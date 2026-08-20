/গ্রামবাসীদের চাপে কাটমানির লক্ষাধিক টাকা ফেরালেন তৃণমূল নেতা!

প্রদ্যুত্ দাস: আবাস যোজনায় ঘর পাইয়ে দেওয়া জন্য় কাটমানি! রাজ্যে পালাবদলে পর গ্রামবাসীদের চাপে টাকা ফিরিয়ে দিলেন তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য। ঘটনাটি ঘটেছে জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জে।
স্থানীয় সূত্রে খবর, জলপাইগুড়ি সদর সদর পঞ্চায়েত সমিতির তৃণমূল সদস্য রাজেশ লাকড়া। রাজ্যে তখন ক্ষমতায় তৃণমূলই। অভিযোগ, রাজগঞ্জ বিধানসভার অন্তর্গত পাতকাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের ডাঙ্গাপাড়া এলাকার শতাধিক বাসিন্দাদের থেকে আবাস যোজনার নাম করে মোটা অংকের কাটমানি নিয়েছিলেন রাজেশ।
এদিকে রাজ্যে পালাবদলের পর দীর্ঘদিন অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা পলাতক ছিলেন বলে অভিযোগ। তাঁর বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করেছিলেন গ্রামবাসীদের একাংশ। আজ, বৃহস্পতিবার রীতিমতো তালিকা বানিয়ে কাটমানির লক্ষাধিক ফিরিয়ে দিলেন রাজেশ। গ্রামবাসীরা স্বভাবতই খুশি।
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