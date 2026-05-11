Ayushman Bharat Vs Swasthya Sathi: 'আয়ুষ্মান ভারত' বনাম 'স্বাস্থ্যসাথী ' কার পাল্লা ভারী, কোন প্রকল্পে কী সুবিধা?

Ayushman Bharat Vs Swasthya Sathi: আপাতত তৃণমূল সরকারের কোনও জন কল্যাণমূলক প্রকল্প বনধ হচ্ছে না। ফলে ধরে নেওয়া হচ্ছে আপাতত রাজ্য চালু থাকছে 'স্বাস্থ্যসাথী'

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: May 11, 2026, 02:46 PM IST
অয়ন শর্মা: ক্ষমতায় এসেই বাংলায় চালু কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যবিমা 'আয়ুষ্মান ভারত' চালু করে দিল শুভেন্দু অধিকারী সরকার। বিজেপি বহু দিন ধরেই তাদের নির্বাচনী প্রচারে বলে আসছিল মমতা বন্দ্য়োপাধ্যায় সরকার রাজ্যে 'আয়ুষ্মান ভারত' চালু করতে দিচ্ছে না। রাজ্যে বিজেপি সরকার এলেই রাজ্যে 'আয়ুষ্মান ভারত' চালু করা হবে। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার পর সেটাই করলেন শুভেন্দু অধিকারী। পাশাপাশি বড় বিষয় হল আপাতত তৃণমূল সরকারের কোনও জন কল্যাণমূলক প্রকল্প বনধ হচ্ছে না। ফলে ধরে নেওয়া হচ্ছে আপাতত রাজ্য চালু থাকছে 'স্বাস্থ্যসাথী'। এখন দেখে নেওয়া যার কোন প্রকল্পে কী সুবিধা। কার পাল্লা ভারী।

আয়ুষ্মান ভারত

আয়ুষ্মান ভারত (PMJAY) প্রকল্পের মাধ্যমে দরিদ্র ও আর্থিকভাবে দুর্বল পরিবারগুলি প্রতি বছর ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিনামূল্যে চিকিৎসা বিমার সুবিধা পান। দেশের যেকোনো সরকারি বা তালিকাভুক্ত বেসরকারি হাসপাতালে এই সুবিধা সম্পূর্ণ ক্যাশলেস (Cashless)। 

মোট ৫ লক্ষ টাকার কভার। পরিবার পিছু বছরে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত চিকিৎসার খরচ পাওয়া যায়।

বিনামূল্যে চিকিৎসা। হাসপাতালে ভর্তির আগের ৩ দিন এবং ভর্তির পরের ১৫ দিনের ওষুধের খরচ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা এই বিমার অন্তর্ভুক্ত।

তালিকাভুক্ত হাসপাতালগুলিতে রোগীকে নিজের পকেট থেকে কোনো টাকা দিতে হবে না।

প্রয়োজনীয় অস্ত্রোপচার ও জটিল রোগ: ক্যান্সার, হার্ট সার্জারি, কিডনি ট্রান্সপ্ল্যান্ট এবং ব্রেন সার্জারির মতো প্রায় ১৯০০টিরও বেশি জটিল রোগ ও চিকিৎসা আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের আওতায় রয়েছে।

পরিবারের আকার বা সদস্য সংখ্যার কোনো ঊর্ধ্বসীমা নেই। এছাড়া ৭০ বছর বা তার বেশি বয়সের প্রবীণ নাগরিকরাও আলাদাভাবে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বার্ষিক চিকিৎসার সুবিধা পাবেন। 

রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য এবং হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফেরার জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ যাতায়াত ভাতাও প্রদান করা হয়।

স্বাস্থ্যসাথী 

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 'স্বাস্থ্য সাথী' (Swasthya Sathi) প্রকল্প ৩০শে ডিসেম্বর ২০১৬ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে চালু করা হয়। এটি একটি সম্পূর্ণ ক্যাশলেস এবং স্মার্ট কার্ড-নির্ভর স্বাস্থ্য বিমা প্রকল্প，যার মাধ্যমে রাজ্যের বাসিন্দারা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক ও চিকিৎসা সহায়তা পেয়ে থাকেন।

বিনামূল্যে চিকিৎসা: রাজ্যের প্রতিটি পরিবার বছরে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিনামূল্যে চিকিৎসার সুবিধা পায়।

সম্পূর্ণ খরচ বহন: চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত খরচ রাজ্য সরকার বহন করে। এতে সুবিধাভোগীকে কোনো টাকা জমা দিতে হয় না।

ক্যাশলেস সুবিধা: তালিকাভুক্ত যে কোনো সরকারি বা বেসরকারি হাসপাতালে ক্যাশলেস (নগদহীন) চিকিৎসার ব্যবস্থা রয়েছে।

ঔষধ ও পরীক্ষা: হাসপাতালে ভর্তি থাকাকালীন রোগীর যাবতীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা, ওষুধ, খাওয়া-দাওয়া এবং অপারেশনের খরচ সম্পূর্ণ বিনামূল্যে প্রদান করা হয়।

কার্ডের আওতা: পরিবারের প্রধান (পিতা/মাতা বা স্বামী/স্ত্রী) ছাড়াও নির্ভরশীল সন্তান, পিতা-মাতা এবং বয়স্ক নির্ভরশীলরা এই কার্ডের সুবিধা ভোগ করতে পারেন।

যাতায়াত খরচ: রোগী হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পর ছুটি পাওয়ার সময় যাতায়াত বাবদ এককালীন নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দেওয়া হয়।

