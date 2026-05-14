Ayushman Bharat: ১ জুন থেকেই রাজ্যে 'আয়ুষ্মান': ৫ লাখের হেল্থ ইনসিওরেন্সের সুবিধা পেতে কার্ড কীভাবে তুলবেন?

Ayushman Bharat in West Bengal from 1 June: কেন্দ্রীয় সরকারের সমস্ত জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার কথা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী আগেই ঘোষণা করেছিলেন। এবার আয়ুষ্মান ভারত চালুর দিন ঘোষণা করলেন সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। কী কী সুবিধা পাবেন, কীভাবে কার্ড তুলবেন, সবটা জেনে নিন-
মৌমিতা চক্রবর্তী: ১ জুন থেকে চালু হচ্ছে আয়ুষ্মান ভারত। ঘোষণা করে দিলেন রাজ্যের নারী, শিশু ও সমাজ কল্যাণ এবং পুর ও নগর উন্নয়ন দফতরের মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। প্রসঙ্গত, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠকের পরই ঘোষণা করেছিলেন যে রাজ্যে চালু হচ্ছে 'পিএম জন আরোগ্য যোজনা'- আয়ুষ্মান ভারত। কেন্দ্রীয় সরকারের সমস্ত জনকল্যাণমূলক প্রকল্পই রাজ্যে চালু হবে, রাজ্যবাসী 'ডবল ইঞ্জিন' সরকারের সুবিধা পাবে, তা নিশ্চিত করেন মুখ্যমন্ত্রী। এরপরই এদিন রাজ্যের নারী, শিশু ও সমাজ কল্যাণ এবং পুর ও নগর উন্নয়ন দফতরের মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল জানিয়ে দিলেন ১ জুন থেকে রাজ্যে চালু হচ্ছে আয়ুষ্মান ভারত।
কী কী সুবিধা পাওয়া যাবে এই আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পে?
১) এই প্রকল্পে প্রতি বছর ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিনামূল্যে চিকিৎসার সুবিধা পাবেন আর্থিকভাবে দুর্বল পরিবারগুলি। পরিবারের যতজন সদস্য থাকবেন, ততজনই এই পলিসির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবেন।
২) এছাড়া ৭০ বছর বা তার বেশি বয়সের প্রবীণ নাগরিকরা আলাদাভাবে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বার্ষিক চিকিৎসার সুবিধা পাবেন।
৩) দেশের যে কোনও সরকারি হাসপাতালে বা তালিকাভুক্ত বেসরকারি হাসপাতালে সম্পূর্ণ ক্যাশলেস সুবিধা পাওয়া যাবে। রোগীকে নিজের পকেট থেকে কোনো টাকা দিতে হবে না।
৪) সেইসঙ্গে হাসপাতালে ভর্তির ৩ দিন আগে থেকে, ভর্তির পরের ১৫ দিনের সমস্ত ওষুধ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার খরচ এই পলিসির অন্তর্ভুক্ত।
৫) ক্যান্সার, হার্ট সার্জারি, কিডনি ট্রান্সপ্ল্যান্ট এবং ব্রেন সার্জারির মতো প্রায় ১৯০০টিরও বেশি মারণ ও জটিল রোগের কভারেজ আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের আওতায় রয়েছে।
৬) এরসঙ্গেই রয়েছে রোগী হাসপাতাল থেকে ছুটি পাওয়ার পর, তাঁর যাতায়াত বাবদও এককালীন একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা দেওয়া হবে।
এখন এই সুবিধা পাওয়ার জন্য আয়ুষ্মান কার্ড সংগ্রহ করতে হবে। আয়ুষ্মান অ্যাপ, পিএমজেএওয়াই পোর্টাল বা উমাং অ্যাপের মাধ্যমেই আয়ুষ্মান কার্ড ডাউনলোড করা যাবে। এই কার্ড ডাউনলোড করার জন্য শুধু আধার নম্বর, রেজিস্টার্ড মোবাইল নম্বর এবং ওটিপি লাগবে। আপনি পিডিএফ ফরম্যাটে আপনার আয়ুষ্মান কার্ড ডাউনলোড করতে পারবেন।
আয়ুষ্মান কার্ডের জন্য প্রয়োজনীয় নথি:
আয়ুষ্মান কার্ড পাওয়ার জন্য আপনার যে যে নথি প্রয়োজন, তা হল- আধার কার্ড, রেশন কার্ড, মোবাইল নম্বর এবং পাসপোর্ট আকারের ছবি। এছাড়া ই-শ্রম কার্ড, লেবার কার্ড বা অন্য কোনও সরকারি পরিচয়পত্র থাকলেও আপনি আয়ুষ্মান কার্ডের জন্য আবেদন করতে পারবেন।
অনলাইনে কীভাবে আবেদন করবেন?
- beneficiary.nha.gov.in এই অফিসিয়াল পোর্টালে আবেদন করতে পারবেন।
- লগইনে বেনিফিশিয়ারি অপশন সিলেক্ট করে নিজের মোবাইল নম্বর দিন।
- তারপর OTP দিয়ে সাইন ইন করুন।
- স্কিম সেকশনের অধীনে পিএম-জেএওয়াই (PM-JAY) সিলেক্ট করুন।
- আপনার রাজ্য ও জেলা সিলেক্ট করে নিজের নাম খুঁজুন তালিকা থেকে।
- আধার নম্বর দিয়েও নিজের নাম খুঁজতে পারেন।
- এরপর আপনার ছবি আপলোড করুন।
- তারপর পিন কোড ও ওটিপি দিয়ে ভেরিফিকেশন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করুন।
- আবেদন করার ২৪ ঘণ্টা পর আবার লগ-ইন করে স্ট্যাটাস চেক করতে পারবেন।
এছাড়া গুগল প্লে স্টোর থেকে আয়ুষ্মান ভারত অ্যাপ ডাউনলোড করে, সেখানেও আধার নাম্বার দিয়ে নিজের নাম রেজিস্ট্রেশন করতে পারবেন। তারপর ধাপে ধাপে আবেদন করুন। অ্যাপ থেকেই সরাসরি ডাউনলোড করতে পারবেন ডিজিটাল আয়ুষ্মান কার্ড।
