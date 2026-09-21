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মহারাষ্ট্রের শোলাপুরের বাসিন্দা, দোকান গয়ায়, হাওড়া স্টেশনে ব্যবসায়ীর ব্যাগে লাখ লাখ টাকা

Howrah Money Seized: কীভাবে সন্দেহ হল আরপিএফের?....

Written BySekender Abu Zafar
Published: Sep 21, 2026, 03:46 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 03:46 PM IST
মহারাষ্ট্রের শোলাপুরের বাসিন্দা, দোকান গয়ায়, হাওড়া স্টেশনে ব্যবসায়ীর ব্যাগে লাখ লাখ টাকা

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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