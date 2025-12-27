Babri Masjid Controversy: তৃণমূল নেতার মাথায় বাবরির ইট! বীরভূম থেকে মুর্শিদাবাদ চললেন তেজাম্মুল...

Babri Masjid Controversy: তৃণমূল নেতার মাথায় বাবরির ইট! বীরভূম থেকে মুর্শিদাবাদ চললেন তেজাম্মুল...
Humayun Kabir Babri Masjid Controversy: দুবরাজপুরে নতুন করে রাজনৈতিক চর্চা ও জল্পনার জন্ম দিল এক ব্যতিক্রমী দৃশ্য। হুমায়ুন কবীরের প্রস্তাবিত বাবরি মসজিদ নির্মাণের জন্য মাথায় করে ইট পৌঁছে দিতে দেখা গেল দুবরাজপুর ব্লকের লোবা পঞ্চায়েতের প্রভাবশালী তৃণমূল নেতা তেজাম্মুল মণ্ডল ও তাঁর স্ত্রীকে।
প্রসেনজিত্ মালাকার: বাবরি মসজিদ নির্মাণ ঘিরে রাজনৈতিক জল্পনা-- হুমায়ুন কবীরের প্রস্তাবিত প্রকল্পে মাথায় করে ইট পৌঁছে দিলেন দুবরাজপুরের প্রভাবশালী নেতা ও তৃণমূল সদস্যা। দুবরাজপুরে নতুন করে রাজনৈতিক চর্চা ও জল্পনার জন্ম দিল এক ব্যতিক্রমী দৃশ্য। হুমায়ুন কবীরের প্রস্তাবিত বাবরি মসজিদ নির্মাণের জন্য মাথায় করে ইট পৌঁছে দিতে দেখা গেল দুবরাজপুর ব্লকের লোবা পঞ্চায়েতের প্রভাবশালী তৃণমূল নেতা তেজাম্মুল মণ্ডল ও তাঁর স্ত্রী দুবরাজপুর পঞ্চায়েত সমিতির তৃণমূল কংগ্রেসের সদস্যা সামশুন্নিহার বিবিকে। লোবা অঞ্চল থেকে ইট নিয়ে বেলডাঙ্গার বাবরি মসজিদ প্রাঙ্গণে পৌঁছন তাঁরা, সঙ্গে ছিলেন তাঁদের সংগঠনের কর্মীরাও।
শুক্রবার জুম্মার দিনে এই ঘটনার সময় লক্ষাধিক মানুষের সমাগম ছিল এলাকায়। সেই ভিড়ের মধ্যেই তেজাম্মুল মণ্ডলের বক্তব্য ঘিরে বাড়ে চাঞ্চল্য। তিনি প্রকাশ্যে জানান, জনগণের মনোভাব বদলাচ্ছে এবং মানুষ ধীরে ধীরে তৃণমূল কংগ্রেস থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে-এমন মন্তব্য একজন প্রভাবশালী তৃণমূল নেতার মুখ থেকে শোনা যাওয়ায় রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে নানান প্রশ্ন।
আরও তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, যিনি এই বাবরি মসজিদ নির্মাণের প্রস্তাব দিয়েছেন সেই হুমায়ুন কবীর ইতোমধ্যেই তৃণমূল কংগ্রেস থেকে সাসপেন্ড। তিনি বাবরি মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন এবং খুব শীঘ্রই নির্মাণকাজ শুরু হবে বলে জানিয়েছেন। পাশাপাশি তিনি নতুন রাজনৈতিক দল 'জনতা উন্নয়ন পার্টি'-র ঘোষণাও করেছেন।
এই প্রেক্ষাপটে তৃণমূল কংগ্রেসের পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যা সামশুন্নিহার বিবি ও প্রভাবশালী নেতা তেজাম্মুল মণ্ডলের এভাবে ইট বহনের ঘটনা রাজনৈতিকভাবে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। তাহলে কি তৃণমূলের একাংশের মুসলিম নেতারা হুমায়ুন কবীরের দিকে ঝুঁকছেন? নাকি এটি শুধুই ধর্মীয় ও সামাজিক উদ্যোগ—এই প্রশ্নই এখন ঘুরপাক খাচ্ছে দুবরাজপুরের রাজনীতিতে।
প্রসঙ্গত, ইতোমধ্যেই জানা গিয়েছে ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি সময় থেকে হেলিকপ্টারে প্রচার শুরু করবেন হুমায়ুন কবীর। উত্তরবঙ্গ থেকে প্রচার শুরু হবে। জোটে সঙ্গীরাও হেলিকপ্টারে প্রচার করবেন তাঁর সঙ্গে।
অন্যদিকে জানা গিয়েছে, আগামী ৪ জানুয়ারি বীরভূম জেলায় আসছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তড়িঘড়ি বোলপুর দলীয় কার্যালয়ে কোর কমিটির বৈঠক ডাকা হল বীরভূম জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে। আজ, শনিবার বোলপুরের তৃণমূল কংগ্রেস কার্যালয়ে দুপুর তিনটার সময় বসবে কোর কমিটির বৈঠক। তৃণমূল সূত্রের খবর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই সফরের রুপরেখা ঠিক করতে এবং সমস্ত অনুষ্ঠানের কী কী প্রিপারেশন হবে সেগুলি ঠিক করতেই আজকের এই বৈঠক।
