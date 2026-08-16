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আয়ুষ্মান নিয়ে বড় ঘোষণা! দেড় কোটি পরিবার, ৬ কোটি মানুষ আওতায়! কী ভাবে পাবেন আয়ুষ্মান ভারত হেলথ আইডি?

Ayushman Bharat to Start in West Bengal: আগেই ঘোষণা ছিল। সেই মতো আজ, রবিবার ১৬ অগাস্ট রাজ্য়ে চালু হচ্ছে আয়ুষ্মান ভারত স্কিম। আজ, এ রাজ্যে আয়ুষ্মান দিবস উদযাপিত হচ্ছে। অন্তত দেড় কোটি পরিবার এর দ্বারা উপকৃত হবে। অন্তত ৬ কোটি মানুষ এই স্কিমের আওতায় আসবেন। কিন্তু যাঁরা এই স্কিমের আওতায় পড়বেন না? তাঁদের কী হবে? তাঁরা মুখ্যমন্ত্রীর স্বাস্থ্য বিমা তথা 'চিফ মিনিস্টার'স হেলথ ইনসিওরেন্স স্কিমে'র আওতায় আসবেন। জানিয়েছেন স্বয়ং স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায়।

Written BySoumitra Sen
Published: Aug 16, 2026, 03:08 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 03:08 PM IST
আয়ুষ্মান নিয়ে বড় ঘোষণা! দেড় কোটি পরিবার, ৬ কোটি মানুষ আওতায়! কী ভাবে পাবেন আয়ুষ্মান ভারত হেলথ আইডি?
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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