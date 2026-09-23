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জলের উপর ভেসে শুঁড়টুকু, দেখেই নৌকা নিয়ে দৌড়; স্রোতের সঙ্গে লড়ে উদ্ধার হস্তীশাবক, মায়ের সঙ্গে আবেগি মিলন

Baby Elephant Rescued Swept Away In Teesta: শিশু হাতিটি প্রবল জলস্রোতে ভেসে যাচ্ছিল। একজন জেলে তার শুঁড়টি দেখতে পায়। তারপর নৌকা নিয়ে তারা স্রোতকে ধাওয়া করে। এবং অবশেষে হাতির শাবকটিকে উদ্ধার করতে সমর্থ হয়।

Written BySoumitra Sen
Published: Sep 23, 2026, 04:02 PM IST|Updated: Sep 23, 2026, 04:02 PM IST
জলের উপর ভেসে শুঁড়টুকু, দেখেই নৌকা নিয়ে দৌড়; স্রোতের সঙ্গে লড়ে উদ্ধার হস্তীশাবক, মায়ের সঙ্গে আবেগি মিলন

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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