্ট টার্ম সার্ভিসে। অবসর নেওয়ার পরে একটি করপোরেট সংস্থায় ও পরে শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে কাজ শুরু করেন।
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