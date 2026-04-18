Babul Supriyo: বিজেপির কোনও গ্রাসরুট সংযোগ নেই, ওরা ৭০-৮০টির বেশি আসন পাবে না: সৌমিত্র-শুভেন্দুকে তোপ বাবুল সুপ্রিয়র

Babul Supriyo Roadshow in Adra Purulia: আদ্রায় তৃণমূল প্রার্থী সৌমেন বেলথরিয়ার সমর্থনে রোড শো করলেন বাবুল সুপ্রিয়। সৌমিত্র খাঁ থেকে শুভেন্দু অধিকারী—সবাইকে একহাত নিলেন তিনি। বাবুলের দাবি, বিজেপি গতবারের মতো এবারও ধসে যাবে। পুরুলিয়ার আদ্রায় আজ ছিল উপচে পড়া ভিড়। তৃণমূলের জয়ের বিষয়ে আত্মবিশ্বাসী বাবুল।

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Apr 18, 2026, 08:15 PM IST
মনোরঞ্জন মিশ্র: নির্বাচনী প্রচারের উত্তাপে তপ্ত পুরুলিয়া। শনিবার কাশিপুর বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী সৌমেন বেলথরিয়ার সমর্থনে আদ্রা শহরে এক বর্ণাঢ্য রোড শো-তে অংশ নিলেন তৃণমূল সাংসদ তথা জনপ্রিয় গায়ক-রাজনীতিবিদ বাবুল সুপ্রিয়। এদিন আদ্রা শহরের রাস্তায় ঘাসফুল শিবিরের কর্মী-সমর্থকদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। হুডখোলা গাড়িতে প্রার্থীকে পাশে নিয়ে জনসংযোগ সারার পাশাপাশি বিজেপিকে তীব্র আক্রমণ শানান বাবুল।

রোড শো শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বাবুল সুপ্রিয় তাঁর পুরনো দলের অস্বস্তি বাড়িয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, "২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের সময় আমি ওদিকেই (বিজেপিতে) ছিলাম। তখন জেপি নাড্ডাজী এবং অমিত শাহকে আমরা পরিষ্কার জানিয়েছিলাম যে, বাংলার সাধারণ মানুষের সঙ্গে বিজেপির কোনো নিবিড় সংযোগ বা গ্রাসরুট লেভেলের যোগ নেই। আমি এবং মুকুল দাও (মুকুল রায়) বলেছিলাম আপনারা ৭০ থেকে ৮০টির বেশি আসন জিতবেন না।" বাবুল মনে করিয়ে দেন, সেই সময় বিজেপি ৭৭টি আসন পেলেও বর্তমানে তা কমে ৬৭-৬৮ তে এসে ঠেকেছে।

বিজেপির জনপ্রতিনিধিদের কড়া সমালোচনা করে বাবুল বলেন, "সারা বছর শুধু রাজনীতি করলে হয় না, মানুষের কাজ করতে হয়। বিজেপির প্রতিনিধিরা আদতে কোনো কাজই করেননি। কেউ কোথাও সামান্য লাইট লাগাচ্ছেন, তো কেউ কোথাও ঘাস কাটছেন। ওটা জনসেবা নয়।" বিষ্ণুপুরের সাংসদ সৌমিত্র খাঁ-কে সরাসরি আক্রমণ করে তিনি বলেন, "সৌমিত্র খাঁ সারা বছর শুধু রাজনীতি করেছেন, মানুষের জন্য কাজ করেননি।"

নিজের রাজনৈতিক ঘরানা স্পষ্ট করে বাবুল বলেন, "আমি যখন বিরোধী রাজনীতি করতাম, তখনও আমার মধ্যে একটা 'ঝালমুড়ি কালচার' ছিল। মাঠে ময়দানে লড়াই চলত, কিন্তু মানুষের কাজ করতে আমি কখনো পিছপা হইনি।" অন্যদিকে, বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর জেতার দাবিকে নস্যাৎ করে বাবুল বলেন, "শুভেন্দু গতবারও একই দাবি করেছিলেন। উনি যা বলছেন তা কেবল নিজের দলের কর্মীদের চাঙ্গা রাখার জন্য বলছেন, বাস্তবে এর কোনো ভিত্তি নেই।"

About the Author

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।তারকাদের প্রশ্ন করাতেই সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

West Bengal Assembly Election 2026Babul SupriyoAdra PuruliaSoumen BelthariaTMC Roadshow
