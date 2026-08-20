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গ্রামবাসীদের চাপে কাটমানির লক্ষাধিক টাকা ফেরালেন তৃণমূল নেতা!

cut money Returned: পালিয়ে গিয়েও শেষরক্ষা হল না! খুশি গ্রামবাসীরা।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Aug 20, 2026, 11:52 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 11:52 PM IST
গ্রামবাসীদের চাপে কাটমানির লক্ষাধিক টাকা ফেরালেন তৃণমূল নেতা!
Image Credit: কাটমানির লক্ষাধিক টাকা ফেরালেন তৃণমূল নেতা!

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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