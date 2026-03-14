  Modi in Brigade: ব্রিগেডগামী বাস আটকে তাণ্ডব: সাতসকালে ব্যাপক ভাঙচুর, আতঙ্কে

Modi in Brigade: ব্রিগেডগামী বাস আটকে তাণ্ডব: সাতসকালে ব্যাপক ভাঙচুর, আতঙ্কে

Modi in Kolkata: পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার বেলদা থানার পাতলি এলাকায় ব্রিগেড সমাবেশে যাওয়ার পথে বিজেপি সমর্থকদের রিজার্ভ করা একটি বাসে হামলার অভিযোগ উঠল। ঘটনায় বাসের কাঁচ ভাঙচুর করা হয়েছে বলে অভিযোগ। 

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Mar 14, 2026, 10:14 AM IST
Modi in Brigade: ব্রিগেডগামী বাস আটকে তাণ্ডব: সাতসকালে ব্যাপক ভাঙচুর, আতঙ্কে
ব্রিগেডগামী বাস আটকে তাণ্ডব

ই গোপী: ভোটমুখী বঙ্গে ব্রিগেডে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জনসভা। ভোর থেকে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ব্রিগেডের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছেন কর্মী সমর্থকরা। এরই মধ্যে ব্রিগেড সমাবেশে যোগ দিতে যাওয়ার পথে পশ্চিম মেদিনীপুরের বেলদা থানার পাতলি এলাকায় আক্রান্ত বিজেপি সমর্থকদের একটি রিজার্ভ বাস। শনিবার ভোর সাড়ে ৫টা নাগাদ এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার ভোরে একটি বেসরকারি রুটের বাস ভাড়া করে বিজেপি কর্মী-সমর্থকেরা কলকাতার ব্রিগেড সমাবেশের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিলেন। বাসটি আহার মুন্ডার দিক দিয়ে যাওয়ার সময় কয়েকজন দুষ্কৃতী বাইকে এসে পথ আটকায়। অভিযোগ, বাসটি কোথায় যাচ্ছে তা জানার পরই দুষ্কৃতীরা অতর্কিতে হামলা চালায়।

বিজেপির অভিযোগ, হামলাকারীরা লাঠিসোঁটা নিয়ে বাসের সামনের ও ধারের কাঁচ ভেঙে চুরমার করে দেয়। এই ঘটনায় বাস চালক ও খালাসীও আহত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। কোনওমতে প্রাণ বাঁচাতে চালক বাস ঘুরিয়ে দ্রুত এলাকা ছেড়ে চলে যান।

এই হামলার পেছনে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের হাত রয়েছে বলে অভিযোগ তুলেছে বিজেপি নেতৃত্ব। তাদের দাবি, ব্রিগেডের সমাবেশকে কেন্দ্র করে আতঙ্ক ছড়াতেই এই পরিকল্পনা করা হয়েছে। যদিও এই অভিযোগের প্রেক্ষিতে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের তরফে এখনও কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। পুলিস পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখছে।

অন্যদিকে, ফাঁকা ট্রেন রওনা দিল কলকাতার উদ্দেশ্যে। জেলা থেকে ২০-২৫ হাজার সমর্থক ব্রিগেডে যাওয়ার টার্গেট বলে দাবি নেতৃত্বের। আদতে জঙ্গলমহলের চিত্রটা একেবারেই আলাদা। জঙ্গল মহল থেকে ব্রিগেডে মোদীর জনসভায় যোগ দিতে বিজেপির তরফে স্পেশাল ট্রেন ছাড়া হয় রাত ১০ টায়। গিধনী স্টেশন থেকে ট্রেন ঝাড়গ্রাম ছাড়ার সময় পর্যন্ত গোটা ট্রেনে হাতে গোনা ১০জন লোক। গোটা ট্রেন ফাঁকা। গিধনী স্টেশন ও ঝাড়গ্রাম থেকে বিজেপি কর্মী সমর্থকরা ব্রিগেডমুখী ট্রেনে করে ব্রিগেডের উদ্দেশ্যে রওনা দেওয়ার কথা ছিল কিন্তু কার্যত ফাঁকা গেল স্পেশাল ট্রেন।

অপরদিকে, আজ সকালের ছবিও প্রায় একি ছিল। সকালের ট্রেনে সেই অর্থে বিজেপী কর্মী সমর্থকদের দেখা গেল না। ২০-২৫ জনের একটি দলকে ট্রেনে চাপতে দেখা যায়। এই বিষয় জেলা নেতৃত্ব দের বক্তব্য বিভিন্ন জায়গা থেকে বাসে করে কর্মী সমর্থকেরা যাবে। এক্ষেত্রেও প্রথমে ৮০ বাস বুক করা হলেও পরে মাত্র ৩৩টা বাস বিজেপির তরফে নেওয়া হয়েছে বলে সূত্রের খবর। যেখানে ঝাড়গ্রাম জেলা থেকে ২০-২৫ হাজার মানুষ যাওয়ার কথা সেখানে সংখ্যাটা ২ হাজার ও হবে কিনা সন্দেহ।

About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

