/Ayushman Bharat: আয়ুষ্মানের ব্র্যান্ডিং বাংলা: হেল্থসেন্টারেও বদল, নীল বদলে হচ্ছে ইয়েলো মেটাল-এথনিক ব্রাউন, কোথায় কী?

Ayushman Arogya Mandir Branding Bengal: আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দিরের নতুন ব্র্যান্ডিং বাধ্যতামূলক। জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের ডিরেক্টরের চিঠি পৌঁছেছে জেলার স্বাস্থ্য কর্তাদের কাছেও। নির্দেশ জারি করেছে রাজ্য স্বাস্থ্য দফতর। রং বদলাচ্ছে গোটা রাজ্যের স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির।
রাজ্যে আয়ুষ্মান ভারত চালু করতে আরও এক ধাপ এগোল রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তর। জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের ডিরেক্টরের তরফ থেকে চিঠি দেওয়া হয়েছে কলকাতা পুরসভার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক এবং সমস্ত জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিককে। আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দিরের নতুন ব্র্যান্ডিং বাধ্যতামূলক। এই মর্মে নির্দেশ জারি করেছে স্বাস্থ্য দফতর। সেই অনুযায়ী-ই রং বদলাচ্ছে গোটা রাজ্যের স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির।
কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের নির্দেশিকা জেলার স্বাস্থ্য কর্তাদের
সাব সেন্টার, প্রাইমারি হেলথ সেন্টার, আরবান হেলথ অ্যান্ড ওয়েলনেস সেন্টার এবং আরবান প্রাইমারি হেলথ সেন্টার — এই সবই কেন্দ্র সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের নির্ধারিত নতুন ব্র্যান্ডিং গাইডলাইন অনুযায়ী সাজাতে হবে। আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দিরের ব্র্যান্ডিংয়ে কেমন হবে স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির রং, এই সংক্রান্ত অনুমোদিত ব্র্যান্ডিং প্রোটোটাইপ, ফ্যাসাড ব্র্যান্ডিং ম্যানুয়াল এবং কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের সংশোধিত নির্দেশিকার কপিও জেলার স্বাস্থ্য কর্তাদের পাঠানো হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।
রং বদলাচ্ছে রাজ্যের স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলি
জানা গিয়েছে, নতুন নির্দেশ অনুযায়ী ভবনের মূল রং হবে “Yellow Metal” এবং বর্ডার বা অন্যান্য নির্দিষ্ট অংশে ব্যবহার করতে হবে “Ethnic Brown” । পাশাপাশি আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের ৬টি প্রতীক এবং NHM-এর লোগো বাধ্যতামূলকভাবে ব্যবহার করতে হবে। শুধু তাই নয়, নির্মীয়মাণ ব্লক প্রাইমারি হেলথ ইউনিট (BPHU) এবং ব্লক প্রাইমারি হেলথ সেন্টার (BPHC)-গুলিকেও একই রঙ ও ব্র্যান্ডিং নীতির আওতায় আনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যাতে গোটা রাজ্যে স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির বাহ্যিক চেহারায় সাদৃশ্য বজায় থাকে।
১ জুন থেকে রাজ্যে আয়ুষ্মান ভারত
প্রসঙ্গত, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠকেই রাজ্যে আয়ুষ্মান ভারত চালুর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ১ জুন থেকে রাজ্যে চালু হচ্ছে আয়ুষ্মান ভারত। এই প্রকল্পে বছরে পরিবার পিছু ৫ লাখ টাকা পর্যন্ত বিনামূল্যে চিকিৎসার সুবিধা মিলবে। হাসপাতালে ভর্তির আগের ৩ দিন এবং ভর্তির পরের ১৫ দিনের ওষুধের খরচ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষাও এই বিমার অন্তর্ভুক্ত।
