/মহারাষ্ট্রের শোলাপুরের বাসিন্দা, দোকান গয়ায়, হাওড়া স্টেশনে ব্যবসায়ীর ব্যাগে লাখ লাখ টাকা

দেবব্রত ঘোষ: হাওড়া স্টেশনে এক যাত্রীর ব্যাগ তল্লাশি করতেই চমকে উঠল আরপিএফ কর্মীরা। যাত্রীর ব্যাগে থরে থরে সাজানো টাকার বান্ডিল। আটক ব্যক্তিকে আয়কর দফতরের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। ওই টাকার উত্স কী তা জানার চেষ্টা চলছে।
রবিবার রাতে হাওড়া স্টেশনে টহল দেওয়ার সময় আরপিএফের গোয়েন্দা বিভাগের হাতে এক সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে আটক হয়। তার ব্যাগ থেকে উদ্ধার হয়েছে নগদ প্রায় ৬৭ লক্ষ টাকা। আরপিএফ-এর পক্ষ থেকে গোটা ঘটনাটি আয়কর দপ্তরকে জানানো হয়েছে।
জানা গিয়েছে, গতকাল রাতে হাওড়া স্টেশনের নিউ কমপ্লেক্সে আরপিএফ এর গোয়েন্দারা নিয়মমাফিক টহল দিচ্ছিলেন। সেই সময় গোয়েন্দাদের নজরে পড়ে এক ব্যক্তি। তার গতিবিধি সন্দেহজনক মনে হওয়ায় তাকে আটক করে আরপিএফ। তাকে জিজ্ঞাসাবাদের পর ব্যাগ তল্লাশি করতেই বিপুল পরিমাণ নগদ টাকা উদ্ধার হয়। মোট টাকার পরিমাণ ছিল প্রায় ৬৭ লক্ষ টাকা।
আরপিএফ সূত্রে খবর, আটক ব্যক্তির নাম সুজিত কালে। তিনি মহারাষ্ট্রের শোলাপুরের বাসিন্দা। জিজ্ঞাসাবাদে তিনি জানান, মুম্বই মেলে চেপে তিনি হাওড়ায় এসেছিলেন। তার দাবি,গয়ার টাউনশিপ এলাকায় তার একটি দোকান রয়েছে। কলকাতার বড়বাজার থেকে সোনা-রুপো কেনার জন্য টাকা নিয়ে তিনি হাওড়ায় এসেছিলেন।
তবে এই বিপুল পরিমাণ টাকার উৎস সম্পর্কে কোন নথি বা কাগজপত্র দেখাতে পারেননি। এরপরই তাকে আটক করা হয়। উদ্ধার হওয়া টাকা কড়া নিরাপত্তায় রাখা হয়েছে। টাকা এবং আটক ব্যক্তিকে আয়কর দপ্তরের হাতে তুলে দেওয়া হবে।
উল্লেখ্য, হাওড়া স্টেশন থেকে বিপুল পরিমাণ নগদ টাকা উদ্ধারের ঘটনা এই প্রথম নয়। এর আগেও আরপিএফ এবং তার গোয়েন্দা বাহিনীর অভিযানে যাত্রীদের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ টাকা উদ্ধারের ঘটনা ঘটে। তাই স্টেশনে নজরদারি বাড়ানো হয়েছে।
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