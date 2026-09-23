/জলের উপর ভেসে শুঁড়টুকু, দেখেই নৌকা নিয়ে দৌড়; স্রোতের সঙ্গে লড়ে উদ্ধার হস্তীশাবক, মায়ের সঙ্গে আবেগি মিলন

প্রদ্যুত দাস: জলপাইগুড়িতে তিস্তার উত্তাল স্রোতে শুঁড় উঁচিয়ে প্রাণের লড়াই! মৎস্যজীবীদের তৎপরতায় মায়ের কোলে ফিরল সেই হস্তীশাবক। ভাইরাল ভিডিয়ো ঘিরে হইচই। তিস্তার উত্তাল ঘোলা জলে তখন প্রবল স্রোত। সেই স্রোতের টানে বারবার ডুবে যাচ্ছিল ছোট্ট হস্তী শাবক। কখনও জলের তলায় মিলিয়ে যাচ্ছে, আবার কখনও শুঁড় উঁচিয়ে প্রাণপণে ভেসে থাকার চেষ্টা করছে। মাঝ-তিস্তায় এমন দৃশ্য দেখে প্রথমে যেন চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছিলেন না মৎস্যজীবীরা। কাছে যেতেই বোঝা গেল, স্রোতের সঙ্গে জীবন-মরণ লড়াই করছে একটি ছোট্ট হস্তী শাবকটি। আর এক মুহূর্তও দেরি করেননি মৎস্যজীবীরা। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নৌকা নিয়ে তাঁরা এগিয়ে যান মাঝস্রোতের দিকে।
তিস্তার বুকে হাতির জন্য লড়াই
তারপরই শুরু হয় উত্তাল তিস্তার বুক থেকে শাবকটিকে উদ্ধারের মরিয়া চেষ্টা। বেশ কিছুক্ষণ চেষ্টার পর অবশেষে স্রোতের কবল থেকে শাবকটিকে টেনে নিরাপদে নদীর পাড়ে তুলে আনতে সক্ষম হন তাঁরা। জলপাইগুড়ির গজলডোবা তিস্তা ব্যারেজ সংলগ্ন এলাকায় নদীতে মাছ ধরার সময়ই মৎস্যজীবীদের নজরে আসে ওই শাবকটি। প্রবল স্রোতে ভেসে ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছিল সেটি। পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে দ্রুত নৌকা নিয়ে নদীর মাঝস্রোতে পৌঁছে যান উত্তরবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরামের সদস্যরা। তাঁদের তৎপরতাতেই নিশ্চিত বিপদের হাত থেকে রক্ষা পায় ছোট্ট হাতিটি।
সবচেয়ে আবেগঘন মুহূর্ত
খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন জলপাইগুড়ি জেলার বৈকুণ্ঠপুর বন বিভাগের কর্মীরাও। মৎস্যজীবীদের সহযোগিতায় উদ্ধার হওয়া হস্তিশাবকটিকে সরস্বতীপুর ফরেস্ট-সংলগ্ন নদীর তীরে নিয়ে যাওয়া হয়। বনকর্মীদের নজরদারিতে সেখানে অপেক্ষা করতে থাকে শাবকটি। এর পরই আসে পুরো ঘটনার সবচেয়ে আবেগঘন মুহূর্তটি। কিছুক্ষণ পরেই সেখানে পৌঁছে যায় শাবকটির মা। মায়ের উপস্থিতি টের পেতেই তার দিকে একটু-একটু করে এগিয়ে যায় ছোট্ট শাবকটি। তারপর মা হাতির সঙ্গে তার মিলনের দৃশ্যেই বদলে যায় গোটা পরিস্থিতি। জানা গিয়েছে, মা হাতিটি শাবকটিকে দুধ পান করানোর পরে তাকে সঙ্গে নিয়ে জঙ্গলের দিকে চলে যায়।
জল জঙ্গল ও বন্যপ্রাণ!
তিস্তার ভয়াল স্রোতের সঙ্গে লড়াই করে শুঁড় উঁচিয়ে ভেসে থাকার সেই দৃশ্য ইতিমধ্যেই চর্চার বিষয় হয়ে উঠেছে। আর মৎস্যজীবীদের তৎপরতায় উদ্ধার হয়ে মায়ের কাছে ফিরে যাওয়ার ঘটনায় আবেগাপ্লুত স্থানীয় বাসিন্দারাও। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দ্রুত উদ্ধারকাজে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য উত্তরবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরামের সদস্যদের প্রশংসা করেছেন স্থানীয়রা। তাঁদের তৎপরতাতেই তিস্তার প্রবল স্রোতে ভেসে যাওয়া শাবকটি শেষ পর্যন্ত নিরাপদে মায়ের কাছে ফিরতে পেরেছে বলে মনে করছেন তাঁরা। তিস্তার উত্তাল স্রোত, প্রাণ বাঁচাতে ছোট্ট হস্তিশাবকের মরিয়া লড়াই আর তাকে মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিতে মৎস্যজীবীদের মানবিক উদ্যোগ-- গজলডোবার এই ঘটনা যেন আরও একবার দেখিয়ে দিল, মানুষের সামান্য তৎপরতাও কখনও কখনও একটি প্রাণকে ফিরিয়ে দিতে পারে তার আপন ঠিকানায়। পরস্পর জড়িয়ে বেঁচে থাকে জল জঙ্গল ও বন্যপ্রাণ!
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