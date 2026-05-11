Ayushman Bharat : রাজ্যে চালু হয়ে গেল 'আয়ুষ্মান ভারত', বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর, স্বাস্থ্যসাথী কি চালু থাকছে?

Ayushman Bharat : বিনামূল্যে চিকিৎসা মিলবে। হাসপাতালে ভর্তির আগের ৩ দিন এবং ভর্তির পরের ১৫ দিনের ওষুধের খরচ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা এই বিমার অন্তর্ভুক্ত

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: May 11, 2026, 02:12 PM IST
অয়ন শর্মা: মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠকেই বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর। প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা মতো রাজ্য চালু হয়ে গেল আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প। পাশাপাশি আরও ৬ গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণাও করে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী।

বিজেপি যতদিন বিরোধী শিবিরে ছিল ততদিন তাদের অভিযোগ ছিল বাংলায় আয়ুষ্মান ভারত চালু করছে না তৃণমূল সরকার। এবার সেই তৃণমূল সরকারের পতনহওয়ার পর আর আয়ুষ্মান ভারত চালু করায় কোনও বাধা রইল না। বাংলার নিজস্ব স্বাস্থ্যবিমা প্রকল্প যেখানে শুধু বাংলাতেই চলত সেখানে আয়ুষ্মান ভারত চলবে গোটা দেশেই। এটাই এই প্রকল্পের সবচেয়ে বড় দিক।

কী সুবিধে পাওয়া যাবে আয়ুষ্মান ভারত-এ 

আয়ুষ্মান ভারত (PMJAY) প্রকল্পের মাধ্যমে দরিদ্র ও আর্থিকভাবে দুর্বল পরিবারগুলি প্রতি বছর ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিনামূল্যে চিকিৎসা বিমার সুবিধা পান। দেশের যেকোনো সরকারি বা তালিকাভুক্ত বেসরকারি হাসপাতালে এই সুবিধা সম্পূর্ণ ক্যাশলেস (Cashless) হবে। 

মোট ৫ লক্ষ টাকার কভার। পরিবার পিছু বছরে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত চিকিৎসার খরচ পাওয়া যায়।

বিনামূল্যে চিকিৎসা মিলবে। হাসপাতালে ভর্তির আগের ৩ দিন এবং ভর্তির পরের ১৫ দিনের ওষুধের খরচ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা এই বিমার অন্তর্ভুক্ত।

তালিকাভুক্ত হাসপাতালগুলিতে রোগীকে নিজের পকেট থেকে কোনো টাকা দিতে হবে না।

প্রয়োজনীয় অস্ত্রোপচার ও জটিল রোগ: ক্যান্সার, হার্ট সার্জারি, কিডনি ট্রান্সপ্ল্যান্ট এবং ব্রেন সার্জারির মতো প্রায় ১৯০০টিরও বেশি জটিল রোগ ও চিকিৎসা আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের আওতায় রয়েছে।

সব বয়সের মানুষের জন্য: পরিবারের আকার বা সদস্য সংখ্যার কোনো ঊর্ধ্বসীমা নেই। এছাড়া ৭০ বছর বা তার বেশি বয়সের প্রবীণ নাগরিকরাও আলাদাভাবে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বার্ষিক চিকিৎসার সুবিধা পাবেন। 

যাতায়াত ভাতা: রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য এবং হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফেরার জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ যাতায়াত ভাতাও প্রদান করা হবে।

এদিকে, বাংলায় আজ থেকে আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প চালু হয়ে গেলেও বড় প্রশ্ন হল বিগত সরকারে 'স্বাস্থ্য়সাথী' প্রকল্প চালু থাকবে কি? নবান্নে আজ সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সব সামাজিক প্রকল্প চালু থাকবে। ফলে ধরে নেওয়া হচ্ছে স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পও চালু থাকছে।

