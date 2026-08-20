ঝাড়ফুঁকের নামে ঘরে ঢুকিয়ে নাবালিকার সঙ্গে 'নোংরামি'! শ্রীঘরে গুণিন

পার্থ চৌধুরী: নাবালিকার সঙ্গে নোংরামো! অসভ্যতার অভিযোগে শ্রীঘরে গুণিন। ঝাড়ফুঁকের অছিলায় এক নাবালিকার সঙ্গে দুর্ব্যবহার ও শ্লীলতাহানির করার অভিযোগে এক গুণিন ও তথাকথিত কবিরাজকে গ্রেফতার করল আউশগ্রাম থানার পুলিস। ধৃতের নাম গিয়াসউদ্দিন সেখ। ধৃতকে বৃহস্পতিবার বর্ধমান আদালতে পেশ করা হয়।
পুলিস ও নাবালিকার পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনার সূত্রপাত গত দু'মাস আগে। মাস দুয়েক আগে বছর চোদ্দর ওই নাবালিকা বারংবার অসুস্থ হয়ে পড়ছিল। বারংবার অসুস্থ হয়ে পড়ায় ওই নাবালিকাকে ঝাড়ফুঁক করার জন্য গুণিন গিয়াসউদ্দিন শেখের কাছে নিয়ে যায় নাবালিকার বাবা। অভিযোগ, তখনই ঝাড়ফুঁকের নাম করে নাবালিকাকে একটি ঘরে ঢুকিয়ে নিয়ে গিয়াসউদ্দিন ঘর বন্ধ করে দেয়। তারপর সেই ঘরেই শ্লীলতাহানি করে বলে অভিযোগ।
সেইসময় ভীত অবস্থায় কোনওরকমে বাড়ি ফেরে ওই নাবালিকা। বাড়ি ফেরার পর তার সঙ্গে গুণিন গিয়াসউদ্দিন কী করেছে, সেই সমস্ত ঘটনা নাবালিকা তার মাসিকে জানায়। তিনি নাবালিকার বাবা-মাকে ঘটনার কথা জানান। কিন্তু পারিবারিক সম্মানের জন্য প্রথমে নাবালিকার পরিবার কাউকে কিছু জানায়নি। কিন্তু এদিকে ঘটনার আকস্মিকতায় তারপর থেকেই নাবালিকার মানসিক অবস্থার অবনতি হতে শুরু করে।
শেষে বুধবার নির্যাতিতা নাবালিকার বাবা পুলিসের দ্বারস্থ হন। অভিযুক্ত গুণিন গিয়াসউদ্দিনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নামে পুলিস। তদন্তে নেমে আউশগ্রাম থানার পুলিস গিয়াসউদ্দিন সেখকে গ্রেফতার করে।
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