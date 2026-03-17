TMC Joining Babar Ali: বিরাট খবর: বিশ্বের সর্বকনিষ্ঠ প্রধান শিক্ষক যোগ দিলেন তৃণমূলে, কে তিনি?
সোমা মাইতি: মুর্শিদাবাদের অন্যতম পরিচিত মুখ এবং বিশ্বের সর্বকনিষ্ঠ প্রধান শিক্ষক হিসেবে খ্যাত বাবর আলি আনুষ্ঠানিকভাবে ঘাসফুল শিবিরে যোগ দিলেন। মঙ্গলবার কলকাতার তৃণমূল ভবনে এক বিশেষ অনুষ্ঠানে দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত থেকে দলীয় পতাকা তুলে নেন তিনি। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে মুর্শিদাবাদ জেলার কোনো একটি আসন থেকে তিনি তৃণমূলের প্রার্থী হতে পারেন বলে রাজনৈতিক মহলে জোরালো জল্পনা তৈরি হয়েছে।
শিক্ষাক্ষেত্রে নিঃশব্দ বিপ্লব ঘটিয়ে বিশ্বজুড়ে সমাদৃত মুর্শিদাবাদের বাবর আলি এবার রাজনীতির ময়দানে। মঙ্গলবার কলকাতায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করলেন তিনি। এই যোগদানের পরেই জল্পনা ছড়িয়েছে যে, ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে মুর্শিদাবাদ জেলার একটি গুরুত্বপূর্ণ আসন থেকে তাঁকে প্রার্থী করতে চলেছে শাসক দল।
কে এই বাবর আলি?
মুর্শিদাবাদের বেলডাঙ্গার বাসিন্দা বাবর আলি মাত্র ৯ বছর বয়স থেকে অভাবী শিশুদের পড়ানো শুরু করেন। তাঁর এই লড়াইকে কুর্নিশ জানিয়ে ২০০৯ সালে বিবিসি (BBC) তাঁকে ‘বিশ্বের সর্বকনিষ্ঠ প্রধান শিক্ষক’ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। বর্তমানে তাঁর স্কুল ‘আনন্দ শিক্ষা নিকেতন’ কয়েক হাজার দরিদ্র পড়ুয়ার শিক্ষার আশ্রয়। আমীর খানের ‘সত্যমেব জয়তে’ থেকে শুরু করে বিশ্বের নানা মঞ্চে যাঁর লড়াইয়ের গল্প পাঠ্যবইয়ে স্থান পেয়েছে, সেই বাবরের রাজনীতিতে আসা মুর্শিদাবাদের জেলা রাজনীতিতে এক নতুন মাত্রা যোগ করল।
মুর্শিদাবাদে নতুন সমীকরণ
মুর্শিদাবাদ বরাবরই কংগ্রেস ও বামেদের শক্ত ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত ছিল। গত বিধানসভা ও লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল সেখানে নিজের মাটি শক্ত করলেও, এবার আরও চমক দিতে চায় ঘাসফুল শিবির। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে:
স্বচ্ছ ভাবমূর্তি: বাবর আলির মতো একজন অরাজনৈতিক এবং সমাজসেবী ব্যক্তিত্বকে সামনে এনে তৃণমূল সাধারণ মানুষের কাছে একটি ইতিবাচক বার্তা দিতে চাইছে।
যুব ও শিক্ষিত সমাজ: বাবরের পরিচিতি মূলত যুব সমাজ ও শিক্ষিত মহলে। তাঁকে প্রার্থী করলে সেই নির্দিষ্ট ভোট ব্যাংক দলের দিকে আকৃষ্ট হতে পারে।
মুর্শিদাবাদের ঘরের ছেলে: বেলডাঙ্গা বা রেজিনগর বিধানসভা কেন্দ্রের কোনো একটি থেকে তাঁর প্রার্থী হওয়ার সম্ভাবনা সবথেকে বেশি। স্থানীয় ভূমিপুত্র হিসেবে তাঁর গ্রহণযোগ্যতাও প্রশ্নাতীত।
প্রার্থী তালিকায় বড় চমক?
এদিন যোগদান পর্ব শেষে বাবর আলি বলেন, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নমূলক কাজ এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দৃষ্টিভঙ্গি আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে। আমি আরও বড় পরিসরে মানুষের সেবা করতে চাই।" অন্যদিকে, তৃণমূল সূত্রের খবর, দলের শীর্ষ নেতৃত্ব এবার একঝাঁক নতুন এবং স্বচ্ছ ভাবমূর্তির মুখকে প্রার্থী করতে চাইছে। সেই লক্ষ্যেই বাবর আলিকে দলে টেনে সরাসরি নির্বাচনী লড়াইয়ে নামানোর পরিকল্পনা করা হয়েছে।
মুর্শিদাবাদের সংখ্যালঘু ভোট এবং সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের মধ্যে বাবরের আলাদা একটা আবেগ রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে রাজনীতির বাইরে থেকে সমাজসেবা করা এই শিক্ষক এবার সরাসরি বিধানসভায় যাওয়ার লড়াইয়ে নামছেন কি না, তার উত্তর মিলবে আসন্ন প্রার্থী তালিকা প্রকাশেই। তবে বাবরের এই যোগদান যে মুর্শিদাবাদ জেলায় বিরোধীদের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হতে চলেছে, তা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)