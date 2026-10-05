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হাঁড়িকাঠসমেত মোষ চলে এল বাড়িতে! ৪০০ বছরের দ্বিভুজা অভয়ার দ্যুতিতে আজও উজ্জ্বল কালাজ্বরের বিকে পাল

Howrah's B K Paul's Durga Puja: উত্তর কলকাতার বুক চিরে চলে যাওয়া 'বি কে পাল অ্যাভিনিউ' যাঁর নামাঙ্কিত সেই বটকৃষ্ণ পাল বাংলা তথা ব্রিটিশ ভারতের ওষুধশিল্পের প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি। কালাজ্বরের পথ্য তৈরি করে যাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল ব্রিটেনেও। সেই প্রখ্যাত ফার্মাসিস্টের স্মৃতিবিজড়িত ভিটেতেই আজও পরম ভক্তিতে পূজিতা হয়ে আসছেন দ্বিভুজা অভয়া দুর্গা।

Written BySoumitra Sen
Published: Oct 05, 2026, 11:47 AM IST|Updated: Oct 05, 2026, 12:00 PM IST
হাঁড়িকাঠসমেত মোষ চলে এল বাড়িতে! ৪০০ বছরের দ্বিভুজা অভয়ার দ্যুতিতে আজও উজ্জ্বল কালাজ্বরের বিকে পাল

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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হাঁড়িকাঠসমেত মোষ চলে এল বাড়িতে! ৪০০ বছরের দ্বিভুজা অভয়ার দ্যুতিতে আজও উজ্জ্বল কালা
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