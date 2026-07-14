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তৃণমূলের আবাস দুর্নীতি কাড়ল কোলের সন্তানকে, ঘর ধসে মৃত্যু ২ বছরের শিশু

Bankura Tragedy: প্রকল্পের সম্পূর্ণ টাকা না পাওয়ায় পাকা বাড়ি তৈরি থমকে যায়। ফলে জরাজীর্ণ মাটির ঘরে থাকার সময় দেওয়াল ধসে দুই বছরের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে, আহত আরও তিনজন। 

Written ByDebasmita Das
Published: Jul 14, 2026, 10:14 AM IST|Updated: Jul 14, 2026, 10:29 AM IST
তৃণমূলের আবাস দুর্নীতি কাড়ল কোলের সন্তানকে, ঘর ধসে মৃত্যু ২ বছরের শিশু
Image Credit: প্রতীকী ছবি Source: Bureau

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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