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ঝাড়ফুঁকের নামে ঘরে ঢুকিয়ে নাবালিকার সঙ্গে 'নোংরামি'! শ্রীঘরে গুণিন

Bardhaman Gunin arrested: ওই নাবালিকা বারংবার অসুস্থ হয়ে পড়ায় ঝাড়ফুঁক করার জন্য গুণিন গিয়াসউদ্দিন শেখের কাছে নিয়ে যায় তার বাবা। তারপরই বন্ধ ঘরে... ভীত অবস্থায় কোনওরকমে বাড়ি ফেরে ওই নাবালিকা।

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Aug 20, 2026, 05:52 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 05:52 PM IST
ঝাড়ফুঁকের নামে ঘরে ঢুকিয়ে নাবালিকার সঙ্গে 'নোংরামি'! শ্রীঘরে গুণিন
Image Credit: নিজস্ব ছবি

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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