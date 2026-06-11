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TMC MP Babul Supriyo: 'মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে কাজ করব', বিদ্রোহী শিবিরে সাংসদ বাবুল সুপ্রিয়ও? বিস্ফোরক পোস্ট

TMC MP Babul Supriyo: 'যারা এই নোংরা দুর্নীতি ও জনগণের টাকা চুরির সাথে যুক্ত, আমি তাদের কাউকেই আড়াল করব না'।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jun 11, 2026, 05:49 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 05:49 PM IST
TMC MP Babul Supriyo: 'মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে কাজ করব', বিদ্রোহী শিবিরে সাংসদ বাবুল সুপ্রিয়ও? বিস্ফোরক পোস্ট
Image Credit: বিস্ফোরক বাবুল

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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