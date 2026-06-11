TMC MP Babul Supriyo: 'মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে কাজ করব', বিদ্রোহী শিবিরে সাংসদ বাবুল সুপ্রিয়ও? বিস্ফোরক পোস্ট

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'আমি ঠিক সেখানেই আছি যেখানে আমি আছি'। দলবদলের জল্পনার মাঝে এবার বিস্ফোরক রাজ্যসভার তৃণমূল সাংসদ বাবুল সুপ্রিয়। জানালেন, 'মিডিয়া বারবার ফোন করে আমি কোন দিকে আছি জানতে চাইছে, আমি এতে ক্লান্ত'।
বিধানসভার পর এবার লোকসভা। ছাব্বিশে ভোটের ভরাডুবির ভেঙে চুরমার তৃণমূল। একে পর এক নেতা, জনপ্রতিনিধি দল ছাড়ছেন। বাবুল সুপ্রিয় কোন দিকে? ফেসবুকে দীর্ঘ পোস্টে এবার নিজের অবস্থান জানিয়ে দিলেন তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ।
বাবুল লিখেছেন, 'বাংলার মানুষ বিজেপি-কে যে বিপুল জনমত দিয়েছেন, তাকে শ্রদ্ধা জানিয়ে আমি মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়ের সাথে কাজ করব। এবং আমার বছরে ৫ কোটি টাকার এমপি-ল্যাড (MPLAD) তহবিল—যা জনগণের টাকা এবং সরাসরি রাজ্য সরকার ও জেলাশাসকের (DM) অ্যাকাউন্টে যায়, আমার কাছে নয়—তাঁদের সাথে আলোচনা ও পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে ব্যবহার করব'।
এটা যে তাঁর কাছে নতুন নয়, ফেসবুকে পোস্টে সেকথাও উল্লেখ করেছেন বাবুল। লিখেছেন, 'রাজনৈতিকভাবে তৃণমূলের সাথে তীব্র লড়াই থাকা সত্ত্বেও আমি মানুষের রায়কে সম্মান জানিয়েছিলাম, তাঁরা যাঁকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন, তাঁর ও তাঁর প্রশাসনের সাথে কাজ করেছিলাম। আমার নিজের দলের অনেকেই 'ঝালমুড়ি কাণ্ডে'র জন্য আমার প্রতি অত্যন্ত রূঢ় আচরণ করেছিলেন, কিন্তু আমি আসানসোলের জন্য 'কাজ করিয়ে' নিয়েছিলাম এবং ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোর ৯০% সমস্যার সমাধান করে তা পুনরুজ্জীবিত করেছিলাম'।
তৃণমূল সাংসদের বার্তা, 'আমি লক্ষ্য রাখছি যাতে এমপি-ল্যাড তহবিলের অন্তত ৯০% টাকা বাংলার কল্যাণে ও বাংলাতেই ব্যবহৃত হয়, আর বাকি ১০% আমি দেশের যেকোনো প্রান্তে কোনও প্রাকৃতিক দুর্যোগের মোকাবিলার জন্য তুলে রাখব। বাংলার মানুষের, বিশেষ করে শিশুদের জটিল ও গুরুতর ব্যাধির চিকিৎসার জন্য 'প্রধানমন্ত্রীর তহবিল' থেকে টাকা চেয়ে আমি লাগাতার চিঠি লিখে যাব'।
বাবুলের আরও বক্তব্য, 'আমি আবারও বলছি যে ব্যক্তিগতভাবে কারও বিরুদ্ধে আমার কিছু বলার নেই, নিজের সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার সবারই আছে। তবে ৪ঠা মে সন্ধ্যার পর বা তার ঠিক আগে, একটি বিশাল কমলা রঙের অশ্বত্থ গাছের নিচে তাঁদের সবার হঠাৎ এই 'জ্ঞানালোক' (Enlightenment) প্রাপ্তি বেশ আমোদজনক লাগছে। আর তাঁদের ইন্টারভিউগুলোতে যেভাবে নিজেদের 'ব্যালেন্স' করার চেষ্টা লুকিয়ে রাখার ব্যর্থ চেষ্টা চলছে, তা আরও বেশি হাস্যকর। 'যারা এই নোংরা দুর্নীতি ও জনগণের টাকা চুরির সাথে যুক্ত, আমি তাদের কাউকেই আড়াল করব না। ওদের জায়গা জেলেই হওয়া উচিত এবং ওদেব নরকে যাওয়া উচিত'।
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