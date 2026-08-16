/আয়ুষ্মান নিয়ে বড় ঘোষণা! দেড় কোটি পরিবার, ৬ কোটি মানুষ আওতায়! কী ভাবে পাবেন আয়ুষ্মান ভারত হেলথ আইডি?

অয়ন শর্মা: আজ আয়ুষ্মান দিবস। আজ, রবিবার ১৬ অগাস্ট এ রাজ্যে উদযাপিত হচ্ছে আয়ুষ্মান দিবস। কেন্দ্রের আয়ুষ্মান ভারত স্কিমটিকে সামনে রেখেই এই উদযাপন। ঘোষণা ছিলই। সেই মতো আজ রাজ্য়ে চালু হচ্ছে আয়ুষ্মান ভারত স্কিমটি। অন্তত দেড় কোটি পরিবার এর দ্বারা উপকৃত হবে। ৬ কোটি মানুষ এই স্কিমের আওতায় আসবেন। কিন্তু যাঁরা এই স্কিমের আওতায় পড়বেন না? তাঁদের কী হবে? তাঁরা মুখ্যমন্ত্রীর স্বাস্থ্য বিমা তথা 'চিফ মিনিস্টার'স হেলথ ইনসিওরেন্স স্কিমে'র আওতায় আসবেন বলে জানিয়েছেন স্বয়ং স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায়।
আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প
১৬ অগাস্ট দিনটিকে আয়ুষ্মান দিবস হিসেবে পালন করবে রাজ্য স্বাস্থ্য দফতর। দেড় কোটি পরিবার, অর্থাৎ প্রায় ছয় কোটি মানুষ এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত হবেন। যাঁরা বাদ পড়বেন তাঁরা মুখ্যমন্ত্রীর স্বাস্থ্য বিমা যোজনার আওতায় আসবেন।
আয়ুষ্মান ভারত হেলথ আইডি
আজ উদ্বোধনের দিনে রাজ্যে ৩.৪ কোটি মানুষ ইতিমধ্যেই আয়ুষ্মান ভারতে অন্তর্ভুক্ত। আয়ুষ্মান ভারতের সঙ্গে, আয়ুষ্মান ভারত হেলথ আইডি Abha তৈরি হয়ে যাবে। যা রোগীর ডিজিট্যাল হেলথ রেকর্ড হিসাবে থাকবে, আগামীদিনে কোনও প্রেসক্রিপশনও ব্যবহার করতে হবে না এই পরিষেবায়। এই ৩.৪ কোটি মানুষ আজ থেকে আয়ুষ্মান ভারতের সুযোগ পাওয়া শুরু করবে।
আধার মাস্ট
গোটা রাজ্যে ১৯৩০টি হাসপাতাল রয়েছে। যার মধ্যে ৬২৭টি সরকারি হাসপাতাল এবং ১৩০৩ বেসরকারি হাসপাতালে মিলবে আয়ুষ্মান ভারতের পরিষেবা। আয়ুষ্মান ভারতের পরিষেবা পেতে আধার কার্ড বাধ্যতামূলক। দেশের নাগরিক ছাড়া বাইরের কেউই এই পরিষেবা পাবেন না। আধার কার্ড সঙ্গে করে নিয়ে যেতে হবে এমনটা নয়। আধার কার্ডের নম্বর হলেই হবে।
মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্য বীমা যোজনা
পরিবারের প্রত্যেক সদস্যের জন্য আলাদা আলাদা আয়ুষ্মান ভারতের কার্ড দেওয়া হবে। পরিবার পিছু ৫ লাখ টাকা ক্যাশলেস সুযোগ মিলবে। যার কোন কার্ডই থাকবে না, আধার কার্ডের নম্বর হলেই, তার ক্যাটেগরি অনুযায়ী কার্ড তৈরি হয়ে যাবে। আয়ুষ্মানে নাম না থাকলেও, নাম তোলা যাবে। যদি আয়ুষ্মানের যোগ্য না হন, মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্য বীমা যোজনায় নাম তোলা যাবে। না হলে স্বাস্থ্যসাথী তো আছেই। আপাতত তিনটি প্রকল্পই চলবে। যদি দেখা যায় ঠিক মতো চলছে, তা হলে দু থেকে তিন মাস পর স্বাস্থ্যসাথী তুলে দেওয়া হবে ধীরে ধীরে।
১০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ
এই আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের জন্য ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে ১০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। এটা হল প্রকল্পের ৬০ শতাংশ। বাকি ৪০ শতাংশ দেবে রাজ্য সরকার। আয়ুষ্মান ভারতের জন্য কোন গেট কিপিং থাকছে না। তবে কোনও দুর্নীতি যেন না হয়। আগামীতে নজরদারি চালাবে, রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতর।
স্বাস্থ্যসাথীও চলবে?
বলা হয়েছে, পরিবারের প্রত্যেক সদস্যের জন্য আলাদা আলাদা আয়ুষ্মান ভারতের কার্ড দেওয়া হবে। পরিবার পিছু ৫ লাখ টাকা ক্যাশলেস সুযোগ। কেউ যদি আয়ুষ্মানের যোগ্য না হন, তবে মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্য বিমা যোজনা আছে। সেটাও না হলে স্বাস্থ্যসাথী তো আছেই। আপাতত তিনটি প্রকল্পই চলবে। যদি দেখা যায় ঠিক মতো চলছে, তা হলে দু থেকে তিন মাস পর স্বাস্থ্যসাথী তুলে দেওয়া হবে ধীরে ধীরে।
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