/হাঁড়িকাঠসমেত মোষ চলে এল বাড়িতে! ৪০০ বছরের দ্বিভুজা অভয়ার দ্যুতিতে আজও উজ্জ্বল কালাজ্বরের বিকে পাল

দেবব্রত ঘোষ: বটকৃষ্ণ পাল। ভারতের অন্যতম বিখ্যাত ফার্মাসিস্ট। তাঁর পুজো আজও বাঙালির শ্লাঘার ক্ষেত্র হয়ে রয়ে গিয়েছে। হাওড়ার শিবপুরের নব গোপাল মুখার্জি লেন-- বহুকাল আগের ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে আজও আগলে রেখেছে এই রাস্তা। এখানেই দাঁড়িয়ে এক প্রাচীন তিন খিলানের দুর্গাদালান। বি কে পাল অর্থাৎ বটকৃষ্ণ পালের জন্মভিটে। উত্তর কলকাতার বুক চিরে চলে যাওয়া 'বি কে পাল অ্যাভিনিউ' যাঁর নামাঙ্কিত, কিংবা যাঁর নামে শিবপুরের বিখ্যাত স্কুল সেই বটকৃষ্ণ পাল (জন্ম ১৮৬৫) বাংলা তথা ব্রিটিশ ভারতের ওষুধ শিল্পের এক প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। কালাজ্বরের পথ্য তৈরি করে যাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল সুদূর ব্রিটেনেও। সেই প্রখ্যাত ফার্মাসিস্টের স্মৃতিবিজড়িত ভিটেতেই সাড়ে চার শতাব্দী পার করে আজও পরম ভক্তিতে পূজিতা হয়ে আসছেন দ্বিভুজা অভয়া দুর্গা।
অসুরহীন, অস্ত্রহীন 'অভয়া'
পাল পরিবারের এই প্রাচীন পুজোর সূচনা নিয়ে তেমন নথিপত্র না থাকলেও স্বপ্নাদেশ থেকেই দেবীর আরাধনা শুরু হয়েছিল বলে খবর। এ পুজোয় মা দুর্গার রূপ অত্যন্ত ব্যতিক্রমী। তিনি এখানে দশভুজা নন, দ্বিভূজা এবং সম্পূর্ণ অস্ত্রহীন, 'অভয়া' রূপে পূজিতা। মায়ের এক হাতে থাকে অভয় মুদ্রা, অন্য হাতে ফল ও প্রস্ফুটিত পদ্ম। সিংহবাহিনী দেবীর সঙ্গে এখানে কোনো মহিষাসুর নেই। অসুরবধের পরে মর্ত্যবাসীকে যেন তিনি অভয় দান করছেন। একচালার এই প্রতিমায় দেবীর দু’পাশে থাকেন তাঁর চার সন্তান। বটকৃষ্ণ পালের সময়কালে এই পুজোর জৌলুস ছিল তুঙ্গে; আজ সময়ের সঙ্গে জাঁকজমক কিছু কমলেও আচারের কঠোরতায় এতটুকু ছেদ পড়েনি।
শাক্তমতে
পুজোটি শাক্তমতে অনুষ্ঠিত হলেও এখানে অন্নভোগের রীতি নেই; বদলে দেবীকে নিবেদন করা হয় লুচি, হরেক রকমের মিষ্টি, নাড়ু ও নানা ফল। সপ্তমীতে ধুনো পোড়ানো এবং অষ্টমীতে কুমারী পুজো হয় অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে। নবপত্রিকা স্নান বাইরের কোনো জলাশয়ে নয়, বরং দুর্গা দালানেই সম্পন্ন হয়। বিশেষ পাত্রে সংরক্ষিত গঙ্গা ও অন্যান্য পবিত্র নদনদী এবং সমুদ্রের জলে স্নান করানো হয় এখানকার নবপত্রিকাকে।
বলিদান
এ পুজোর অন্যতম প্রাচীন প্রথা হল বলিদান। সপ্তমীতে ও অষ্টমীতে পাঁঠা বলি এবং নবমীতে মোষ বলি ও মানসিক করা পাঁঠা বলি আজও রীতি মেনে হয়ে আসছে। মোষ বলি নিয়ে একটি লোককথাও প্রচলিত রয়েছে। কথিত আছে, বহুকাল আগে নিকটবর্তী এক বনেদি বাড়িতে মোষ বলির সময় হাঁড়িকাঠ সমেত মোষটি দৌড়ে চলে এসেছিল এই পাল বাড়িতে। সেই ঘটনার পর থেকেই এখানে নবমীতে মোষ বলির সূচনা। তবে বলির প্রসাদ পরিবারের সদস্যরা গ্রহণ করেন না। এ ছাড়া প্রাচীন নিয়ম অনুযায়ী সন্ধিপুজোয় পরিবারের নারীদের অংশগ্রহণ করার সুযোগ থাকে না।
নস্টালজিয়া
কালের নিয়মে আজ একান্নবর্তী পরিবার ভেঙেছে। প্রাচীন দুর্গাদালানের দেয়াল থেকে বেরিয়ে এসেছে পুরনো ইট, জমেছে শ্যাওলা আর আগাছা। বন্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে এককালের আড্ডার স্থল। শূন্য পড়ে আছে ছাদের সেই চিলেকোটার ঘরটি। পুরনো কাঠামোর পাশে উঠেছে কিছু নির্মাণ।
মিলনক্ষেত্র
প্রাচীন স্থাপত্যের গাঁথুনি শিথিল হলেও পারিবারিক বন্ধনে এতটুকু চিড় ধরেনি। বছরের অন্য দিনগুলিতে যে যেখানেই থাকুন না কেন, শারদীয়ার আগমনী বাজলেই স্মৃতির টানে ও শিকড়ের আহ্বানে ছুটে আসেন পাল পরিবারের বর্তমান প্রজন্ম। আড্ডা, হাসি, খাওয়া-দাওয়া আর পুনর্মিলনে প্রাণ ফিরে পায় পুরনো বাড়িটি। আর শুধু পাল পরিবারই নয়, চারশো বছরের এই প্রাচীন উৎসবের আলোয় আলোকিত হন আশপাশের সমস্ত মানুষ— বনেদি বাড়ির এই পুজো আজও রূপ নেয় এক আন্তরিক সার্বজনীন মিলনক্ষেত্রে।
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