/তৃণমূলের আবাস দুর্নীতি কাড়ল কোলের সন্তানকে, ঘর ধসে মৃত্যু ২ বছরের শিশু

মৃত্যুঞ্জয় দাস: বর্ষার শুরুতেই ঘটে গেল চরম বিপর্যয়। কাঁচা মাটির বাড়ির দেওয়াল ধসে মৃত্যু হল মাত্র দুই বছরের এক শিশুর। দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন পরিবারের আরও তিন সদস্য। মঙ্গলবার সকালে মর্মান্তিক এই ঘটনাটি ঘটেছে বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর ব্লকের আমডহরা গ্রামে। এই ঘটনার পর আবাস যোজনা নিয়ে শাসক দলের দুর্নীতি ও স্বজনপোষণের দিকেই আঙুল তুলেছে নিহতের পরিবার।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, আমডহরা গ্রামের বাসিন্দা নিম্বর খান দীর্ঘদিন ধরে পরিবার নিয়ে একটি একচিলতে নড়বড়ে মাটির বাড়িতে বসবাস করে আসছিলেন। পরিবারের দাবি, আবাস প্রকল্পের পাকা বাড়ির জন্য তাঁরা বারবার আবেদন জানালেও দুর্নীতির কারণে দীর্ঘদিন তা মেলেনি। গত বিধানসভা নির্বাচনের কিছু আগে অবশেষে তাঁদের নাম আবাসের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়। কিন্তু প্রথম কিস্তির মাত্র ৬০ হাজার টাকা পাওয়ার পর পরবর্তী কিস্তির টাকা আর মেলেনি। ফলে বাড়ি তৈরির কাজ শুরুতেই থমকে যায় এবং বাধ্য হয়ে ওই বিপজ্জনক মাটির ঘরেই থাকতে শুরু করে পরিবারটি।
এদিন সকালে যখন বাড়ির সদস্যরা এক প্রতিবেশীকে সঙ্গে নিয়ে চা খাচ্ছিলেন, ঠিক তখনই আচমকা মাটির একটি দেওয়াল হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে। ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়ে যান নিম্বর খানের পুত্রবধূ মাহেদা খান, নাতনি রুমা খান, প্রতিবেশী রিয়া চৌধুরী এবং দুই বছরের নাতি তামিম খান। স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত ছুটে এসে ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে চারজনকেই উদ্ধার করেন। গুরুতর আহত অবস্থায় শিশু তামিম খানকে বিষ্ণুপুর সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। আহত বাকি তিনজন বর্তমানে ওই হাসপাতালেই চিকিৎসাধীন রয়েছেন।
এই মর্মান্তিক ঘটনার পর কান্নায় ভেঙে পড়েছে নিহতের পরিবার। তাঁদের স্পষ্ট দাবি, প্রশাসন যদি সময়মতো আবাস প্রকল্পের সম্পূর্ণ টাকা মিটিয়ে দিত, তবে পাকা বাড়ির অভাবে আজ এভাবে কোলের শিশুকে হারাতে হত না। ঘটনার জেরে এলাকায় তীব্র ক্ষোভ ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।
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